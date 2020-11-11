Как Украина потеряла 3,7 млрд дол. США в своем платежном балансе

Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF

Украинскому правительству нужно учиться у более успешных стран искусству защищаться и нападать.

Наше Правительство буквально в пятницу презентовало результаты Экономического аудита страны и Векторы экономического развития страны до 2030 года. Аудит вскрыл болевую точку – Украина пока что не научилась эффективно отстаивать международные торговые интересы. Правительство впервые публично и достаточно дипломатично признало "асимметричность отдельных заключенных торговых соглашений между Украиной и другими странами". Проще говоря, не все страны соблюдают правила ЕС и WTO.

В презентации также сказано, что различные страны уже, не стесняясь "применяют инструменты политики протекционизма, в том числе с нарушениями положений международных договоров". Говоря человеческим языком: глобальные торговые войны все больше напоминают бои без правил. Для мировых правительств кризис стал проверкой на профпригодность, способность отстаивать интересы своих экономик на мировых рынках. Во всем мире в ход идет национальный протекционизм и отраслевая поддержка.

То, что мы увидели в презентованном документе, на мой взгляд, свидетельствует о переосмыслении внешнеторговой стратегии страны. Пойдет ли Правительство дальше от деклараций и красивых презентаций – к конкретным действиям, которые дадут быстрый эффект в виде роста отраслей и ВВП, в виде роста занятости и улучшения торгового баланса, мы увидим совсем скоро.

В контексте глобальных торговых войн, важно понимать одну базовую догму. Для того, чтобы эффективно защищать отечественных производителей в торговых войнах необходимы политическая воля и не восприятие коррупции на уровне ДНК.

Все остальное – дело юридической техники, опыта, смелости и желания.

Как конкурируют правительства разных стран за рынки сбыта для своих производителей очень легко увидеть на примерах высококонкурентных рынков.

Один из них – химическая промышленность.

В этом материале, мы взяли всего одну отрасль – химию – и разобрали как правительства разных стран отстаивают интересы своих производителей удобрений (производство удобрений в Украине это 90% всей химической промышленности страны).

Эта колонка – не просто урок элементарной химии для тех, кто принимает решения и влияет на промышленную политику государства. Это история о том, как из-за множества побед и поражений, одни страны становятся богаче, а другие – беднее.

Американская формула с многими неизвестными.

"Большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко наносят ущерб бизнесу американской Mosaic", – это выдержка из петиции крупнейшего в США производителя фосфатов, направленной в июне 2020 года в Министерство торговли и Комиссию по международной торговле США. Причиной, почему Mosaic обратился к американской власти за защитой, стало то, что США в предыдущие годы позволили трем иностранным компаниям контролировать более 50% рынка фосфорных удобрений.

За этой петицией последовало почти мгновенное широкомасштабное расследование торговой комиссии США в отношении импорта фосфатов из Марокко и России. Любопытно, что ранее Mosaic громко заявляла о росте импорта на рынок США, и спровоцированном падении цен на фосфорные удобрения, что вело к приостановке выпуска продукции на заводах Uncle Sam и Faustina (штат Луизиана).

Не дожидаясь решения торговой комиссии США, россияне ("Фосагро" и "Еврохим") и марокканцы ("OCP Group") – главные поставщики фосфатов на рынок США – пошли в контрнаступление. Они умышленно резко сократили поставки удобрений на рынок США. Цель провокации – показать, кто на рынке хозяин, вызвав дефицит фосфатов на американском рынке и существенный рост цен на фосфорные удобрения из-за паники.

Паника подогревалась в глобальных аграрных медиа, которые пишут о рынках удобрений. Цены на фосфаты достигли 10 летнего максимума. Власти США обвинили россиян в умышленном разогреве цен на американском рынке.

Вывод из этой истории такой: существенная зависимость от импорта приводит не только к упадку национальных производителей. Главный риск – импортеры могут навязывать свои правила игры и способны устроить настоящий ценовой диктат на рынке в течение очень короткого времени.

Химическое лобби ЕС: защитная реакция

Может показаться, что рынки удобрений Европы открыты и либерализированы – но это не так. В ЕС рынком правит жесткий контроль и протекционизм. В частности, продолжает действовать антидемпинговая пошлина на аммиачную селитру из РФ. До 2018 года она была установлена в размере 47,07 евро на тонну. С ноября 2018 года она была снижена до 32,71 евро на тонну, однако сама по себе защитная мера остается достаточно эффективной и не позволяет российским производителям в открытую демпинговать на рынке ЕС.

По очень популярному среди европейских фермеров удобрению КАС (карбамидо-аммиачная смесь) в ЕС – похожая ситуация. В 2019 году Европейская комиссия на 5 лет продлила действие таможенных пошлин на импорт КАС из России (российские производители занимают около 10% рынка КАС в ЕС). Для "ЕвроХима" пошлина составила от 27,77 евро на тонну, для остальных поставщиков из РФ – 42,47 евро на тонну. Решение было принято по итогам расследования Еврокомиссии, инициированного ассоциацией Fertilizers Europe. Расследование показало рост импорта КАС из России на 19,5% в сентябре-декабре 2018 года, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы ввести жесткие ограничения.

Россия прогнозируемо не согласилась с таким решением ЕС и в июле 2020 года обжаловала методику, применявшуюся при принятии данного решения. Сейчас Евросоюз готовит почву для нового удара. 23 октября 2020 года ЕС обнародовала "Отчет о системных искажениях в экономике РФ", положения которого важно было бы внимательно изучить и украинскому правительству. Значительная часть доклада касается прямого или косвенного государственного дотирования химической индустрии РФ, которая зависит от газового сектора РФ, который, в свою очередь, находится под влиянием и контролем Правительства РФ. Выводы отчета: низкая цена на российские удобрения – результат прямого и опосредованного влияния целого ряда субсидий и льгот для химиков в РФ. Среди факторов, прямо или опосредовано влияющих на стоимость российских удобрений – не только низкая цена на газ, но субсидируемые тарифы на ж/д перевозки, нерыночная цена электроэнергии, а также различные скрытые финансовые дотации. Такие, как компенсации из госбюджета процентных ставок по кредитам (инвестиционным и на НИОКР).

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент и комиссар ЕС по торговле заявил, что обнародованный отчет ЕС – новый дополнительный инструмент, который позволит бороться с недобросовестной торговлей россиян в ЕС. "В нынешних условиях глобального кризиса защита отраслей от недобросовестной торговли имеет решающее значение. Наше антидемпинговое законодательство предоставляет нам инструменты торговой защиты при полном соблюдении обязательств перед WTO", - сказал он.

Сегодня очевидно, что новой волны антидемпинговых разбирательств между ЕС и РФ не избежать. Новый отчет даст новое дыхание и очень сильные аргументы европейским бизнес-ассоциациям, которые продолжают вытеснять производителей РФ с рынка ЕС. Фактически ЕС опубликовал всю доказательственную базу против РФ и факты антиконкурентного поведения российских производителей. Заявителям доказывать уже ничего не нужно. Все уже доказано.

Показательно, что ЕС защищается не только от российских поставщиков удобрений. Для поддержки своих производителей удобрений, "шлюзы" ставятся по всем ключевым импортным потокам удобрений. Например, в 2019 году ЕС повысила пошлины на американские удобрения и химическую продукцию из Тринидада и Тобаго – достаточно сильного глобального игрока рынка удобрений. Объяснение европейских чиновников очень простое: "страны продают свой товар в ЕС по цене более низкой, чем аналогичный товар предлагают местные компании".

Десятилетняя торговая война за рынки удобрений с участием ЕС продолжается и будет продолжаться по всем фронтам.

Воюет не только единая Европа. Воюют и отдельные страны ЕС. Например, Франция приняла своего рода местный закон о локализации, по которому все французские фермеры обязаны покупать 50% удобрений исключительно у французских производителей.

После Brexit Великобритания намерена ввести 6,5% пошлину на NPK и аммиачную селитру из ЕС. Такие страны, как Турция и Польша пошли еще дальше – они изобрели собственные способы не пускать чужие удобрения к себе. Используются нетарифные методы вытеснения импортеров. И эти кейсы – хорошие примеры для изучения.

Турецкий гамбит: все методы хороши

Исторически Турция до 2016 года являлась крупнейшим импортером аммиачной селитры, ежегодно впуская в страну более 600-800 тыс. тонн продукции. Ключевыми поставщиками были – РФ, Украина и ряд других стран. В 2016 году турецкое правительство перевернуло рынок удобрений с ног на голову. Сначала Турция запретила импорт аммиачной селитры, а также ввела жесткие ограничения деятельности импортёров химической продукции. Формально, ужесточение контроля происходило в рамках усиления мер безопасности в стране, вызванных серией терактов.

Однако есть очень любопытный момент: после введения этих ограничений, турецкое правительство принялось всячески развивать и поддерживать местных производителей. Турецкий производитель аммиака и аммиачной селитры завод Gemlik Gubre San был приватизирован и вошел в состав крупного международного турецкого холдинга. Правительство запустило специальную программу развития химии, включающую налоговые и инвестиционные льготы. Это привело к существенным инвестициям в химическую отрасль Турции и расширению мощностей. Параллельно делались шаги по вытеснению импортеров. Трейдеры-импортеры, работающие на турецком рынке, в том числе и украинские, ощутили неформальные методы давления. Нет, к ним не приходили с проверками. Импортерам попросту блокировали сбыт, вплоть до прямых указаний фермерам с требованиями не покупать иностранные удобрения.

Такая жесткая протекционистская политика на грани с торговым произволом, тем не менее, быстро вывела Турцию в число крупнейших игроков на мировом рынке удобрений, и уже Турция из года в год наращивает экспорт удобрений в Украину. Хотя еще 6-7 лет назад всё было ровно наоборот. Простая цифра для примера: импорт аммиачной селитры в Украину из Турции с 0 в 2016 году вырос до 160 тыс. тонн в 2019 году.

И это только старт. Потому что Турция сейчас продавливает Соглашение о Зоне свободной торговли с Украиной и просит нулевую пошлину на импорт удобрений. Об этом умалчивают официальные протоколы.

Jak kto dba, tak też i ma

Наши соседи поляки пошли еще дальше – Сейм Польши внес поправки в "Закон об удобрениях" и принял особые технические требования к ввозимым на территорию Польши удобрениям. Результат – многие импортеры попросту были отрезаны от возможности завозить в Польшу свою продукцию. Например, с 1 августа 2021 года использование карбамида в сельском хозяйстве Польши будет запрещено, если он не содержит ингибитор уреазы или биоразлагаемое покрытие.

Дело в том, что Польша, как и Украина, со своим достаточно развитым агропромышленным комплексом, давний объект экспансии РФ. И чем хитрее поляки ставят ограничения (в первую очередь против российских удобрений), тем агрессивнее и изысканней на польский рынок пытаются ворваться предприятия российского химпрома.

В 2012 г. польская Grupa Azoty (№1 производитель удобрений в Польше) стала объектом попытки недружественного поглощения российской компанией "Акрон".

"Акрон" скупал акции через аффилированную Norica Holding S.à г.l. Польский производитель интересовал "Акрон" для расширения рынка сбыта. Логика "Акрона" понятна: если ЕС закрывает свои рынки удобрений различными пошлинами и новыми нормами, то можно просто купить свое европейское предприятие, поставлять туда свое сырье (апатитовый концентрат, аммиак, калий), и продавать в ЕС продукцию более глубокого передела. Уже как европейское предприятие.

Но реализоваться полностью планам "Акрона" помешали. Консолидацию контрольного пакета заблокировали через принятие специального закона "О контроле над некоторыми компаниями". В результате, в 2014 году "Акрон" нарастил свою долю в предприятии до максимально разрешенных 20%, но полностью поглотить национального производителя не смог.

В течение последующих 5 лет Польшу буквально захлестнуло волной российских удобрений. Войцех Вардацкий, президент правления Grupa Azoty, неоднократно заявлял, что компания не может противостоять российскому импорту. По его словам, дешевый газ – бесспорное конкурентное преимущество россиян. "Россияне решили взять под контроль рынок удобрений Польши и не остановятся в своей экспансии", — сказал он.

Но поляки находят новый козырь: российские производители не подчиняются жестким нормам ЕС в отношении удобрений (техническим, экологическим), которые обязаны соблюдать такие производители как Grupa Azoty.

Как будут защищаться поляки – мы увидим уже в самое ближайшее время.

Украинская с перцем

Логично, что украинский рынок удобрений с емкостью потребления порядка 2 млрд дол. в год – привлекательный объект для экспансии. Прежде всего, для экспансии российского химпрома с его агрессивной стратегией и дешевым газом, служащим основным сырьем для производства азотных удобрений.

Каждая попытка Украины ограничить российскую экспансию традиционно сталкивается с жестким противостоянием на всех уровнях и, как правило, оспаривается в судах.

Доля РФ на украинском рынке удобрений росла вплоть до введения эмбарго на поставку российских удобрений в 2019 году. С этого момента импорт на украинском рынке резко стали наращивать другие страны, ранее абсолютно незаметные на рынке удобрений.

Так, за последние 3 года (2017-2019) Болгария нарастила импорт азотных удобрений в Украину с 5,9 тыс. тонн до 148 тыс. тонн в 2019 году. Грузия, где крупнейший производитель удобрений "Рустави Азот" с 2017 года подконтрольный российской группе АФК Система, нарастила импорт продукции в Украину с 0 до 194 тыс. тонн. Турция за этот период нарастила импорт в Украину с 0 до 162 тыс. тонн; Литва – с 12 тыс. тонн до 150 тыс. тонн и т.д., Польша с 8,6 тыс. тонн до 141,3 тыс. тонн.

При этом показательно вот что. Рост экспорта из этих стран совпадает с объемами импорта аналогичной продукции в эти страны из России. Таким образом, есть все основания считать, что РФ нашла способ обойти эмбарго и продолжать свою экспансию на украинский рынок через посредников в соседних странах.

Как это работает? Очень просто.

Товар везется в третью страну, там либо пакуется в биг-беги другого производителя либо просто замещается на товар местного производства и везется в Украину как литовский, грузинский, польский и т.д. Естественно, возникает вопрос к сертификатам происхождения, но если происходит взаимозамена товара, то и эта проблема практически отпадает.

Другой способ – давальческое сырье. Аммиак, к примеру, из России едет в Грузию, Турцию, Литву. Там из аммиака делается селитра и уже как грузинская, турецкая или литовская заезжает в Украину. Таким образом, за счет российского аммиака другие страны обеспечивают рабочие места на своих предприятиях, а также наращивают свой экспортный потенциал. В этой цепочке зарабатывают все, кроме Украины, покупая импорт и дотируя экономики соседних государств, и в конечном итоге – экономику РФ.

Минус 3,7 млрд

К 2020 году доля импорта по некоторым позициям азотных удобрений превысила 70%, а по последней статистике Союза химиков Украины количество рабочих мест на отечественных предприятиях по производству удобрений сократилось на треть – с 27,4 тыс. до 19,2 тыс. Украина потеряла за 4 года 8 тысяч высококвалифицированных рабочих и заплатила за импорт иностранных азотных удобрений почти 3,7 млрд дол. США. Это итог финансовых и человеческих потерь в торговой войне, которую Украина вчистую проиграла. И что бы не говорили лоббисты импортных удобрений, доказывая положительный эффект для украинского АПК от импорта – счет ущерба на табло. Как по своей сути ущербной является и сама идея опоры отечественного агрария на импорт, которая активно навязывается правительству и руководству страны.

В мае 2020 года Минэкономики и МКМТ (Межведомственная комиссия по международной торговле) завершили спецрасследования в отношении импорта азотных и комплексных минеральных удобрений, инициированных украинскими производителями, которые просили ввести ограничительные меры, чтобы обеспечить загрузку предприятий хотя бы на уровне 80%. При этом импортерам предлагалось оставить не менее 25% рынка.

Результаты расследования Минэкономики однозначно указали: "ограничительные меры в отношении импорта удобрений – необходимая мера для устранения дисбалансов на внутреннем рынке Украины и соответствуют национальным интересам Украины".

Однако вопреки этим выводам и рекомендациям МКМТ отказывается вводить защитные меры, и оставляет украинский рынок полностью открытым для импорта минеральных удобрений.

Такое решение "продавливалось" целым пулом заинтересованных групп. Не только лоббистами российских компаний и трейдерами, которые зарабатывают на перепродаже российских и других импортных удобрений. На одной стороне с импортерами оказались и лоббисты крупных аграрных холдингов, убедивших первых лиц государства проигнорировать запросы украинских производителей удобрений.

Сейчас украинские химпредприятия в суде пытаются оспорить решение МКМТ. Окружной административный суд перенес рассмотрение дела о введении квот на январь 2021 года. А тем временем импорт продукции российского происхождения продолжает расти, захлестывая украинский рынок. Если цены на газ пойдут вверх, российского импорта, завезенного через другие страны, станет еще больше.

Выводы: о богатых и бедных странах

Решения о введении ограничительных мер на ввоз той или иной продукции

всегда сталкиваются с жестким противостоянием различных заинтересованных сил. Защищая свои рынки от недобросовестной конкуренции, правительства разных стран вынуждены принимать жесткие и непопулярные решения.

Так почему одни страны продолжают жестко защищать национальные интересы, а другие – сдают свои позиции при малейшем противодействии?

Традиционно, наиболее сильные позиции у стран, у которых есть единые четкие правила игры и, что важно – четкая стратегия. ЕС, США, Индия, Китай, Турция, Бразилия, Саудовская Аравия – все эти страны строго следуют разработанным стратегиям поддержки химпрома минимум на 3-5 лет. Стратегиям, которые предполагают не только защиту рынка, а и комплекс мероприятий по привлечению масштабных инвестиций в отрасль.

В Украине до сих пор отсутствовала единая стратегия ведения торгово-экономических отношений и стратегия развития отраслей. Как результат – полная беззащитность Украины в торговых войнах, коррупция чиновников, непоследовательность в принятии решений и уязвимый национальный производитель.

Находясь в состоянии войны с Россией, мы продолжаем закупать удобрения, которые производятся в этой стране. Хотите в этом убедится? Зайдите на сайт Розетка и введите в поиске "Акрон" (один из крупнейших российских производителей).

Министр экономразвития Игорь Петрашко в своем интервью изданию "Украинская правда" сказал, что в Украине одни из худших условий в рамках ВТО. "Все страны занимаются защитой своих территорий, стимулированием своих производств, размещением производительных сил на своей территории, социальной ответственностью. (…) Нас выжимали из рынков. Мы были, как аборигены с "погремушками". С ним трудно не согласиться. Однако именно Игорь Петрашко возглавляет МКМТ, которая оставляет Украину в целом, и украинских химиков, по сути, теми самыми аборигенами с "погремушками". Причем – на своём собственном рынке.

И эти истории торговых войн – это не просто показательные истории о том, как правительства разных стран могут держать удар в торговых войнах. Это новые главы книги о том, как богатые страны становятся богаче, а бедные беднее.

Какой украинская химия выйдет из 2020-21 года? Все зависит от политики защиты интересов своих отраслей, своего бизнеса. Не только химпрома, но и всей промышленности в целом. Все зависит от "зубастости" и неподкупности правительства, от настоящей искренней преданности чиновников национальным интересам.

Украина должна научится играть по новым правилам. И похоже, что к новой власти это осознание постепенно приходит. В пятничной презентации премьера, дипломатично говорится, что МКМТ должно усовершенствовать механизм проведения антидемпинговых расследований и научится защищать отечественных производителей от демпинга со стороны импортеров. Я сформулирую мене дипломатично. Сегодня, в кризис, Украина должна научиться поступать нестандартно и "показывать зубы" и характер в торговых войнах.

Чтобы побеждать, нужно быть в несколько раз сильнее. И наглее. В противном случае, давая "зеленый свет" импортерам, отдавая без боя целые сектора экономики, такие как химия, страна делает выбор в пользу зависимости, падению экономики, безработицы и бедности.