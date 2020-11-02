Народный депутат в ООС: холодный душ

Андрей Мотовиловец, народный депутат Украины

Фронт - это люди. Солдаты и офицеры, те, кто каждый день в течение 6 лет отстаивает нашу державность, независимость и наши территории. Это мирные жители прифронтовых городков и сел, которые в течение 6 лет видят и слышат войну. Иногда слышат тишину войны. Как было последние три месяца. На прошлой неделе я был у этих людей. Пообщался, послушал. Все впечатления этой поездки можно определить одним словосочетанием - холодный душ.

Честно говоря, я уже привыкаю к тому, что любой мой шаг воспринимается некоторыми представителями условного “опинион-сообщества” негативно. Условного - только лишь потому, что “опинион-сообщество” видит реальный мир из своего личного Facebook-пузыря. Если проще, то я знал, что когда мы поедем на фронт, вся лента будет радостно над нами стебаться. Мол, поперлись перед выборами пофотографироваться на фоне пацанов, на плечах которых вы пролезли в Раду.

К этому я был готов. Душ, в итоге, получился холодным совершенно по-другим причинам.

Первое, самое глубокое откровение - они уверены, что в Киеве иногда забывают про войну. То, что кажется нам чрезвычайно важным из столицы, все переговоры и поездки, дипломатические тонкости, перебор разных форматов встреч и прочее, напрямую прилетает в окопы пулями и снарядами. Офицеры говорят нам - давайте быстрее, ребята. Мы вас прикрываем своими собственными спинами, вы не могли бы, мягко говоря, пошевелиться?

Второе, отрезвляющее: нам нужно учиться у нашей армии единству и самоотдаче.

Учиться единству, целеустремленности, умению закрыть глаза на мелкие противоречия и межличностные конфликты ради будущего этой страны.

Я говорю на украинском, ты - на русском, я “за” земельную реформу, ты против, дома мы, наверное, не сели бы за один стол. Но сейчас это не важно - у нас есть враг и боевая задача. Мы с вами так не умеем - жертвовать собственными амбициями ради идеи. Мы очень многое должны этим ребятам, и как возвращать этот долг - большой вопрос.

Третье - не смотря на свою удаленность и занятость, наши военные очень глубоко анализируют все происходящее в стране и задают удивительно точные вопросы. Они разбираются в экономике, им важно понимать, почему земельная реформа состоялась именно в таком виде, и по какой процедуре большие предприятия будут проходить приватизацию. И мы должны им ответы на эти вопросы. Они обеспечивают нам возможность строить демократию - поэтому имеют право получать адекватную информацию.

Ну и закончу на хорошем. Большинство офицеров воюет на Донбассе уже седьмой год. В 14 они пришли сюда добровольцами, а потом вернулись уже контрактниками. Так вот, за шесть с лишним лет у ребят было 3 месяца первого настоящего перемирия. Впервые тишина действительно была тишиной. Несмотря на периодические провокации со стороны противника. Недавние ночные обстрелы с позиций противника и наши боевые потери пошатнули зыбкую тишину. Наше оружие готово к бою. Но и нашим дипломатам нужно воевать активнее. Удачной им войны, и давайте поможем.

Кто чем может. Кто-то перестанет писать хейтерские комментарии в соцсетях по любому поводу. Кто-то свои ежедневные рабочие решения попробует измерять “часами” ребят на фронте. Кто-то отложит ненадолго борьбу за электорат, и немножко повоюет за страну. За нашими спинами окопы, в которых много замечательных, сильных, умных ребят, у которых к нам очень много вопросов.

Я бы хотел их не подвести.