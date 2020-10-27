Диджитализация на карантине: когда бизнес нужно ускорить

Борис Белянский, генеральный директор MTI hi-tech дистрибуция

В конце 2019 года, когда Украину еще не коснулась волна пандемии, а новости из Китая становились все неутешительнее, большая группа аналитиков 2-х компаний готовилась к запуску уникального, сложного и крайне значимого проекта. Компания MTI – один из лидеров Украинского рынка дистрибуции высокотехнологичных продуктов и решений в партнерстве с компанией SMART – ведущим экспертом рынка разработки, внедрения, поддержки ERP и CRM систем, готовили старт новой ERP-системы в компании MTI. В новогоднюю ночь были отключены все старые системы и заменены на единую новую – Microsoft Dynamics NAV. Это был самый сложный кейс диджитализации процессов всех уровней в компании. Именно он позволяет нам не просто выживать во время экономического кризиса, а продолжать развитие и сохранять планируемые темпы роста, развивая отношения с партнерами и поднимая управляемость компанией и ее активами на качественно новый уровень.

Не скрою, нам было сложно – ведь мы были первопроходцами в своем роде. До MTI hi-tech дистрибуции еще никто в Украине не реализовывал настолько масштабный переход многосоставной IT инфраструктуры на единую платформу. Нам удалось реализовать все внешние и внутренние процессы компании в единой системе без отрыва от производства – и это в свою очередь позволило существенно сэкономить как на человеко-часах, так и на ИТ-ресурсах. В единой среде теперь работают модули ценообразования, внутренней и внешней отчетности, КРІ-отчетности, портал клиента, модуль планирования покупок. Что крайне важно в единой системе теперь находится управленческий и бухгалтерский учет. Также был запущен функционал внутреннего согласования и контроля изменений. Все эти важнейшие элементы управления компанией делают бизнес более управляемым и прозрачным как для линейных руководителей, топ-менеджмента, так и для собственников бизнеса, финансовых учреждений, аудиторов.

Очевидно, что рынок дистрибуции за последние несколько лет сильно изменился. Привычная размеренная работа дистрибуторов с ИТ-ритейлерами уходит в прошлое. И победить в конкурентной борьбе смогут лишь те игроки, кому удастся реализовать супер-гибкую схему по работе с клиентами, предоставив им как можно больше автономности и скорости в обработке заказов.

За время карантина розничные клиенты отвыкли от оффлайна, партнеры (участники рынка) массово развивают онлайн-сегмент и прогнозы возможной второй волны локдауна лишь подгоняют большие торговые сети следовать этой тенденции. В то же время рынок уходит от долгосрочного планирования, отдавая предпочтение краткосрочным трендам, малым партиям оборудования и максимально оперативной доставке. А потому нам приходится ускорять работу с заказами везде, где это только возможно.

Инструментарий нашей новой ERP-системы позволяет партнерам МТІ получать наиболее актуальную информацию о состоянии склада и в реальном времени отслеживать изменения цен. За этот счет существенно увеличивается оперативность решений о покупке и продаже оборудования, что, в свою очередь, позволяет компании привлекать новых клиентов даже в такое непростое время.

Сейчас, когда коронавирусный кризис в самом разгаре, мы продолжаем модернизировать процессы внутри компании и учиться по максимуму использовать BigData в бизнесе. А потому все накопленные нами данные впоследствии будут использоваться для принятия управленческих решений и получения максимальной выгоды для компании и наших партнеров.

Отдельно хочется сказать о том, что пугает многих владельцев бизнеса в работе с клиентами и партнерами во время перехода на работу в новой ИТ-системе. Здесь нечего боятся, если вы стоите к ним "лицом". Если вам кажется, что кому-то может быть сложно освоить новый функционал – научите их. Подскажите клиенту, как извлечь из новой системы работы наибольшую выгоду, – и он останется с вами надолго. Мы организовали обучающие вебинары и создали подробные видеоинструкции по работе в новых интерфейсах и с новыми функциями. Мы также построили живой канал обратной связи с нашими партнерами на всех уровнях с тем, чтобы максимально быстро реагировать на рыночные изменения и тенденции.

Автоматизация внутренних процессов – это “win-win” для обеих сторон. Ведь клиент получает от нас больше инструментов для быстрого и самостоятельного управления своими заказами, а компания, соответственно – больше заказов.

Мы в MTI hi-tech дистрибуции продолжаем развитие сервисов, в том числе с участием наших партнеров. Например, в компании сейчас внедряется новый функционал по диджитализации рабочих процессов, который позволит быстрее настраивать и использовать нашу систему передачи данных для планирования маршрутов в TMS (Transport Management System), что увеличит скорость и улучшит качество доставки товаров по заказам наших клиентов. Да, это существенные инвестиции в ПО и модернизацию внутренних процессов. Но это именно то, что не стоит откладывать "на потом" даже в самый разгар кризиса – иначе "потом" уже не наступит.