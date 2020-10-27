Владимир Лапа, советник президента Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" по вопросам лоббизма и рыночной аналитики; глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (2016-2019)

Легко ли быть умным задним числом? Эта расхожая фраза, казалось бы, не требует подтверждения. Если прогноз оправдался, значит, он правильный. Но, как мы могли недавно убедиться, это правило работает не всегда.

В частности, говорим о ситуации с квотами на импортные минудобрения. Кратко напомню интригу. По требованию одного из игроков химического рынка Минэкономики решило ввести на украинском рынке квоты для импортных минудобрений. Против введения квот выступили ведущие аграрные ассоциации. В результате, Межведомственная комиссия по международной торговле (далее - Комиссия) отказалась вводить ограничения.

Какие были аргументы у аграрных ассоциаций?

1. Факт роста объемов импорта был, но он был только следствием. Причиной роста импорта стала остановка выпуска продукции самим украинским производителем, имеющим все признаки монополиста рынка. Иными словами, ситуация была создана не в результате рыночных причин, а стала следствием действий самого украинского производителя минудобрений. Кроме того, тенденция роста объемов импорта исчерпала себя уже в начале 2020 года. Следовательно, исчезла причина для ограничений импорта.

2. Реформа рынка газа позволила существенно повысить конкурентоспособность химической промышленности. Цена на газ в Украине упала не только ниже европейской, но и ниже белорусской. А поскольку природный газ является основным сырьем при производстве удобрений, относительная прибыльность производства на примере карбамида существенно возросла (см рис 1). Поскольку о ревизии реформы рынка газа речи не идет, есть основания утверждать, что этот эффект будет долгосрочным. Проще говоря, практически невозможно стало декларировать космическую цену газа на "входе" и таким образом аргументировать ею собственную низкую конкурентоспособность.

Рис 1. Сравнение цены на природный газ и карбамид

Джерело: розрахунки УКАБ, ВАР, СВІТ

3. Исходя из первых двух позиций, импорт может нести "угрозу" национальному производителю только в случае, если этот производитель намерен воспользоваться монопольной супер-маржей.

4. Ну и напоследок. Общий негативный эффект для экономики Украины в случае введения квот, по расчетам Киевской школы экономики (КШЭ), превысил бы $ 200 млн. Согласитесь, это не лучший экономический показатель во время кризиса.

Итак, убеждали аграрные ассоциации, украинской химической промышленности не о чем беспокоиться - импорт им точно не грозит. Интересно, что на совещаниях в Минэкономики представители химпрома с нами принципиально соглашались, но апеллировали к тому, что они хотят перестраховаться на случай повышения цены на газ. Такая логика понятна. Но почему никто не соглашается дать такую же страховку аграриям? То есть, дать гарантию безубыточной работы за счет другой отрасли, как этого хотят для себя химики.

Такие гарантии безубыточности для химпрома (за счет аграрной отрасли) будут стоить сельхозпроизводителям, по оценкам той же КШЭ, от $ 100 млн до $ 500 млн ежегодно. Недешевое удовольствие, как для чисто гипотетической угрозы, не так ли?

Сейчас убедиться, кто был прав, очень просто - стоит лишь проанализировать данные по внешней торговле. Первый квартал 2020 - отрицательное сальдо внешней торговли азотной группой удобрений достигало $ 15,7 млн. Второй квартал - сальдо положительное на уровне $ 70 млн. Третий квартал - уже очевиден "плюс" в $ 85,7 млн по торговле азотными удобрениями.

Это означает, что украинские производители наращивают производство и экспорт, что, в свою очередь, подтверждает прогнозы агропромышленных ассоциаций.

Можно ставить точку? Оказывается, что нет - не все готовы браться за ум даже задним числом.

Дискуссия в медийном поле восстанавливается. Мы к ней готовы. Но с цифрами и аргументами.

Если главный аргумент в том, что Комиссия не прислушалась к предыдущим предложений Минэкономики и не ввела квоты, то такой упрек более, чем сомнителен. Подобная логика уже привела к позору Украины перед ВТО и Россией по антидемпинговой пошлине. Кстати, инициатор тех событий был тот же.

Ключевым? Нет, не думаю.

Может, если покупаешь активы российских средства, то автоматически становишься сторонником известного лозунга соседей - "Можем повторить"?