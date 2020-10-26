COVID создал новые тренды в бизнесе. Вот на чем сейчас можно заработать

Владислав Савченко, основатель Powercode и Foodex24

Самое время запускать коворкинги, онлайн-школы, службы доставки и видеопродакшн



Жесткий карантин в первой половине года неслабо ударил по бизнесу. Казалось бы — мы это пережили и выдохнули, но будущее туманно, а вирус с нами явно надолго. Несмотря на ежедневные ковидные «рекорды», власть пока не закрывает все назад. Но думаю, ближе к зиме мы от этого никуда не денемся. У нас уже отправили школьников на удаленку, во Франции и Брюсселе, по второму кругу закрыли рестораны, а в Германии — запретили приглашать на частные вечеринки более 10 человек.

Чтобы потом не хвататься за голову, самое время запускать бизнесы, которые сейчас на волне. Открывать что-либо новое в офлайне сейчас просто глупо, а вот онлайн — на плаву, и будет расти дальше. Вот 8 направлений бизнеса, который может сейчас взлететь.



1. Студия по разработке сайтов и мобильных приложений



Коронакризис показал: если у тебя нет сайта, тебя нет в бизнесе. E-commerce, Saas-системы, видеосвязь, онлайн-медицина — это все будет в тренде еще долго, и спрос пока что выше предложения.

И — самое главное — все это надо кому-то разрабатывать. Я почувствовал по своей компании, что спрос на разработку онлайн-сервисов растет. В марте, когда все только начинали паниковать и резать траты, у нас отвалилось несколько заказов. Но потом продажи резко пошли вверх. Те, кто был в оффлайне, перебираются в онлайн.



В тренде — скорость. Все хотят развернуть онлайн-бизнес побыстрее, чтобы адаптироваться к коронавирусным реалиям. Например, АТБ создал свой интернет-магазин буквально за два месяца. Поэтому чем быстрее ваша студия может выполнять заказы, тем больше их у вас будет.



2. Сервис доставки лекарств



С 14 октября в Украине официально заработали онлайн-аптеки и доставка лекарств. Вы удивитесь, но до марта это было запрещено: аптеки не имели права организовывать доставку. Некоторые бизнесы находили лазейку и подписывали с клиентом договор о делегации полномочий на покупку лекарств — так, например, работал стартап Liki24.

Весной Кабмин временно разрешил торговать лекарствами в онлайне — но только на время карантина. А недавно правительство узаконило онлайн-аптеки навсегда. В октябре этот закон вступил в силу. Вскоре в этой нише появится серьезная конкуренция, но тот, кто сумеет быстро сориентироваться и открыть такой бизнес раньше всех, сорвет банк.



3. Сервис доставки еды (и всего остального)

Сервисы вроде zakaz.ua выстрелили еще в марте. Чтобы минимизировать контакты с людьми, в карантин все начали заказывать доставку продуктов онлайн: себе и своим пожилым родителям. Мы в считанные недели запустили онлайн-супермаркет Foodex24, и поняли: спрос действительно высокий.

После первой фазы всеобщего замешательства спрос немного утих, но учитывая, что коронавирус с нами надолго, эта история будет актуальной и дальше. К тому же, многие поняли: намного удобнее через сайт или приложение заказать домой 30 килограмм овощей и молока, чем тащить это самостоятельно.



Так что есть смысл заходить на этот рынок. Или в смежные: запустить сервисы доставки одежды, детских товаров или косметики. И нет, конкуренции я не боюсь: поконкурируем качеством, а клиенты сделают выбор.

Интересно, что сервисы доставки готовой еды — наоборот не на плаву. Рестораны и кафе больше не хотят платить по 30-40% от заказа сторонней службе доставки, и нанимают курьеров сами. При этом, спрос на доставку еды из ресторанов немного упал — из-за финансовой неопределенности и сидения дома, люди начали готовить сами. Даже те, кто раньше это дело ненавидел.



4. Онлайн-магазин



Во втором квартале 2020 года онлайн-ритейл в Америке сделал небывалый скачок — самый резкий с 2001 года. Продажи в онлайне выросли сразу на 44%. Мир и до этого двигался в сторону онлайн-покупок, но коронакризис дал этому тренду сильный пинок.



Если говорить про Украину, то в прошлом году, по оценке Netpeak, объем украинского рынка e-commerce был около $1,5 млрд. Для сравнения, в Германии — $35 млрд, в США — $184 млрд. Это не значит, что у нас все так плохо. Это значит, что у нас — огромное поле для развития.



Так что даже если вам кажется, что в украинском онлайне продается уже что угодно, и заходить сюда бессмысленно — это неправда. Параллельно с появлением интернет-магазинов, растет и спрос. И тут снова работает известное правило: чем быстрее вскочишь в этот поезд, тем больше бонусов соберешь.



По состоянию на лето около 36% украинцев покупали товары онлайн. Чаще всего, как ни странно, покупают не технику, а одежду. Техника и электроника — на втором месте, косметика и парфюмерия — на третьем. Это значит, что еще 64% жителей Украины рано или поздно начнут покупать в интернете — это неизбежно. А значит перспективы этого рынка огромные.



5. Приложение для онлайн-тренировок



В онлайн переходят не только еда, одежда и лекарства, но и спорт. Во-первых, потому что ситуация со спортзалами туманна — их то закрывают, то открывают. Есть ли смысл покупать леггинсы на новый сезон — не разберешь.



Во-вторых, у современных людей становится все меньше времени. Дойти до зала и назад — это целых полчаса-час, которые все сложнее найти в своем плотном графике. Конечно, покупать гору “блинов” и штанги домой готовы не все. Но для любителей йоги и фитнеса мобильные приложения — самое оно.



Тем более, что многие айтишники перешли на удаленку. А это люди, привыкшие к спортзалу прямо в офисе, и при этом умеющие и любящие работать с диджитал-инструментами. Дай им удобное приложение для смартфона, с которым можно тренироваться дома — и они готовы будут за это платить.



6. Коворкинг



Тут все понятно: из-за вируса многие компании переходят на удаленку, а некоторые — не планируют оттуда возвращаться. Буквально на днях Microsoft разрешил своим сотрудникам работать из дома — частично или полностью, причем даже независимо от карантина.

Из украинских компаний — например Evo перешла на удаленку навсегда, а это больше 900 человек. Что и говорить о маленьких компаниях, которым не выгодно платить за офис, пока в него почти никто не ходит. Им выгоднее оплатить коворкинг тем сотрудникам, кому дома мешают работать дети, собаки и близость холодильника.



В общем, тренд на коворкинги развивался во всем мире и до карантина. Сейчас — и подавно. Снимаете помещение, делаете минимальный ремонт, закупаете вкусный кофе — и вперед.



7. Видеопродакшн