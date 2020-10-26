COVID создал новые тренды в бизнесе. Вот на чем сейчас можно заработать
Владислав Савченко, основатель Powercode и Foodex24
Самое время запускать коворкинги, онлайн-школы, службы доставки и видеопродакшн
Жесткий карантин в первой половине года неслабо ударил по бизнесу. Казалось бы — мы это пережили и выдохнули, но будущее туманно, а вирус с нами явно надолго. Несмотря на ежедневные ковидные «рекорды», власть пока не закрывает все назад. Но думаю, ближе к зиме мы от этого никуда не денемся. У нас уже отправили школьников на удаленку, во Франции и Брюсселе, по второму кругу закрыли рестораны, а в Германии — запретили приглашать на частные вечеринки более 10 человек.
Чтобы потом не хвататься за голову, самое время запускать бизнесы, которые сейчас на волне. Открывать что-либо новое в офлайне сейчас просто глупо, а вот онлайн — на плаву, и будет расти дальше. Вот 8 направлений бизнеса, который может сейчас взлететь.
1. Студия по разработке сайтов и мобильных приложений
Коронакризис показал: если у тебя нет сайта, тебя нет в бизнесе. E-commerce, Saas-системы, видеосвязь, онлайн-медицина — это все будет в тренде еще долго, и спрос пока что выше предложения.
И — самое главное — все это надо кому-то разрабатывать. Я почувствовал по своей компании, что спрос на разработку онлайн-сервисов растет. В марте, когда все только начинали паниковать и резать траты, у нас отвалилось несколько заказов. Но потом продажи резко пошли вверх. Те, кто был в оффлайне, перебираются в онлайн.
В тренде — скорость. Все хотят развернуть онлайн-бизнес побыстрее, чтобы адаптироваться к коронавирусным реалиям. Например, АТБ создал свой интернет-магазин буквально за два месяца. Поэтому чем быстрее ваша студия может выполнять заказы, тем больше их у вас будет.
2. Сервис доставки лекарств
С 14 октября в Украине официально заработали онлайн-аптеки и доставка лекарств. Вы удивитесь, но до марта это было запрещено: аптеки не имели права организовывать доставку. Некоторые бизнесы находили лазейку и подписывали с клиентом договор о делегации полномочий на покупку лекарств — так, например, работал стартап Liki24.
Весной Кабмин временно разрешил торговать лекарствами в онлайне — но только на время карантина. А недавно правительство узаконило онлайн-аптеки навсегда. В октябре этот закон вступил в силу. Вскоре в этой нише появится серьезная конкуренция, но тот, кто сумеет быстро сориентироваться и открыть такой бизнес раньше всех, сорвет банк.
3. Сервис доставки еды (и всего остального)
Сервисы вроде zakaz.ua выстрелили еще в марте. Чтобы минимизировать контакты с людьми, в карантин все начали заказывать доставку продуктов онлайн: себе и своим пожилым родителям. Мы в считанные недели запустили онлайн-супермаркет Foodex24, и поняли: спрос действительно высокий.
После первой фазы всеобщего замешательства спрос немного утих, но учитывая, что коронавирус с нами надолго, эта история будет актуальной и дальше. К тому же, многие поняли: намного удобнее через сайт или приложение заказать домой 30 килограмм овощей и молока, чем тащить это самостоятельно.
Так что есть смысл заходить на этот рынок. Или в смежные: запустить сервисы доставки одежды, детских товаров или косметики. И нет, конкуренции я не боюсь: поконкурируем качеством, а клиенты сделают выбор.
Интересно, что сервисы доставки готовой еды — наоборот не на плаву. Рестораны и кафе больше не хотят платить по 30-40% от заказа сторонней службе доставки, и нанимают курьеров сами. При этом, спрос на доставку еды из ресторанов немного упал — из-за финансовой неопределенности и сидения дома, люди начали готовить сами. Даже те, кто раньше это дело ненавидел.
4. Онлайн-магазин
Во втором квартале 2020 года онлайн-ритейл в Америке сделал небывалый скачок — самый резкий с 2001 года. Продажи в онлайне выросли сразу на 44%. Мир и до этого двигался в сторону онлайн-покупок, но коронакризис дал этому тренду сильный пинок.
Если говорить про Украину, то в прошлом году, по оценке Netpeak, объем украинского рынка e-commerce был около $1,5 млрд. Для сравнения, в Германии — $35 млрд, в США — $184 млрд. Это не значит, что у нас все так плохо. Это значит, что у нас — огромное поле для развития.
Так что даже если вам кажется, что в украинском онлайне продается уже что угодно, и заходить сюда бессмысленно — это неправда. Параллельно с появлением интернет-магазинов, растет и спрос. И тут снова работает известное правило: чем быстрее вскочишь в этот поезд, тем больше бонусов соберешь.
По состоянию на лето около 36% украинцев покупали товары онлайн. Чаще всего, как ни странно, покупают не технику, а одежду. Техника и электроника — на втором месте, косметика и парфюмерия — на третьем. Это значит, что еще 64% жителей Украины рано или поздно начнут покупать в интернете — это неизбежно. А значит перспективы этого рынка огромные.
5. Приложение для онлайн-тренировок
В онлайн переходят не только еда, одежда и лекарства, но и спорт. Во-первых, потому что ситуация со спортзалами туманна — их то закрывают, то открывают. Есть ли смысл покупать леггинсы на новый сезон — не разберешь.
Во-вторых, у современных людей становится все меньше времени. Дойти до зала и назад — это целых полчаса-час, которые все сложнее найти в своем плотном графике. Конечно, покупать гору “блинов” и штанги домой готовы не все. Но для любителей йоги и фитнеса мобильные приложения — самое оно.
Тем более, что многие айтишники перешли на удаленку. А это люди, привыкшие к спортзалу прямо в офисе, и при этом умеющие и любящие работать с диджитал-инструментами. Дай им удобное приложение для смартфона, с которым можно тренироваться дома — и они готовы будут за это платить.
6. Коворкинг
Тут все понятно: из-за вируса многие компании переходят на удаленку, а некоторые — не планируют оттуда возвращаться. Буквально на днях Microsoft разрешил своим сотрудникам работать из дома — частично или полностью, причем даже независимо от карантина.
Из украинских компаний — например Evo перешла на удаленку навсегда, а это больше 900 человек. Что и говорить о маленьких компаниях, которым не выгодно платить за офис, пока в него почти никто не ходит. Им выгоднее оплатить коворкинг тем сотрудникам, кому дома мешают работать дети, собаки и близость холодильника.
В общем, тренд на коворкинги развивался во всем мире и до карантина. Сейчас — и подавно. Снимаете помещение, делаете минимальный ремонт, закупаете вкусный кофе — и вперед.
7. Видеопродакшн
Мир постепенно устаёт от текстов и фото. Поколение Z уже во всю общается с гаджетами голосом, отправляет друзьям голосовые сообщения и «гуглит» в Youtube. TikTok сейчас — чуть ли не самая популярная соцсеть в мире — приложение установили около 2 миллиардов раз (притом, что в мире всего около 7 миллиардов человек). Даже я завел Ютуб-канал — кстати, у него уже больше миллиона просмотров.
В общем, видеоформат — в тренде. Но если подростки могут записать влог дрожащими руками на телефон, то бизнесу, серьезным влогерам, интервьюерам и владельцам авторских Ютуб-каналов надо работать над качеством видео. Плохую картинку люди смотреть уже не готовы.
То есть студия видеопродакшена — тот бизнес, который будет только набирать популярности. Начните сейчас, и поймаете эту волну.
8. Онлайн-школа по изучению языков (и не только)
Мир становится глобальным, и не знать английского уже — стыдно. Поэтому, например, украинский стартап Grammarly уже «единорог» (то есть, стоит больше $1 мрд). Люди активно привыкают учить английский в диджитале — в приложениях для смартфона, Скайпе, через онлайн-уроки и даже в TikTok.
А за одно растет и все остальное обучение онлайн. Рынок EdTech (образовательных технологий) — один из наиболее динамично растущих в мире. Украина в этом плане — непаханное поле для возможностей. Инвестиций для запуска такого бизнеса нужно побольше, чем в случае стандартной школы (разработка грамотного и удобного ПО — это вам не помещение арендовать). Но и потенциал — в разы выше. Вперед!