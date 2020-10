Энергетический "пазл": как сложить с выгодой для всех?

Олег Козачук, учредитель Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению, руководитель АО "Хмельницкоблэнерго"

Не очень часто бывает, когда сразу два важных государственных органа принимают решения, которые однозначно положительно скажутся на энергетической отрасли. Поддержка Национальным Советом по реформам при Президенте Украины и Министерством энергетики предложений нашей Ассоциации по RAB-тарифам и переносу расходов на подстанционную составляющую именно из таких судьбоносных решений. Однако, увеличение ставки доходности RAB-тарифов "сыграет" на потребителей только вместе с облегчением подключений к электросетям.

Закрепление на законодательном уровне увеличения ставки доходности RAB-тарифов на старую базу до 6% с одновременным переносом на операторов системы распределения (ОСР) расходов на подстанционную составляющую стало безусловным положительным "дуплетом". Ведь оно приведет к положительным последствиям сразу для потребителей и энергетиков.

Однако, как это часто бывает, решения, даже очень положительные, могут не "сыграть", если не будут приняты в комплексе с другими важными шагами. В нашем случае речь идет о принятии еще целого ряда изменений в законодательство, которые ускорят процесс подключения к электросетям бизнеса и населения (Getting Electricity) и помогут осуществить рывок в ежегодном рэнкинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса (World Bank Ease of Doing Business report).

Не секрет, что в сегодняшних условиях в Украине не стоит очередь из отечественных и зарубежных инвесторов, которые сгорают от желания инвестировать в энергетику. А реализация наших предложений на нормативном уровне позволит энергораспределительным компаниям за счет стимулирующего тарифообразования не только инвестировать в модернизацию электросетей собственные средства, но и привлекать инвесторов и заемный капитал. Такая себе "приманочка" для инвестиционного капитала.

А какие же преимущества получат потребители, чьи интересы являются "альфой" и "омегой" для таких компаний, как облэнерго? Ответ прост. Для потенциального потребителя очевидный плюс - это сокращение сроков подключения, уменьшение затрат времени на исследования данных вопросов при подготовке бизнес-планов и заявок и существенное снижение стоимости подключения к электросетям. То есть заметная экономия двух очень важных ресурсов для любого человека - времени и денег.

Приятно, что очень важные для отрасли и потребителей решения на государственном уровне поддержали единогласно. Об этом свидетельствует единая позиция Национального Совета реформ, которую озвучил его председатель Михаил Саакашвили, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, а также поддержал глава правительства Денис Шмыгаль. Такое единство свидетельствует о наличии политической воли, которая должна трансформироваться в конкретные законопроекты и проекты нормативных актов. Надеемся, что к очень правильной позиции правительства, Нацсовета реформ и Минэнерго присоединится и профильная комиссия - НКРЕКП.

Однако радость от единодушия госорганов не должна вселять в нас неоправданный оптимизм. Ведь максимально положительный эффект поддержаные решения могут дать только в комплексе. То есть речь идет о своеобразном энергетическом "пазле" - "соберем" его и существенно выиграют и энергетики, и потребитель.

Для добавления других необходимых "пазликов" нужно на законодательном и нормативном уровне пакетно включить еще ряд шагов по облегчению присоединения к электросетям, которые высказывались в последнее время со стороны общественных организаций. Речь идет о комплексном подходе, ориентированном на результат - достижение существенного прогресса по параметру легкости подключения к электросетям (Getting Electricity по терминологии рэнкинга Всемирного банка). Здесь стоит вспомнить, что именно такую ​​ задачу (прорыв в рэнкинге Doing Business) ставил Президент еще в ноябре прошлого года. И именно на улучшении ситуации с Getting Electricity акцентировал Премьер-министр в мае.

Конечно, прежде всего, речь идет об улучшении нормативно-правового поля, регулирующего энергетический сектор. Да, нам крайне необходимо повышение качества присоединения к электросетям, урегулирование спорных вопросов мощностей электроустановок, которые должны быть присоединены к сетям, урегулирование разногласий законодательных и подзаконных актов по техническим условиям подключения к электросетям и их сроков и т.п.

Как видим, проблема выходит далеко за рамки только изменений регулирования в энергетическом секторе. Важный эффект синергии может быть достигнут в случае принятия изменений в земельное законодательство, уменьшения срока разработки проектно-сметной документации. То есть следует помнить, что задача по улучшению ситуации с Getting Electricity - комплексная и требует межведомственного подхода и привлечения специалистов, которые к энергетическому сектору прямого отношения, казалось бы, не имеют. И внимание, которое уделяют данному вопросу первые лица государства, показывает, что они понимают всю важность энергетического "пазла". И это тот случай, когда высокое государственное внимание мы можем только приветствовать и поддерживать.