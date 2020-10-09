Давайте лечить людей, а не болезнь: человеко-ориентированный подход в медицине

Ярослава Лопатина, врач-инфекцинист, глава представительства Фонда АнтиСПИД США в Украине (AHF Украина)

Из-за чего пациенты порой отказываются от лечения, почему врач не должен вести себя авторитарно, и как пациенту стать не объектом, а активным и осознанным участником процесса лечения. Несколько слов об относительно новом подходе в медицине – человеко-ориентированности.

Принимаю я как-то женщину с ВИЧ-инфекцией, аргументировано рассказываю ей о том, что нужно принимать специальное лечение, которое блокируют вирус, что это бесплатно, и что данная терапия сохранит ей жизнь и здоровье. Женщина послушно кивает головой, но в итоге заявляет, что пить лекарства не будет.

Женщина отказалась принимать лекарства от ВИЧ. Как оказалось, отказ был связан с тем, что никто в семье не знал о ее ВИЧ-инфекции, и она панически боялась, что об этом узнает муж, выгонит ее, и она останется без средств к существованию. Ей понадобилось несколько недель моей эмоциональной и психологической поддержки для принятия своего статуса, раскрытия статуса партнеру и начала лечения. Помогло ли бы при такой ситуации просто давление врача, запугивание последствиями без выяснения причин отказа и попытки помочь преодолеть существующий барьер? Думаю, ответ очевиден. Поэтому, при обсуждении с пациентом подходов к лечению, принятие во внимание социального благополучия пациента и его психологического комфорта, как и состояния психического здоровья должно быть неотъемлемой частью человеко-ориентированного подхода (ЧОП).

ЧОП – это дорого или нет? Могу сказать, что многие составляющие человеко-ориентированного подхода не требуют вообще никаких затрат, кроме эффективных управленческих решений. Например, внедрение записи на прием, организация маршрута пациента таким образом, чтобы все необходимые исследования и консультации он проходил за один день, проводя минимальное количество времени в очереди. Активное использование современных средств коммуникации, предоставление возможности быть проконсультированным удаленно – тоже компонент человеко-ориентированности. Ведь это проявление уважение к личному времени, и пациенты это очень ценят.

Но говорить о том, что ЧОП не потребует никаких финансовых вложений, было бы несправедливо. Например, хорошо изученный и распространенный подход в виде интеграции медицинских сервисов. Конечно, на начальном этапе, организация интегрированных услуг потребует затрат в виде обучения персонала, ремонта, дополнительного оборудования и т.д.

Разберем конкретный пример.

Человек с наркозависимостью, ВИЧ и гепатитом. Все три заболевания представляют опасность для жизни и все три надо лечить. Вопрос – где?

Если мы предложим такому пациенту получать лечение в разных местах, то потерпим фиаско. Если человек не будет получать лечение наркозависимости, то и лечения ВИЧ и гепатита придерживаться не будет. Понятно, что нужно организовать медицинские сервисы в одном месте. Что это дает пациенту? Экономию времени, комфорт и безопасность. Врач имеет представление о полной картине состояния здоровья пациента, и походит к лечению комплексно. Что это дает лечебному учреждению? Организация комплексной интегрированной помощи стимулирует персонал получать знания в смежных областях, повышать квалификацию, учиться совместно вести случай, работать в команде. И, что немаловажно, оказывая разноспектровые услуги, лечебное учреждение получает возможность претендовать как на адекватное бюджетное финансирование, так и на привлечение дополнительных небюджетных средств.

Каждый предоставитель услуг, особенно медицинских, может и должен быть человеко-ориентированным. И это не только о частной медицине. Как часто мы слышим, что "за комфортом — это в частную клинику, а у нас здесь не хватает финансирования, кадров, оборудования и прочего". Еще раз подчеркну, что для человеко-ориентированного подхода нужны в первую очередь не деньги.

Главное — это понимание руководителем ценности такого подхода и первоочередной миссии любого лечебного учреждения: сохранять здоровье и жизни людей.

Воплощение подхода, в центре которого – человек, является для Фундации АнтиСПИД США в Украине основным приоритетом. На протяжении нескольких лет мы реализуем этот подход во всех услугах - тестированию на ВИЧ, профилактике, лечении ВИЧ-позитивных людей и видим результат. Люди, выбирая заботу о своем здоровье в учреждениях с этим подходом, имеют лучшие результаты лечения. Те, кто обратился с профилактической целью – возвращаются снова, приводят партнеров, друзей, членов семьи.

В основе наших подходов – человек, его потребности и вовлеченность в процесс получения помощи.

Моделями, отработанными в собственных сервисах, мы готовы делиться с лечебными учреждениями и организациями, которые работают с людьми, живущими с ВИЧ.