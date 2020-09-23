Логистическая "антихрупкость": как вторая волна карантина повлияет на рынок грузоперевозок

Светлана Мильгевская, собственник компании SAT

В том, что вторая волна пандемии COVID-19 неизбежна, не сомневается никто. И, хотя сегодня об опасном вирусе мы знаем крайне мало для точных прогнозов, ученые и врачи уверяют: теперь нам придется жить в новой реальности. И продлится это до тех пор, пока не будет найдена действенная и безопасная вакцина (а это минимум 2-3 года).

Есть несколько причин, почему говорят о второй волне.

Одна из них - аналогия со смертельной пандемией "испанки" 1918-1920 гг., которая после почти полного ослабления после первой волны со второй унесла жизни около 30-40 млн человек.

Еще одна причина – рост количества новых случаев заражения после заметного спада в конце весны. И это вполне объяснимо: давление уже видимых негативных последствий для мировой экономики заставил правительства многих стран мира ослабить антикарантинные мероприятия.

Цена сдерживания пандемии оказалась непосильной даже для таких развитых стран, как Германия и США - эти страны одними из первых объявили о второй волне заболеваемости коронавирусом.

Известный американский экономист, бизнес-философ и автор бестселлера "Черный лебедь" Насим Талеб еще в 2012 году издал книгу "Антихрупкость: Как извлечь выгоду из хаоса". Он предложил понятный и действенный способ, как оставаться успешным во времена неопределенности, изломов и потрясений – стать "антихрупким". То есть приобрести ценную способность к закаливанию в результате негативных и непредсказуемых событий, использовать стрессовые ситуации для получения опыта как уникального преимущества на рынке.

Актуальность понятия "антихрупкости" более чем очевидна в контексте "новой реальности COVID-19". Это ярко продемонстрировали маленькие локальные бизнесы, которые не только сумели выжить в новых условиях, но и получили новых клиентов от своих обанкротившихся "хрупких" конкурентов.

Не разбиться

Можно ли говорить об "антихрупкости" в контексте анализа деятельности украинских игроков на рынке логистики? Конечно.

По состоянию на сентябрь 2020 Кабмином Украины введено деление на 4 карантинные зоны, и ситуация с ограничениями может изменяться в течение 3 дней - в зависимости от перехода той или иной области в другую зону. Что это фактически значит для поставщиков логистических услуг?

Если оценивать убытки отрасли в целом, то больше в результате коронавирусного кризиса пострадали авиаперевозчики (в частности, гражданская авиация), а также операторы пассажирских перевозок: полная остановка общественного транспорта, междугородного сообщения, авиаперелетов больно ударили по этим игрокам рынка.

Однако нельзя сказать, что компании, которые доставляют грузы (речь идет в основном о B2B-доставке), не ощутили на себе последствий карантинных мероприятий: они потеряли многих клиентов - ведь с остановкой неконкурентных предприятий спрос на услуги доставки также упал. По данным Госслужбы статистики, если сравнивать с предыдущим годом, грузооборот за январь-август упал на 17,1%, при этом больше всего пострадал именно автомобильный транспорт – минус 23,5%.

Но были и положительные моменты: например, мировое падение цен на нефть, а также стабильная работа пограничных пропускных пунктов для международных грузовых перевозок.

Уже сейчас очевидно, что на рынке предоставления услуг доставки грузов победят те игроки, которые разработают и введут супергибкую рабочую схему в случае установления внутренних ограничений на перевозку.

Ведь ситуация с карантинным зонированием может стремительно меняться. Соответственно, это так же будет влиять на изменение направлений доставки товаров. Поэтому важно, чтобы логистические компании не прекращали расширять свою инфраструктуру, несмотря на то, что нанесенные весенним локдауном убытки достаточно ощутимы.

Задержка грузов - неизбежная проблема в условиях коронавирусного кризиса - составляет большую проблему, однако можно уменьшить его негативное влияние за счет инфраструктурных решений и быстрой, качественной коммуникации с клиентами.

Большую роль в последнем играет диджитализация сервиса - это будет преимуществом и для цепочки "компания-клиент", и для оптимизации внутренних потерь.

Это и есть та "антихрупкость", о которой говорит Талеб: форс-мажорная ситуация заставляет бизнес искать решения, а, следовательно, развиваться в тех направлениях, которые в условиях стабильности и предсказуемости не демонстрируют видимых перспектив.

Какой может быть прогноз для логистической отрасли?

Вторая волна пандемии ударит, прежде всего, по "хрупким" компаниям, которые не имеют финансовых инструментов компенсации убытков и достаточно развитых инфраструктурных мощностей.

Хочется верить, что после новой волны надвигающегося кризиса местные украинские логистические компании не уступят свою долю на рынке "неповоротливым", но финансово устойчивым транснациональным гигантам.