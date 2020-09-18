Дія.City – как построить город-сад

Артем Коханевич, CEO GigaCloud

Анонсированный Минцифры проект специальной экономической зоны в онлайне – идея нужная и правильная. Вот только «родиться» бы ей года 3-4 назад. Тогда сегодня мы дошли бы до реализации первых законодательных изменений, необходимых для ее воплощения.

За последние месяцы Минцифры научилось создавать цифровые сервисы практически с рыночной скоростью. Жаль, остальные госорганы за ними не поспевают...

В апреле этого года Украина стала первой страной в мире, где цифровой паспорт можно использовать без бумажного. Это прорыв. Но принимают цифровые паспорта далеко не везде. С идентификацией клиентов не всегда справляется даже государственная «Укрпошта», что уж говорить о бизнес-логистах.

Разрешение пользоваться цифровыми паспортами при внутренних перелетах Кабмин одобрил лишь недавно. Знать бы вдобавок, когда его примут в Раде… До сих пор не в каждом городе Украины есть сканеры ID-паспортов. А ведь они введены с января 2016-го.

Поэтому говорить о государстве в смартфоне и повально цифровизировать госуслуги рано. Прежде нужно решить более глубокие, стратегические задачи. Глобально изменить модель госструктуры, ее взаимоотношение с бизнесом и людьми. И Дія.City вопиюще демонстрирует, что менять следовало уже «на вчера».

Горячая тема – хантинг айтишников из Беларуси. Они готовы к релокации, мы приняли иммиграционные квоты, ждем 5000 IT-профессионалов… Но дьявол притаился в законодательстве о трудоустройстве иностранных IT-специалистов.

Секретарь белорусской компании заполняет несколько бумажек и отправляет их в соответствующее ведомство. В Украине – это волокита с участием релоцируемого специалиста (отбирающая рабочее время), юротдела его компании и нескольких госорганов. Я сам ждал разрешения на иммиграцию год и потом 3 месяца – вида на жительство!

А еще наши госорганы функционируют исключительно в рабочее время. И чтоб взять «направление на получение справки для заполнения формы», человек берет отгулы на работе. Иностранным компаниям в Украине очень неудобно. То ли дело в Эстонии! Это единственная в мире страна, где бизнес можно вести полностью online. Ни для регистрации, ни для сопровождения компании ездить сюда не нужно. А в Украине путь к светлому цифровому будущему преградила монументальной фигурой деловод Петровна с чертовой дюжиной бланков (заполнить только вручную).

Как ее подвинуть? Вводить пилотные проекты по юрсопровождению релокации со стороны государства. Созвать круглый стол с международными компаниями и придумать решение вместе. А иммиграцию с получением вида на жительство отдать компании-работодателю. Ведь по части достаточно умеренной стоимости жизни и рыночных зарплат по покупательной способности Украина перед Европой выигрывает в разы (а то и в десятки раз). Так что привлечь и удержать заинтересованных в релокации специалистов мы более чем способны. И это хорошая новость.