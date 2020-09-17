Мифы и реальность нового рынка газа

Артем Компан, глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов

После отмены механизма возложения специальных обязанностей на поставщиков природного газа, в Украине сложилась интересная ситуация, связанная с крайне низкой осведомленностью населения о произошедших изменениях. А там, где недостает правдивой информации, всегда следует ожидать быстрого появления слухов, фейков и мифов.

Проведенное по заказу Ассоциации в конце лета текущего года социологическое исследование показало, что две трети украинцев вообще не слышали о реформе рынка природного газа. Те же, кто «что-то слышал», зачастую потребляли «информационный винегрет», состоявший из обрывков новостных сообщений от различных заинтересованных сторон. В результате, потребители, еще не отошедшие от разделения платежки за газ в январе этого года, получили новую порцию пищи для размышлений и домыслов.

Какие ключевые новшества реформы рынка газа? Первое - возможность легко поменять поставщика, второе - рыночная цена газа. Но, как показали первые полтора месяца работы конкурентного рынка, население очень инертно реагирует на призывы сменить поставщика, демонстрируя пресловутую народную мудрость – от добра добра не ищут.

Исследование показало, что из 6% украинцев, которые заявили, что хотят сменить поставщика, только 4% подтвердили свое намерение сделать это, узнав об упрощенной 3-шаговой процедуре.

Менять или не менять?

По каким же причинам украинцы хотели бы поменять поставщика газа:

Более низкая цена газа (73% от количества пользователей, выразивших намерение сменить поставщика) Предложение более качественного газа (66%) Бесплатное обслуживание газового оборудования (62%) Нежелание платить за доставку газа (30%).

Не менее убедительны и факторы, побуждающие украинцев оставаться с текущим поставщиком и ничего не менять:

Со сменой поставщика цена и качество газа не изменится (45% от количества пользователей, не намеренных менять поставщика) Отсутствие информации о других поставщиках (40%) Неуверенность в надежности нового поставщика (38%) Все устраивает, не хочет вникать в новые процедуры (26%).

Большинство факторов, подталкивающих потребителей к смене поставщика на самом деле являются ничем иным, как заблуждениями, которые точно не оправдаются после смены поставщика. Так, например, некоторые новые игроки рынка пытаются переманивать клиентов у конкурентов, обещая более низкие цены, более высокое качество газа и отсутствие платы за доставку ресурса.

Давайте разберемся, почему эти обещания выполнить невозможно.

Цена газа

Более 70% украинцев, которые знают о возможности смены поставщика газа, ожидают от новой компании снижения цены на голубое топливо. Однако практика показывает, что у всех без исключения игроков рынка с приближением отопительного сезона цена растет. Объяснение этому простое. Основой ценообразования на газ в Украине служит привязка к «импортному паритету», а стоимость газа на европейских хабах в августе-сентябре демонстрирует уверенный рост.

Во всем цивилизованном мире стоимость ресурса формируется с помощью спроса и предложения на этом рынке. В Украине же такой механизм пока не работает из-за неравных условий доступа поставщиков к ресурсу, который добывается в нашей стране, и недостаточности тех объемов ресурса, которые все же попадают на биржу.

Качество газа

Отдельные игроки вводят потребителей в заблуждение, обещая, что, поменяв поставщика, они получат более качественный газ. Важно понимать, что какого бы поставщика не выбрал клиент, он будет получать одинаковый со всеми другими потребителями газ, а вот вопрос о качестве настройки оборудования останется. Во многих случаях, качество ресурса в конечной точке доставки зависит прежде всего от оборудования, которое там используется.

Потребителям необходимо запомнить один непреложный факт – качество газа не зависит от поставщика. В любом случае ресурс поступит на предприятие или в жилье из одной и той же трубы. За калорийность голубого топлива и отсутствие в нем примесей у нас в стране отвечает оператор газотранспортной системы. Плата за то, чтобы в систему попадал качественный газ входит в состав тарифа на транспортировку газа по украинской ГТС.

Однако 66% потенциальных «перебежчиков» верят в миф, что новый поставщик сможет обеспечить им более высокое качество газа и бесплатное обслуживание их систем.

Платежка за доставку

В борьбе за потребителя некоторые поставщики природного газа распространяют заведомо ложную информацию, что после заключения с ними договора поставки, потребитель не должен будет платить по отдельному счету за доставку газа. Такие заявления являются очевидной и наглой манипуляцией.

Доставка газа — это отдельная услуга, за которую должен платить каждый потребитель. В любом случае потребители будут оплачивать два счета: за потребленный газ и за его доставку.

Еще одним неоправданным ожиданием, о котором упоминают около 20% желающих сменить поставщика украинцев, является улучшение качества сервиса.

Нельзя забывать, что быстрая диджитализация, подстегиваемая, в частности, и карантинными мерами, позволяет совершенствовать онлайн-обслуживание клиентов буквально ежемесячно. Однако для значительной части бытовых потребителей возможность решения газовых вопросов офлайн все еще является не менее важной. На данный момент обеспечить ее в достаточной мере не может ни один из новых поставщиков природного газа, который заходит на этот рынок.

Итак, что мы видим на основании первых опросов и поведения потребителей?

Поспешность в «открытии» рынка газа обернулась информационной «кашей» в головах украинцев. Понадобится немало времени, что устранить все эти заблуждения. В такой ситуации намного острее встает вопрос доверия. И тут украинцы демонстрируют свои известные качества – осмотрительность и взвешенность, отдавая предпочтение надежным поставщикам, которые много лет исправно выполняют свои обязательства.