Выборы 2020: "шептуны", "виндеры" и диджитализация

Яна Довгань, журналист, pr консультант

Как кандидаты в депутаты и мэры борются за голоса избирателей и какие самые популярные агитационные инструменты применяют на местных выборах 2020

Привычные для украинских выборов борды, палатки, листовки и газеты понемногу уходят в прошлое. Эти must have агитационные инструменты остаются обязательной программой, но ставки уже не на них. В борьбе за избирательные голоса этой осенью основные ставки делают на "шептунов", "виндеров" и все возможные инструменты диджитализации. Давайте разбираться: кто есть who?

"Шептуны"

Это люди, которые разносят необходимую кандидату информацию методом непосредственного общения с целевой аудиторией путем косвенной рекламы. Это зомбирование, обработка избирателей, которая побуждает респондентов добавить, объяснить, растолковать то, что необходимо кандидату. По крайней мере, так описывают применение этой технологии в ходе избирательной кампании Дж. Буша в 1992 году.

Как это выглядит? Это, например, мужчина лет 50-60, который едет в пригородной маршрутке и как бы между прочим начинает комментировать борд, висящий вдоль дороги. А дальше рассказывает за нужного кандидата или предоставляет информацию против его конкурента, в зависимости от настроения пассажиров.

Это бабушка, которая выгуливает внука или внучку на детской площадке. Она садится к мамочкам и начинает "болтать" о выборах, а дальше о конкретном лице.

Результат работы "шептунов" это когда весь продовольственный рынок гудит как улей, о том, что кандидат А собирается этот самый рынок снести, а кандидат В этот рынок спасет, отстоит и не даст пропасть рабочим местам.

Знакомая ситуация?

Профессиональные "шептуны" стоят дорого, как правило, они хорошие психологи-коммуникаторы. И, как правило, хотя и не всегда, проходят серьезное обучение.

Инструмент это крайне действенный, но! Давайте не забывать, что среди различных этимологических значений слова "шептун" есть и негативное, связанное с мелкими демонами и всякой нечистью.

"Виндеры"

В общепринятом понимании это один из разновидностей рекламных флагов вытянутой конструкции. Но так же называют и людей, стоящих у этих флагов, одетых в футболки, куртки, кепки с соответствующей рекламной символикой.

Обычно "Виндеры" раздают печатную продукцию, газеты, открытки, практически никогда ничего не рассказывают и являются инструментом прямой рекламы, которая направлена на увеличение узнаваемости партии и кандидата. С помощью "виндеров" делается заявка: "Мы везде! Мы там, где ты! ". На определенную категорию избирателей это действует. Хотя мне лично от засилья красного цвета в столице становится немного жутко: как в Советский Союз вернулись.

"Диджитализация"

Я практически уверена, что эта предвыборная кампания станет наиболее диджитализированною за всю историю украинских выборов. Facebook, Instagram, TikTolk - от избирательных роликов не спрятаться даже во время просмотра мультиков на YouTube. Такого количества политической рекламы в украинском интернете еще не было: на любой вкус и в любых жанрах. А ведь только начало кампании. Я не буду здесь анализировать качество контента и креативность, скажу только, что количество рекламы не всегда дает продажу.

Конечно, еще есть ТВ, заказные статьи, и куча другого. Но! Жаль, что за всеми этими инструментами не видно конкретного человека. Не используют наши кандидаты старый и проверенный способ тысячи рукопожатий. Хотя именно он на местных выборах обычно дает лучшие результаты. И это вполне понятно, ведь, выбирая мэра или депутата, который будет управлять городом, районом, поселком или ОТГ, хочется знать этого человека, увидеть его вживую, пообщаться, в глаза посмотреть.

Не знаю, короновируса наши местные политики боятся или просто не привыкли людям в глаза смотреть, но пока в народ идти большинство из них не спешит.

Возможно, продолжение следует?