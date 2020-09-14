Критическое состояние столичной канализации: почему нельзя медлить?

Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг"

Киевская канализационная инфраструктура функционирует в постоянном аварийном режиме, – большинство сетей и коллекторов были построены еще в советское время и уже давно исчерпали эксплуатационный ресурс.

Если власть и дальше будет игнорировать эту проблему, то завтра столицу может ожидать коллапс в сфере водоснабжения. И вот почему:

-- среди сетей транспортировки сточных вод Киева до сих пор в эксплуатации находятся канализационные коллекторы, построенные до 1917 года! В то же время, в аварийном состоянии -- и коллекторы, построенные в 50-80-х годах из железобетонных конструкций и без защитного покрытия. При этом более 90% насосного оборудования требует замены;

-- канализационная система является разветвленным комплексом, который состоит из внутриквартальных и уличных сетей, главных коллекторов, насосных станций и напорных трубопроводов и тому подобное. Общая протяженность канализации Киева составляет 2719 км. И даже согласно отчетным данным ЧАО "АК "Киевводоканал" за 2019, доля сетей, исчерпавших свой эффективный срок эксплуатации составляет 62,66%. Из них ветхих и аварийных - 828,4 км, или 30, 46%, то есть -- почти треть !;

-- краеугольным негативным фактором является то, что львиная доля канализационных сетей Киева построена из железобетона, который является неустойчивым к химическим и механическим воздействиям. Он -- вообще не пригоден для использования в канализационной инфраструктуре. Поскольку из-за сероводорода, который активно выделяется из стоков, вызывается так называемая газовая коррозия, бетон становится хрупким, стальная арматура ржавеет и канализационные трубы разрушаются;

-- крайне негативно влияют на канализационную систему и сверхнормативно загрязненные стоки от предприятий, которые из-за "экономии" отказываются устанавливать локальные очистные сооружения. В то же время, из столичных канализационных сетей ежегодно изымают 9 тонн жира, который скапливается на стенках канализационных труб, образуюясь в результате несанкционированных выбросов в столичной канализации -- от предприятий молочной промышленности, ТРЦ, супермаркетов, предприятий общественного питания, большинство из которых не оборудованы жироуловителями. При этом до сих пор не существует эффективного рамочного законодательства и действенного контроля со стороны Государственной экологической инспекции;

-- из-за вышеназванных факторов имеем высокий показатель аварийности канализационных сетей в столице -- 290 аварий на 100 км в год. Вообще, в прошлом году зафиксировано 7890 аварий и повреждений. Так вот, большая часть ремонтов - это банальное латание "дыр", а не комплексная реконструкция сетей и коллекторов! Вот и получается, что власть выбрасывает деньги на ветер, занимаясь "сизифовым трудом";

-- по оценкам экспертов отрасли, ориентировочная стоимость комплексной модернизации и развития водопроводного и канализационного хозяйства составляет около 30 млрд грн. В то же время, для поддержания канализационного хозяйства хотя бы в нынешнем состоянии ежегодно необходимы от 800 млн до 2 млрд грн. Учитывая тот факт, что бюджет Киева в текущем году составляет 57,9 млрд грн., денег на реконструкцию канализационных сетей критически не хватает. Так, в столичной смете в 2020 г. на строительство и модернизацию всех (!) сетей -- водопроводных, тепловых и канализационных – выделено 575, 6 млн грн. Этого явно недостаточно!;

-- не лучше финансовая ситуация и у столичного оператора водоснабжения -- "Киевводоканала". Главным источником финансирования, которое коммунальное предприятие получает на внедрение инвестиционных программ для модернизации канализационной сети, являются тарифы для бытовых потребителей. Однако эти деньги покрывают около 60-70% реальной себестоимости на водоснабжение и водоотвод! Следовательно, в текущем году -- на аварийно-восстановительные работы выделено "аж" 34 млн грн. Это -- капля в море, ведь за эти деньги можно поменять всего 3-4% сетей! Вообще же, во все годы работы водоканалов в независимой Украине главной задачей было оплатить электроэнергию, которая "съедает" до 50-60% тарифа. В Киеве водоканал фактически работает на олигарха Рината Ахметова, энергетическая компания которого получает сверхприбыли, продавая коммунальному предприятию электроэнергию по "заоблачным" ценам. А дальше -- хоть трава не расти! Все это грозит масштабной техногенной катастрофой в столице!

Поэтому, тянуть с комплексной реконструкцией столичных канализационных сетей недопустимо. Уже сегодня власть должна действовать в следующих направлениях.

Во-первых, Верховная Рада должна наконец разработать и принять закон "О канализации в Украине", комплексно регулирующий правила и стандарты в этом коммунальном секторе (в течение стольких лет эта сфера "живет" без профильного закона!). Это внедрит необходимые алгоритмы в области водоснабжения и канализации, которыми будут руководствоваться муниципалитеты.

Во-вторых, правительство вместе с группой международных и отечественных экспертов, на основе профильного закона, должно создать Национальную стратегию отрасли и программу финансирования комплексной реконструкции канализационных сетей и объектов очистки сточных вод. На уровне Киева и каждого украинского города должна быть разработана соответствующая муниципальная программа. При этом, источники финансирования должны быть диверсифицированы: на паритетных началах -- городской и государственный бюджет, целевые кредиты Всемирного банка и от отечественных банковских учреждений, средства из инвестиционных программ водоканалов, возможно, - специальные акцизы для предприятий, которые производят экологически опасные стоки и тому подобное.

В-третьих, как бы это непопулярно не звучало, однако, в течение 2-3 лет тарифы на водоснабжение и водоотвод необходимо привести в соответствие с рыночным уровнем и реальной себестоимости коммунальной воды с учетом инвестиционной составляющей для модернизации канализационных и водопроводных сетей. Для сравнения: потребители в Бельгии и Норвегии платят за кубометр воды эквивалент 175 грн. В той же таки Польши куб коммунальной воды вместе с водоотведением стоит в 10 раз больше, чем в Украине, -- 276 грн.

И, в-четвертых, властям стоит рассмотреть еще одну важную опцию -- передачу столичных объектов централизованного водоснабжения и водоотведения в концессию профильному бизнесу. Подобные модели действуют, в частности, в США, Канаде, Великобритании, благодаря чему снизились расходы на обслуживание канализационных сетей в этих странах на 17-40%! При широкой системе различных стимулов для частного инвестора со стороны киевской власти и адекватного тарифообразования такая форма государственно-частного партнерства может обеспечить полную модернизацию водопроводно-канализационной структуры, рентабельность этого бизнеса и наполнение доходной части столичного бюджета.