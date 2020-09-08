За чем следить осенью - 2020 на Европейском континенте

Антон Ровенский, магистр международных отношений, политолог-международник

Конец августа - начало сентября традиционно считается стартом нового политического сезона в странах Европейского континента. О его основных интригах - поговорим ниже.

Политические кризисы в странах Западной Европы

Пандемия коронавируса подорвала позиции значительной части правящих элит в странах Западной Европы, а составы парламентов национальных западноевропейских государств по итогам событий 2020 года уже не отображают актуальные настроения общества. Последние уличные протесты в Великобритании, Франции, Германии являются наглядным маркером данного процесса.

В западноевропейских странах появляются электоральные пустоты емкостью 20-40%, на которые смогут претендовать новые политические силы, нынешних кризис для которых является отменным шансом для структуризации. На этом фоне растет вероятность череды парламентских выборов в странах Западной Европы и в целом старта переформатирования политического ландшафта на континенте в период конец 2020 - начало 2021.

В фокусе внимания в первую очередь - Италия и Испания, наиболее серьезно пострадавшие от пандемии на Европейском континенте.

Статистика утверждает, что средний срок работы правительства в Италии составляет всего 8 месяцев, потому очередной правительственный и парламентский кризис на Апеннинах является делом лишь времени, а не принципа.

Неустойчивость правящей коалиции в Испании, составленной левыми политическими силами (Испанской социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса и Podemos) осенью 2019 по итогам досрочных парламентских выборов, ослабление позиций действующего правительства на фоне эпидемии и экономического кризиса, снижение легитимности института испанской монархии, сотрясаемого перманентными коррупционными скандалами в последние годы, детерминирует системные политические изменения на Пиренеях.

Кроме того, национальные кризисы будут развертываться на фоне ослабления институций Евросоюза и борьбы за политическое лидерство на континенте после истечения канцлерских полномочий Ангелы Меркель в следующем году.

Рост напряженности в Восточном Средиземноморье

Борьба за нефтегазовые ресурсы и разграничение исключительных экономических зон стало причиной роста напряженности между Турцией и Грецией, состоящими в НАТО, в Восточном Средиземноморье. Президент Турции Эрдоган не единожды демонстрировал готовность игнорировать позицию международного сообщества и идти с ключевыми международными игроками на прямой конфликт. В этой ситуации для Греции не остается иных вариантов, помимо укрепления собственной обороноспособности, в особенности учитывая неустойчивость любых тактических политических и военно-политических договоренностей и обостряющуюся борьбу за энергетический рынок Европы.

Призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга начать переговоры между Афинами и Анкарой, вероятнее всего, будут паллиативной мерой, а Восточной Средиземноморье в кратко- и среднесрочной перспективе (4-5 лет) станет точкой постоянной напряжения на геополитической карте мира.

Переговорный процесс между Лондоном и Брюсселем в рамках Brexit

Выход Великобритании из состава ЕС, эпопея вокруг чего тянулась с 2016 году, казалось бы, завершилась в феврале 2020. Однако для Великобритании продолжается переходной период, в рамках которого Лондон и Брюссель должны синхронизировать свои позиции относительно целого комплекса вопросов, включая торговые, миграционные, налоговые правила и так далее.

При этом оптимизм у структур ЕС в вопросе того, что до конца года сторонам получится подписать договор о свободной торговле, постепенно исчерпывается. Представитель Европейского союза на переговорах по Brexit Мишель Барнье “обеспокоен и разочарован” ходом переговорного процесса и призвал европейских лидеров повлиять на позицию Лондона - в противном случае стороны окончательно оформят Brexit без заключенного торгового соглашения.

Выход из состава ЕС без соглашения станет дополнительным фактором укрепления позиций шотландских сторонников отделения от Великобритании, которые, как свидетельствуют результаты последних соцопросов, сумели перешагнуть психологическую отметку в 50%.

Новый раунд переговоров между Брюсселем и Лондоном запланирован на 8 сентября.

Достройка “Северного потока - 2” и балканской ветки “Турецкого потока”

Строительство “Северного потока - 2”, остановленное под воздействием американских санкций в декабре 2019, не возобновлено до сих пор в силу целого комплекса объективных и субъективных факторов. При этом ситуация на газовом рынке Европы существенного изменилась в результате пандемии и экономического кризиса. Это касается как увеличения удельного веса потребления СПГ на европейском рынке, так и существенного падения спроса и цен на газ на континенте. В этих условиях конкурентные преимущества Северного потока - 2 существенно девальвированы, а ситуация вокруг отравления Алексея Навального добавляет неопределенности вокруг завершения проекта, представляющегося все более затруднительным.

В первых числах сентября болгарский премьер Бойко Борисов заявил о том, что строительство продолжения “Турецкого потока” в Болгарии, предназначенного для обеспечения альтернативного маршрута поставок газа на Балканы, подходит к концу. Впрочем, сроки строительства болгарского участка “Турецкого потока” не единожды переносились, и потому уверенности в окончании этого участка работ нет. Кроме того, рентабельность балканской ветки “Турецкого потока” находится под вопросом ввиду серьезного снижения потребления топлива на континенте и введения в эксплуатацию новых СПГ-терминалов на Юге Европы.

Разрешение противостояния в Беларуси

В Беларуси по итогам президентских выборов сложилась ситуация, когда, с одной стороны, Александр Лукашенко не намерен отдавать власть, а оппозиционные силы не в состоянии ее перехватить, учитывая монолитность белорусской бюрократии и силового блока. При этом данный статус-кво на фоне уличной активности и политико-дипломатических маневров внешних игроков вокруг Беларуси может сохраняться достаточно длительное время.

Насколько эффективным окажутся попытки Лукашенко разрешить существующий в республике политический кризис через конституционную реформу, формально предполагающая уменьшение полномочий президентской власти, покажет лишь время. Опыт Майдана-2004 в Украине наталкивает на мысль, что, с тактической точки зрения, это может быть удачное решение, однако в долгосрочной перспективе издержки могут превысить политические выгоды.

Президентские выборы в Молдове

1 ноября в Молдове должны пройти президентские выборы. Два ключевых претендента на президентский пост - Майя Санду, ориентированная на поддержку Евросоюза, и действующий глава государства Игорь Додон, опирающийся на Москву, имеют примерно одинаковый рейтинг. Практически наверняка новоизбранный президент станет инициатором досрочных парламентских выборов для обретения всей полноты власти и очищения ее от ставленников олигарха Владимира Плахотнюка, бывшего единоличного “хозяина Молдовы”, которого летом прошлого года удалось отправить в бега общими усилиями Игоря Додона и Майи Санду при поддержке внешних игроков. Однако тактический союз Додона и Санду просуществовал всего несколько месяцев, после чего данные политики и их партии вновь стали оппонентами.

Отношения Молдовы с ключевыми международными игроками, реинтеграция Приднестровья, решение проблемы трудовой миграции и восстановление экономики - эта проблематика будет в центре внимания избирательной кампании в Молдове.

За молдавскими выборами необходимо пристально следить Украине, поскольку проблемы нашей страны и существующие политические балансы подобны тем, которые существуют в Молдове.

Массовая вакцинация от коронавируса

Технологическая мировая гонка переместилась в сферу фармацевтических технологий. Какая из стран первой начнет массовую вакцинацию от коронавируса и охватит наибольшее количество экспортных рынков вакциной собственного производства - одна из наибольших интриг ближайшего времени. В том, что борьба за лидерство в области фармакологии на мировой арене будет вестись неконвенциональными методами, с использованием инструментария информационного давления и санкций, сомневаться едва ли приходится.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз решил направить на реализацию программы ВОЗ по глобальному доступу всех стран к вакцинам от коронавируса 400 млн евро.

“Это пожертвование поможет приобрести и доставить будущие вакцины в страны с низким или средним уровнем доходов. Параллельно с этим мы продолжаем переговоры с фармацевтическими компаниями о приобретении вакцины для стран ЕС. Так как ясно, что никто из нас не будет в безопасности, пока кто-то, как здесь в Европе, так в остальном мире не защищён. Нам нужна всемирная солидарность”, — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.