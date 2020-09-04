Газ у НАК "Нафтогаз" подорожал на 45% но почему не нужно спешить покупать ресурс впрок и надолго?

Владимир Шведкий, CEO ETG.UA - независимого провайдера энергии.

Мало физлиц-потребителей знают об открытии рынка природного газа для населения

Месяц свободы рынка, который был закрыт 25 лет, это очень мало, для того чтобы говорить об осведомленности потребителей об открывшихся перед ними возможностях. Полагаю, не более 1% населения знают о свободном рынке газа. Причины тому - не сезон, и отсутствие информации - новые игроки только выходят с программами "обучения/осведомления" граждан о появившейся возможности смены поставщика.

Пока рано говорить о существенных изменениях в работе этого сегмента рынка или интересных предложениях игроков. Думаю, что большинство поставщиков, которые собираются выйти на этот рынок, как и мы, находятся в положении, когда в кратчайшие сроки до начала отопительного сезона необходимо подготовить свои модели к эффективной работе с потребителями.

Ценовая конкуренция обостряется

Свободный рынок поставок природного газа населению открыт, и мы отмечаем наличие конкуренции. Это положительный фактор - ради этого и проводилась реформа рынка. В сегмент продаж газа населению вышла компания НАК "Нафтогаз Украины". Ее планы по завоеванию доли потребителей-физлиц заставляют поставщиков, которые обладают портфелем 98% этого рынка, чувствовать конкуренцию и формировать свои, лояльные ценовые предложения. Но спешить потребителям не стоит. Расскажу почему.

ПСО по-новому или как НАК "Нафтогаз Украины" пользуется монополией на украинский газ

НАК "Нафтогаз" сделал свое предложение стоимости газа населению, предложив ее зафиксировать на год вперед. Его анализ позволяет нам говорить о том, что компания значительно увеличила стоимость ресурса всего за месяц работы на свободном рынке. Если в начале августа предложение НАКа составляло 3200 грн. за тыс. куб газа, то в конце августа на сентябрь от них прозвучала цена на уровне 4700 грн. за 1 тыс. куб. м. Рост стоимости ресурса составил более 45%. Получается, что газ, добытый государственной компанией в Украине, который в августе продавался по 3200 грн., нам пытаются продать по 4700 грн без видимых причин подорожания. Себестоимость добычи этого ресурса особо не изменилась за указанный период.

Монополия на дешевый отечественный ресурс газа и рост цены на 45% менее чем за месяц позволяет вести высоко маржинальный бизнес. Мы полагаем, что маржа НАК "Нафтогаз" на продажах населению при такой ценовой политике превысит 20%. А ведь компании ничего не мешало при таких возможностях реализовать потребителям газ значительно дешевле.

В тоже время другие действующие поставщики формируют цену по принципу "закупка плюс". В этом есть экономическая целесообразность, так как они приобретают ресурс на рынке. В его стоимость заложены расходы на обслуживание, диспетчеризацию, покрытие небалансов и риски неплатежей. Эта модель ценообразования прозрачна и понятна нам.

Модель же формирования цен у НАК "Нафтогаз" сегодня не прогнозируема, непрозрачна, а цены необъяснимо завышены. Это дает повод участникам рынка говорить о появлении некоего механизма "ПСО по-новому" и отходе от принципов честной конкуренции этим игроком. Ведь НАК использует природную монополию на дешевый ресурс - газ украинской добычи компании "Укргазвыдобування", чтобы создавать конкуренцию действующим поставщикам.

Предпосылок к дальнейшему росту цен нет

Мировые биржи демонстрируют 20-летний минимум цен на энергоносители. В Украине природный газ реализуется на условиях "импортный паритет+". Он привязан к биржевым котировкам Европейского Союза. На наш взгляд, предпосылок к значительному росту цен на природный газ в зимний период пока нет по следующим причинам:

- в мире все еще наблюдается перепроизводство природного газа;

- хранилища природного газа Европейского Союза заполнены более чем на 80%, что является высоким показателем;

- ПСГ Украины заполнены ресурсом уже более чем на 80%. Ожидается, что к началу отопительного сезона этот показатель вырастет до 95%. Этот фактор может удержать цены на уровне сегодняшних котировок.

Природный газ в Европе подорожал, но это ненадолго

Последние несколько недель мы наблюдаем подорожание природного газа на европейских биржах более чем на 20%. Такой агрессивный рост цен связан с уходом большей части генерации в Европе от использования угля и других источников на газ. Толчком к этому послужило мировое падение цен на газ. Обесценивание ресурса, а также высокие температурные режимы в ЕС стимулируют расход электроэнергии и, соответственно, природного газа на производство 1-го кВт электроэнергии. Мы ожидаем, что уже в сентябре цены на природный газ в ЕС стабилизируются и вернутся к уровню предыдущих периодов.

Почему цены в Украине в августе были ниже импортных

Стоимость газа в Украине в августе формировалась на уровне 4500-4600 грн. за 1 тыс. метров кубических. При этом цены на условиях "импортный паритет +" были выше и составляли 4800-4900 грн. за 1 тыс. куб. м.

Это означает, что в определенном периоде газ украинской добычи продавался дешевле импортного, что дало возможность поставщикам сформировать цены для потребителей ниже показателей "импортный паритет +".

Почему не стоит фиксировать цены на газ на длительный период?

Поскольку на рынке появились предложения населению приобретать газ на год вперед по фиксированным ценам, выскажу свое мнение по этому поводу.

Первое. Мы не рекомендуем домохозяйствам брать на себя риски и заключать так называемые "длинные" контракты с фиксированной ценой в предстоящем отопительном сезоне. В мире складывается сложная ситуация с потреблением, есть вероятность введения очередных карантинных мер. Если они будут применены, мы увидим снижение потребления природного газа в ЕС. Это приведет к удержанию цен на текущем уровне и переплачивать нет смысла.

Второе. Мы считаем это предложение несвоевременным. Покупатель не готов хеджировать рост цены путем ее фиксирования в летний сезон, так как не чувствует и не понимает риски, которые на него возлагает поставщик. Такие предложения будут пользоваться спросом на второй-третий год работы рынка, когда выбор поставщиков и ценовых предложений будет более осознанным.

Наша компания формирует стоимость ресурса физлицам-потребителям по приобретению природного газа преимущественно ежемесячно до 25 числа, как того требуют правила работы на рынке, а также предоставляет возможность закупить определенный объем на период и использовать его, когда нужно. Все активности по работе в этом сегменте мы запланировали на начало отопительного сезона, когда покупателю будет актуален выбор поставщика и лояльная цена.

Когда запасы газа в Украине могут стать индикативом для Европы?

В связи с большим заполнением подземных хранилищ природным газом, мы ожидаем достаточно высокое предложение газа внутри страны в этом сезоне. Очень положительно это сказалось бы на ценах для населения, если бы в Украине были внутренние индикативы, свой функциональный газовый хаб, на котором игроки могли бы формировать внутреннюю цену за счет имеющегося спроса и предложения.

С такими запасами газа в хранилищах, как сегодня, Украина могла бы стать ликвидным источником природного газа в Евросоюзе. К сожалению, за последние пять лет ни НАК "Нефтогаз Украины", ни Министерство энергетики Украины не провели необходимую работу для того, чтобы в Украине появился газовый хаб и внутренний ценовой индикатив.

Создание газовой биржи позволило бы игрокам внутри страны получить ориентир в виде постоянно действующего предложения и спроса, а также индикативов и рыночных котировок. У НАК "Нафтогаз" есть все возможности и инструменты стать бенчмарком внутреннего рынка. И от компании все еще ожидают таких полезных рынку нововведений.

Рекомендации покупателям

Удержать стоимость природного газа на действующем уровне или удешевить его могут описанные мною факторы: непредсказуемость развития эпидемиологической ситуации, низкая прогнозируемость баланса производства и потребления природного газа в мире. В связи с этим мы призываем потребителей не торопиться брать на себя риски по удорожанию природного газа.

На наш взгляд, в сложившейся ситуации более разумно приобретать газ по тарифам, которые формируются на месяц вперед. Всем, кто желает сменить поставщика, рекомендуем реализовать свое право свободного выбора. Но при этом быть очень внимательными и анализировать поставщиков, как банковские учреждения. Не гнаться за низкой ценой, а рассмотреть другие критерии. Например, как долго поставщик работает на рынке, сколько у него активных клиентов, какая у него репутация на рынке и в СМИ, насколько комфортные сервисы он предлагает. Желаем удачного выбора!