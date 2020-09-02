Как карантин изменил рекрутинг в украинских компаниях?

Лариса Егорова, HR-директор компании Zakaz.ua

О влиянии карантина

Пандемия и всеобщий карантин не только изменили много планов, но и радикально переструктурировали рынок труда. Компании на рынке разделились на 2 группы: первая группа временно заморозила подбор персонала, тогда как вторая группа продолжила активно нанимать сотрудников. Наша компания Zakaz.ua относится ко второй группе, так как спрос на доставку продуктов из супермаркетов увеличился, соответственно, выросла потребность в персонале. В период с марта по май текущего года количество сотрудников в Zakaz.ua увеличилось на 70%.

В связи приостановкой работы некоторых компаний во время карантина, рынок труда пополнился новыми соискателями. Это в свою очередь дало возможность компаниям, которые продолжали борьбу за долю рынка, пополнить свою команду профессионалами. Тем не менее дефицит высококвалифицированных кадров никуда не исчез.

Пандемия также предоставила новые возможности для тех, кто хотел развиваться или же сменить род деятельности: пауза позволила уделить время онлайн-курсам для повышения квалификации или же попробовать себя в новых проектах. Среди тенденций — активное обучение тем навыкам, которые позволяют работать удаленно или же брать проектную работу: project-management, web-разработка, дизайн.

Собеседование 2020: какое оно?

Время на карантине многие компании использовали для автоматизации бизнес-процессов. С марта и до конца июня в Zakaz.ua был полностью изменен процесс рекрутинга: подбор сотрудников от менеджерских позиций до линейного персонала проходил исключительно в онлайн-формате. Таким образом, мы избавились от лишних формальностей, сэкономили временные ресурсы обеих сторон и смогли обеспечить безопасность участникам собеседования.

Для массового подбора мы использовали видеопрезентацию о компании, что позволило охватить больше кандидатов и быстро донести ключевые моменты о работе в Zakaz.ua. Некоторых соискателей мы просили сделать подобное, то есть создать видеорезюме, которое позволяет оценить базовые качества кандидата. За это время HR-менеджеры обработали огромное количество онлайн-заявок со специального лендинга, призванного облегчить поиск кандидатов.

Скорость приема персонала очень важна, но нельзя пренебрегать и качеством. Рекомендую заранее составить список предварительных вопросов, на которые будут отвечать кандидаты. И не важно, что это будет: личная встреча, телефонное или видеоинтервью — готовиться к собеседованию важно и нужно!

Как сохранить рабочие места?

К сожалению, такие непредвиденные ситуации как распространение COVID-19 значительно повышают психологическую нагрузку как на персонал компаний, так и на бизнес и государство в целом. Чтобы снизить давление, необходимы совместные усилия: со стороны государства — это комплексная программа, которая предоставит не только социально-психологическую поддержку, но и законодательную основу; со стороны бизнеса — целенаправленные действия по оптимизации различных процессов внутри компании; со стороны сотрудников - проявления вовлеченности и личная ответственность за результат.

В условиях неопределенности компании Zakaz.ua было необходимо оперативно принимать управленческие решения, поэтому мы предложили всем сотрудникам генерировать идеи, предлагать нестандартные варианты, которые помогли бы справиться с различными сложными задачами. В такие моменты инициатива, вовлеченность и индивидуальный вклад каждого видны ярче, а эффективность работы коллег маркируется более четко. Сотрудникам нужно использовать это время с максимальной пользой для себя и компании: анализировать, быть проактивным и вовлекаться в новые проекты, защищать бюджеты, а главное - нести личную ответственность за результат.

В условиях пандемии одна из ключевых HR-задач — это развитие инновационного мышления как компетенции, то есть умение быстро адаптироваться к новой среде и условиям, своевременно реагировать, иметь желание работать с креативной командой. Это совместная работа и заинтересованность как бизнеса, так и сотрудников. Тогда появляются надежные гарантии сохранить рабочие места и дать возможность каждому профессионально развиваться и карьерно расти.

На что еще стоит обратить внимание?

В компанию пришли новые сотрудники, и за процесс их адаптации отвечают как непосредственный руководитель, так и HR-менеджер. Адаптация — это мегаважная задача в управлении персоналом, которая плавно перетекает из бизнес-процесса подбора. В сегодняшних условиях этот процесс логично также проводить онлайн, например, с помощью мобильного приложения. Мы активно разрабатываем полный цикл в онлайн-формате. Сюда входят: приветственное письмо для новичка с первым рабочим днем, создание welcome-book и онлайн-опросников для обратной связи от новичка по итогам первых дней, первой недели, первого месяца. И не забываем об оперативной обработки фидбека.

Как сохранить вовлеченность команды?

Сотрудники HR-департамента Zakaz.ua стремятся в первую очередь не допустить возникновения информационного вакуума в компании, поэтому мы разработали и внедрили целый комплекс действий, который включает в себя:

Обмен новостями компании. Для этого используем коммуникационную систему на базе Bitrix, а также чат в Telegram. Главное, что сотрудники всегда в курсе последних событий в компании и могут оперативно на них реагировать. Видеоконференции с коллегами. Хотя для части сотрудников офис теперь находится дома, мы не переносим встречи на потом. Zoom нам в помощь:) Оперативная связь с главным офисом. На всех наших удаленных локациях в свободном доступе есть контакты сотрудников центрального офиса, к которым можно обратиться если возникли какие-то сложности или вопросы.

Мы постоянно ищем разные пути создания эффективных внутренних коммуникаций, чтобы сплотить команду еще больше и достигать лучших результатов.

Во время пандемии, как никогда важно владеть аналитикой и тенденциями рынка, своевременно отвечать на новые вызовы. Растущая востребованность Zakaz.ua как надежного сервиса по доставке продуктов из популярных сетей METRO, Ашан, NOVUS, МегаМаркет, Фуршет, ВОСТОРГ, Таврия В, VARUS, стала маркером на рынке, который демонстрирует, что люди уже почувствовали преимущества использования различных онлайн-сервисов и услуг. А значит, многие компании будут стремиться к омниканальности, смещая акценты с офлайн на онлайн, в том числе и в HR-направлении.

За время карантина все мы получили ценный опыт и определенную экспертизу, которые позволили трансформировать процессы в компании и достигать новых успехов в развитии бизнеса.