Готова ли украинская школа к началу нового учебного года

Анна Волковинская, руководитель направления Prestigio Solutions компании АСБИС-Украина

В 2017 году в Украине стартовала программа реформирования образования «Новая украинская школа» (НУШ). Постулаты новой концепции опираются на лучшие мировые образовательные практики и включают в себя следующие ключевые принципы:

Нагрузка на детей должна учитывать биологические и психологические особенности их развития.

Такой подход помогает детям сконцентрироваться на процессе обучения, а не на преодолении стресса. Особенно он важен для первоклассников, которым необходимо не только научиться «учиться», но и безболезненно адаптироваться к новому ритму жизни.

Как это реализовано на практике?

В младшей школе теперь не ставят оценок, а только помогают разобраться и исправить ошибки. Детей поощряют понятными им привычными смайликами. По итогам четвертей и года не выдают табель. Но родители получают исчерпывающие рекомендации от учителей и от психологов о том, на что обратить внимание, что откорректировать, как помочь детям лучше учиться и эффективнее взаимодействовать с коллективом и учителями.

Сократилась продолжительность уроков. Вместо 45 минут они теперь длятся 30. Зато увеличились переменки, во время которых дети могут заняться активными играми или отдохнуть и интересно провести время в специально оборудованных зонах релакса, в которых есть конструкторы, книги, игровые коврики.

Внедрена геймификация: все уроки теперь проводятся в игровой форме. Это помогает детям прожить и переосмыслить в понятном им формате поданный материал.

Немаловажно, что теперь школа заботится о здоровье детей. Их постоянно пересаживают в классе на разные места, это помогает правильному формированию зрения. С компьютерами дети работают только 15 минут, далее обучение проводится без электронных девайсов. И главное: первоклассникам перестали задавать домашние задания. Теперь после школы они могут набираться сил или же посещать внеклассные развивающие занятия.

Эти изменения уже позитивно влияют на первоклассников и помогают им органично влиться в учебный процесс.

Я как мама первоклассника довольна такими инновациями в школе.

Следующий важный принцип: прикладной аспект и STEM-подход.

Новая политика Министерства образования нацелена на то, чтобы школьники получали знания с фокусом на практическое применение и в контексте будущих профессий.

Что это значит и как это работает?

Условия школьных задач максимально приближены к тем, которые детям приходится решать в жизни: учитель должен не только объяснить материал, но и показать на примерах, как он применяется. Кроме того, школы активно внедряют междисциплинарный подход STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), который заключается в одновременном практическом применении теоретических знаний из разных областей. Например, построение автоматизированных теплиц, где нужно одновременно использовать знания по биологии выращивания культур, физике, программированию, проектированию, а также ручной труд, или использование/создание компьютерных программ для написания музыкальных произведений.

Очень важно, что сегодня школы получили возможность применять творческие и нестандартные методики образования. Например, во Львове был разработан открытый урок физики, который проводится в картинной галерее. Познавательная экскурсия не только расширяет культурный кругозор, но и сопровождается любопытной демонстрацией на произведениях искусства того, какие физические законы задействованы в каждом сюжете. Конечно, этот пример не про первоклассников, но такие же законы действуют и для них: уроки природы на улице, увлекательные опыты, наблюдения. Это нравится детям и помогает усваивать знания.

Следующий принцип: интерактивность.

Важным подходом в современном образовании является свободное взаимодействие ученика и учителя, а также одноклассников между собой. Суть интерактивного обучения состоит в том, чтобы каждый присутствующий был вовлечен в совместную деятельность, становился активным участником обсуждения, вносил свой индивидуальный вклад.

Один из самых распространенных инструментов, который сейчас применяются в первом классе – это проектная командная работа. Дети делятся на группы и получают задание сделать какой-либо проект вместе. Они сами распределяют между собой задачи, каждый вносит свой вклад, вместе презентуют результат. Отличная методика, которая помогает им и налаживать социальные связи, и развивает так называемые soft skills (навыки коммуникаций, работы в команде, управления проектами, презентаций).

И тут мы подходим к еще одному очень важному принципу: диджитализация.

Организовать учебный процесс сегодня возможно только при помощи инновационных цифровых технологий. Почему?

Дело в том, что в школах сейчас учатся дети поколений Z («Зет») и Alpha («Альфа»).

В этом году в школу пойдут первоклассники-Alpha (те, кто родился после 2010 года). Эти дети сильно отличаются от предыдущих поколений. Они уже выросли в цифровую эпоху и с раннего возраста пользуются различными гаджетами, включаются в информационные технологии, они привыкли жить и общаться онлайн. Они активные интернет-пользователи. Посмотрите, верхние строчки рейтинга YouTube занимают детские каналы.

Они быстро устают, если им не интересно, и мгновенно «переключаются». Их нельзя заставить что-то сделать. Принуждение как метод обучения на них не действует. Они будут с интересом получать знания, но лишь в том случае, если осознают, зачем им это нужно. Они умеют воспринимать большие объемы информации, но не терпят ни физического, ни морального насилия. Эти дети предпочитают выбирать сами, какую информацию, где и как получать.

И это невозможно не учитывать в процессе обучения. Преподавателям надо научиться их увлечь, говорить с ними на одном языке и использовать информационные технологии!

Что сейчас происходит с диджитализаций в школах?

Еще год назад, по данным МОН, почти 700 украинских школ не имели доступа к интернету вообще, а более 9000 школ с доступом к сети могли «похвастаться» только скоростью менее 30 Мбит. В прошлом году государство направило 700 миллионов гривен на интернетизацию, а одной из ключевых задач Министерства цифровой трансформации было озвучено обучение учителей цифровым технологиям. И наша команда активно им помогает в организации этого процесса.

Если говорить о внедрении цифровых технологий в офлайн-обучение, в Украине уже очень много сделано для того, чтобы учителя могли говорить с детьми-первоклашками на их языке. В украинских школах внедряются информационные технологии, которые позволяют перевести все формы обучения в оперативный цифровой формат: классную работу, домашние задания, контроль знаний.

Например, многие школы уже не только закупили компьютеры учителям и подключили интернет, но и приобрели системы для интерактивного обучения: интерактивные парты и мультиборды, а также программное обеспечение для работы с ними. Такие современные интерактивные панели обладают широким спектром возможностей и выводят учебный процесс на качественно новый уровень. Инновация позволяет управлять изображением, создавать интерактивные уроки и новые элементы, писать простым прикосновением любого непрозрачного предмета к сенсорному экрану или через приложения для мобильных устройств.

Внедрение оборудования для интерактивного обучения очень важно. Почему? Мультиборд, например, это возможность не только демонстрировать разнообразный наглядный и эффектный контент, уже имеющийся в базе, но и создавать собственные качественные мультимедийные презентации. Использование иллюстраций и видео в обучении упрощает восприятие информации. Возможность пользоваться экраном дополнительно вовлекает детей в образовательный процесс.

Организовывать работу в классе стало удобнее. Учитель руководит основным устройством на базе специального программного обеспечения, которое позволяет объединиться с ученическими в единую интерактивную среду. Именно так происходит обмен мультимедийной информацией: текстами электронных учебников, видео, изображениями, аудиозаписями, 3D-моделями, обучающими играми и программами. Все, что нужно ученикам и учителю, уже загружено, или может быть с легкостью загружено дополнительно. Осталось только пользоваться и постигать новые знания, а этот процесс действительно стал в разы интереснее!

Более того, таким образом преподаватель раздает коллективные или индивидуальные задания, приглашает учеников делиться своим экраном с одноклассниками, выводит информацию на общий экран интерактивной доски и тому подобное. В свою очередь, учитель контролирует все устройства учеников (планшеты или компьютеры), а это сводит к минимуму факторы отвлечения. Проще говоря, растет вовлеченность детей в учебный процесс. Такие системы могут работать оффлайн, что особенно актуально для школ на периферии. Их легко установить на любые устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки, интерактивные доски) любых производителей и работать с любой ОС: Windows, Android, iOS или другими.

Кстати, вопреки распространенной точке зрения о том, что учителя, особенно в возрасте, не готовы адаптироваться к новой системе образования и IT, ответственно заявляю: это – миф. Мы получаем много отзывов именно от преподавателей, так вот: им стало намного интереснее и легче готовить уроки, а дети лучше усваивают учебный материал.

Кроме того, благодаря интерактивным девайсам с соответствующим программным обеспечением, установленным во многих школах, учебный процесс становится безопасным для детей и преподавателя во время пандемии коронавируса. Во многих случаях преподаватели ведут уроки дистанционно из классного помещения, а все необходимые учебные материалы автоматически отображаются на устройствах детей, находящихся в это время вне школы. Метод во многом аналогичен традиционным занятиям в классе, полностью обеспечивая эффект присутствия за счет наличия живого общения, интерактивного взаимодействия, системы контроля.

Другими словами, если исключить фактор карантина, можно было бы резюмировать, что украинская школьная система, особенно для первоклассников, развивается согласно с мировыми трендами.

Однако коронавирус внес серьезные изменения в образовательный процесс и выявил его слабые места.

Во-первых, страна к началу карантина не успела закончить полную цифровизацию школ: обеспечить всех преподавателей техникой и обучить их работать с новыми диджитал-инструментами.

Во-вторых, большинство учителей не успели подготовить к работе онлайн , не помогли освоить такое программное обеспечение для командной работы, как Microsoft Teams, Zoom и другие. Сейчас Министерство образования и науки оперативно составляет для педагогов инструкции к программным средствам, которые зачастую используются для дистанционного обучения, и наша команда активно помогает им в этом.

В-третьих, и это самое главное, методика преподавания онлайн отличается от методики преподавания офлайн, и к этому не были готовы даже те школы, которые успешно провели первый этап диджитализации.

Школы не внедрили единый стандарт ведения дистанционных уроков. В итоге детям и родителям пришлось подстраиваться под предпочтения каждого преподавателя: кто-то вел уроки по Skype, кто-то – в Zoom, кто-то выкладывал уроки в текстовом формате на Google-диск с указаниями страниц учебника и ссылками на видео.

В том числе и для первоклассников!

Это серьезно мешало восприятию информации. С полной ответственностью могу заявить, что первоклассники самостоятельно с задачей переключения между каналами не справляются, и при продолжении подобной практики уровень знаний рискует катастрофически упасть. Необходимо принимать решение на уровне руководства каждой отдельной школы, какие платформы использовать, а также как организовать, унифицировать и стандартизировать процесс онлайн-обучения. Для всех учеников, особенно первоклассников, надо продумать и внедрить понятную и простую систему «одной кнопки»: включил и учишься.

Есть еще одна проблема: диджитализация учеников.

У нас есть государственная программа обеспечения всех учеников учебниками. Но у нас не существует программ, которые помогут обеспечить всех учеников компьютерами.

При вынужденном и обязательном переводе обучения в диджитал во время карантина эта проблема становится как никогда острой и актуальной. Не все семьи могут финансово позволить себе приобрести первокласснику личный компьютер для обучения, а занятия посредством смартфона – это профанация, которая не обеспечивает надлежащего качества образования и ухудшает здоровье детей.

Должны быть выработаны проекты поддержки бизнеса и родителей: например, программы кредитования, которые помогли бы обеспечить детей средствами обучения – компьютерами.

Эти вопросы надо решить обязательно, если обучение снова уйдет в онлайн.