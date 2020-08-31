Зачем нужна туристическая статистика?

Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства развития туризма Украины

В каждом выступлении, на каждой встрече, в каждом интервью я говорю о туристической статистике, которой до сих пор нет в Украине. Важность сбора таких данных понимает бизнес, но до недавнего времени совсем не воспринимало государство. Все потому, что туризм не рассматривали как отрасль экономики, которая нуждается в маркетинге и серьезном планировании. И это при том, что туризм может давать до 10% ВВП.

О важности туристической статистики говорят на всех тематических конференциях. Но базируются при этом на данных других государств, и ни разу (!) не озвучивали ни одной (!) цифры именно из Украины. Хотя был целый отдел экономической аналитики, статистики, стандартизации и науки департамента туризма и курортов МЭРТ, который собирал всю туристическую информацию. Этих данных нет в открытом доступе, как это существует в других странах, где доступна аналитика и все необходимые показатели по туризму.

Создание сателлитного счета туризма упоминается еще с 2000 года в принятой программе интеграции Украины в Евросоюз, в соответствии с рекомендациями ООН и Всемирной организации туризма. На бумаге сателлитный счет был создан в 2017 году, даже Госстатом были утверждены методологические положения по составлению вспомогательного счета по туризму в Украине. В рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС у нас также было обязательство о разработке и утверждении приказов Госкомстата по обновлению методологии по сателлитному счету. По состоянию на декабрь 2018 отчитались, что на 100% выполнены наши обязательства перед ЕС. Соответственно, на бумаге документально все создано, приказы есть, разработана методология, утвержден сателлитный счет, его форма. А на самом деле ничего не собирается, сателлитный счет не разрабатывается и не работает.

Без этих цифр невозможно выполнять стратегическое планирование. Мы не знаем, куда и сколько именно едет туристов, где они останавливаются, места наибольшего притяжения и сезонность посещения. Зато существуют субъективные мнения экспертного сообщества и единичные случаи сбора информации, которые при сравнении очень часто не совпадают. Чтобы планировать маркетинговые активности и измерять их эффективность, надо понимать, что интересует туриста, почему именно это место, в конкретный период, из какой страны или региона он к нам приехал, где и на сколько времени остановился и так далее. До сих пор в Украине в принципе не было маркетинга государства в сфере туризма. Только попытки участвовать в международных выставках, эффективность которых до сих пор никто не измерил.

Существует еще одна проблема - нерелевантность данных. Большинство информации подается в Госстат в бумажном виде, что требует много времени на обработку данных вручную. При этом теряется актуальность цифр. Для нас сейчас очень важно создать систему, в которую будут поступать все данные по туризму и аккумулироваться на сателлитном счете.

Сегодня появился шанс наконец реализовать этот проект. На правительственном уровне есть понимание его важности и необходимости. В частности, одним из первых эту идею еще несколько месяцев назад поддержал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, который курирует в том числе и Госстат. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, понимая всю проблематику туристической отрасли, поднимает вопрос создания сателлитного счета. Сегодня идет коммуникация с Госстатом на уровне руководителей структурных подразделений, чтобы сделать удобную форму подачи и анализа данных. Именно поэтому сейчас мы активно сотрудничаем с Минцифрой о том, как это все реализовать в рамках диджитализации органов государственной власти.

Статистические данные должны обновляться как по крупным регионам, областям, так и по отдельным городам и даже громадам. Кроме государственных структур, такая информация также необходима органам местной власти и бизнесу для анализа и детального планирования развития туризма. Важно, чтобы эти данные были открытыми (кроме персональных), а все желающие онлайн смогли зайти в систему, найти необходимое и отфильтровать информацию по своему запросу. Инвестор, желающий вкладывать средства в туристический бизнес Украины, видит эти цифры, и понимает, в каком регионе ему интереснее реализовать проекты. Например, как это работает в Финляндии. Сейчас во всем мире реализуется политика Open Data, и мы следуем этим трендам.

Наша цель - заполнить туристический сателлитный счет, чтобы с него поступали уже годовые данные по 2021-му и ежемесячно - с 2022-го.

Информация из заведений размещения - это одна из частей сбора данных, но именно она является архиважной для многих решений в маркетинге. Большинство европейских стран собирают ее автоматически из систем бронирования отелей. Эти данные ежедневно передаются в Евростат. Например, если проходит большой фестиваль, очень легко получить информацию, насколько увеличилось проживание в гостиницах и откуда приехали туда туристы. На сегодня у нас отсутствует инструмент для сбора таких данных.

Госстат располагает информацией по турагентам и туроператорам по количеству принятых и отправленных туристов, по заведениям размещения, но эти данные - годовые и поступают с существенным опозданием. И, к сожалению, не все подают их достоверно.

Сегодня от коронакризиса страдает туристическая отрасль. Эти данные могли бы нас оперативно сориентировать, кому нужно помочь и оценить реальные потери в сфере туризма. Зато есть нерелевантные цифры, которые сегодня предоставляют нечестно, туроператоры / отели и не скрывают, что они занижают количество туристов, которых они принимают / отправляют. В частности, Госагентство развития туризма приложило много усилий для предоставления грантовой поддержки турбизнесу, но не менее сложным стало формирование критериев отбора. Удивляетесь, почему там стоит цифра 500 туристов в год? Все просто: принимают в год 10 000, а декларируют 500. Хотя все понимают, что ни одна компания бы не выжила, принимая 40 туристов в месяц. Далеко мы с такими цифрами не поедем.

Сделаем все, чтобы начиная с 2023-го, наши КРІ базировались на таких показателях:

● Годовой и месячный показатели койко-ночей проживания в средствах размещения (национальный и по регионам).

● Годовой показатель по количеству койко-мест в средствах размещения (национальный и по регионам; по типам средств размещения).

● Месячная загруженность средств размещения (по типам средств размещения).

● Общий оборот и показатель роста отдельных отраслей, относящихся к туристическим (годовые данные, национальный и по регионам).

● Поступления от въездного и внутреннего туризма (годовые данные, национальный уровень).

● Соотношение поступлений от въездного туризма к расходам на выездной туризм (годовые данные, национальный уровень).

● Расходы граждан Украины на путешествия с минимум одной ночевкой. Общие, разделены по направлениям: внутренний туризм, выездной туризм (годовые данные, национальный уровень).

● Соотношение загруженности гостиниц и других средств размещения в наиболее активный и наименее активный месяц (национальный уровень, по регионам).

● Количество койко-мест в средствах размещения на 1000 местных жителей (годовые данные, по регионам).

● Количество ночевок в коллективных средствах размещения на 1000 местных жителей (годовые данные по странам происхождения (резиденты / нерезиденты), по регионам).

● Средняя продолжительность пребывания в средствах размещения (годовые данные по странам происхождения, и по регионам).

● Количество путешествий туристов (резидентов и нерезидентов) разделены по времени пребывания (1-3 ночи, 4 и более ночей), по регионам и по цели поездки (бизнес, отдых) (годовые и месячные данные).

● Количество лиц, занятых в туристической отрасли: в общем, по полу, возрасту, образованию, занятости (годовые данные, национальный уровень и по регионам).

Уже состоялось первое заседание рабочей группы, куда входят представители Госстата, НБУ, Госпогранслужбы, МКИП, МИД, Минэкономики. С Минцифрой работаем над максимальной диджитализацией сбора туристической статистики. Есть еще много вопросов, но мы должны сделать все возможное, чтобы сателлитный счет не остался на бумаге, а работал на экономику страны.