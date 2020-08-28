Украинскию энергетику спасёт открытый рынок с равными условиями

Александр Корчинский, и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго"

Государственной генерации - обязанности, частным компаниям - права?

Государственные энергетические компании в Украине сегодня поставлены в условия, когда ожидаемые от них финансовые результаты перечеркиваются наложенными ограничениями и зарегулированностью. Делегирование этим компаниям государством своих социальных функций и обязательств превалирует над экономическими обоснованиями. Например, у Энергоатома - это ПСО и установление минимальной цены единицы электроэнергии, в Центрэнерго - завышенная закупочная цена на уголь государственных шахт, и для всех государственных компаний, с Укргидроэнерго включительно, - требование продавать электроэнергию на рынке двусторонних договоров только с открытого аукциона. При этом, частная генерация не имеет таких обязательств, что лишает государственные компании возможности конкурировать с ними на равных.

Нас обвиняют в продаже электроэнергии дешевле ее себестоимости. Посмотрим правде в глаза: мы продаем электроэнергию по ее рыночной цене, на открытых аукционах. Продаем всем покупателям, которые приходят и делают свои адекватные ценовые предложения. Например, 14 августа мы продали с аукциона объемы электроэнергии до конца года - всего 11 лотов различного объема различным контрагентам по разным ценам. В частности, 2100 МВтч пиковых нагрузок были выставлены на аукцион по стартовой цене 2150 грн / МВтч. И после длительных торгов были выкуплены в лотах различных объемов по цене от 1350 грн / МВтч, 1272 грн / МВтч до 1220 грн / МВтч.

Для сравнения, на аукционе 20 августа Укргидроэнерго стартовало с 1600 грн / МВтч, при этом продав в общей сложности 300 МВтч пиковых нагрузок по средневзвешенной цене 1239 грн / МВтч.

Заметим, средневзвешенная цена проданных пиковых нагрузок ПАО «Центрэнерго» составила 1222 грн / МВтч - это всего на 17 грн дешевле на 1 МВтч (или на 1,7 коп на 1 кВтч), при этом объем проданной нами электроэнергии больше в 7 раз. Энергоатом 26 августа продал 600 МВтч базовой нагрузки по 1120 грн.

В то же время по каким ценам продают частные компании мы знать не можем.

Мы неоднократно обращали внимание НКРЕКП на необходимость установления равных условий на рынке электроэнергии, и уже обратились в Верховную Раду с предложением пересмотреть законодательную норму, которая обязывает заключать двусторонние договоры только по результатам открытого аукциона всем компаниям, независимо от права собственности.

Государственные шахты - государственные гарантии

Основной причиной, по которой мы выставили на аукцион 14 августа такие большие объемы электроэнергии, являются государственные шахты и наши обязательства перед ними. Благодаря полученным от покупателей платежным гарантиям мы рассчитались с шахтерами, заплатив им в августе более 600 000 000 гривен.

В то же время, сегодняшняя цена на уголь государственных шахт совершенно оторвана от рыночных реалий. 1950 гривен за тонну - это неудачный компромисс, который не решает никаких проблем, а лишь порождает новые.

Прежде всего, такая цена определенно не покрывает себестоимость угля, ведь на многих шахтах она выше в разы, а порой и в десяток раз. Разница покрывается дотациями из бюджета, и это немалая нагрузка для государства.

С другой - такая цена значительно выше рыночной и экономически обоснованной, она создает нам неликвидную себестоимость единицы электроэнергии. Через значительный разрыв между себестоимостью и рыночной ценой накапливаются все новые убытки. И этот процесс не будет бесконечным. Без системного решения проблемы Центрэнерго погибнет и потянет вслед всю угольную отрасль, ведь сегодня мы являемся единственным покупателем угля украинских государственных шахт.

Сейчас мы предлагаем правительству взять на себя больше обязательств перед шахтерами, снизить цену на уголь и увеличив размер дотаций. Да, это дополнительная нагрузка на бюджет. Но это ничто по сравнению с нагрузкой, которая упадет на государство в случае остановки Центрэнерго и целой угольной отрасли. Не говоря о городах, которые останутся без отопления от ТЭС. Собственно, мы акцентировали на этом в своем обращении к премьер-министру.

Не опускаем рук

Тем временем, антикризисный менеджмент Центрэнерго делает собственные конкретные шаги для вывода компании на инвестиционно привлекательный уровень.

В частности, мы активно работаем над проблемой непрофильных активов. Это чувствительный участок, который тоже связан с целым комплексом социальных обязательств. Ведь на многочисленных непрофильных объектах, оставленных компании в наследство еще с советских времен, работают люди. Однако, на сегодняшний день гостиницы, столовые, спорткомплексы приносят по 10 000 000 гривен убытков в месяц. Поэтому мы подробно разбираем ситуацию по каждому из них, вместе с руководителями ТЭС ищем возможности сокращения расходов, передачи объектов на баланс местных советов, или же закрытия. А людям, которые там работают, предлагаем возможность переквалификации и трудоустройства на наших профильных объектах.

Еще одно важное направление - публичные закупки. Мы изменили существенные условия тендеров, чтобы исключить формирование правил под одного игрока. Также мы очень серьезно относимся к жалобам со стороны участников торгов, которые считают свои права нарушенными. Для этого на официальном сайте есть контакты антикоррупционного уполномоченного и адрес ящика для обращений. Кстати, есть уже и реальные результаты такой работы. В частности, буквально на днях благодаря обращению на «ящик доверия», после проведенной проверки отменили проведение закупки средств индивидуальной защиты органов дыхания ожидаемой стоимостью 1 234 050 грн. Новые торги будут объявлены согласно процедуре после устранения в технической документации предпосылок для злоупотреблений.

И мы постоянно приглашаем потенциальных партнеров участвовать, подавать свои предложения и побеждать в открытой честной борьбе.

Кроме того, пытаясь снизить себестоимость, мы находимся в постоянном поиске лучшего соотношения цены и качества. Сейчас, кроме закупки угля у государственных шахт по цене 1950 грн / т и контракта с Д.Трейдинг по цене 1660 грн / т, у нас есть активный контракт по цене 1480 грн / т. И мы уже получили первую партию качественного украинского угля на Углегорской ТЭС.