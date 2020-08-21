Реформа может сделать судебную систему "ручной"

Василий Хрущ, адвокат, член Национальной ассоциации адвокатов Украины, общественный деятель

Почему новая судебная реформа не исправит существующих проблем системы правосудия.

Реформирование судебной системы в Украине продолжается уже практически 20 лет. Наверное, это самая длительная незавершенная реформа за всю нашу историю. К сожалению, каждая новая попытка реформирования судов только усугубляет кризис, приносит разрушение и хаос в систему правосудия. Под лозунгами кадрового обновления происходит "вымывание" высококвалифицированных специалистов, при этом наиболее одиозные представители системы всегда остаются на местах. Новая реформа судов, которую не так давно представил глава Национального совета реформ Михаил Саакашвили, рискует не стать исключением из правил. Она не только может подкрепить существующие проблемы, но и создать новые.

Идеи этой реформы во многом перекликаются со старой судебной реформой от Порошенко, которая принесла лишь разрушительный эффект. При этом ни сокращения количества судов, ни реальной переквалификации судей провести не удалось. Безусловно, необходимость реформы судебной системы назрела давно. Социологические опросы регулярно демонстрируют критически низкий уровень доверия к ней. Не обращать внимания на этот запрос общества со стороны власти было бы опрометчиво. Но начиная реформу важно понимать, суды – это один из элементов системы правосудия, куда так же входят правоохранительные органы и адвокатура. Только если все они работают должным образом, граждане могут рассчитывать на защиту собственных прав, свобод и справедливое правосудие.

В последнее время власть бралась за реформирование каждой из этих систем, но действительно качественного обновления не получилось нигде. К примеру, в полиции и прокуратуре практически полностью уничтожили старую систему, но строить новую так и не закончили. Как результат, одни из ключевых государственных органов годами находятся в "недореформированом" состоянии и не могут в полной мере осуществлять возложенные на них функции. Вместо того, чтобы доводить реформы до конца, у нас создаются новые правоохранительные органы, которые не в состоянии провести должным образом следствие, собрать правовым путем надлежащую доказательную базу в отношении обвиняемых ими лиц, и в итоге эти дела слушаются в судах годами. Отсутствие резонансных приговоров яркое тому подтверждение. Ожидание общества - не оправдались.

Спасти от "реформирования" в свое время удалось только институт адвокатуры. В 2018-м против реформы в виде законопроекта №9055 единогласно выступило все 45-тысячное адвокатское сообщество. Тогда действующая Администрация Президента пыталась провести через парламент изменения, которые лишали бы адвокатов независимости в процессе и позволяли бы, по сути, оставить без защиты в суде каждого человека. Но этого удалось избежать. Сейчас же внимание вновь обратили на суды, или на то, что от них осталось после шести волн реформ.

Первые плоды реформирования судов мы уже можем наблюдать на примере Высшего антикоррупционного суда. Орган с огромным кредитом доверия общества, который должен был обеспечить объективное рассмотрение самых громких коррупционных дел, по факту массово злоупотребляет властью. Об этом заявила, в частности, глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова. По ее словам, к ним уже приходят обращения от адвокатов с жалобами на давление со стороны ВАКС. Судьи игнорируют принцип состязательности процесса, не обеспечивают выполнения положений Конституции о судебной защите обвиняемых, создают давление на них и их защитников с намеками на изменение меры пресечения. Так под лозунгами борьбы с коррупцией нарушаются базовые принципы права человека на справедливый суд. К слову, о подобном заявляла не только госпожа Изовитова. Многие адвокаты, которые принимали участие в процессах ВАКС, открыто жаловались на предвзятое отношение со стороны коллегии судей, на не возможность подать ходатайство и даже на откровенный шантаж. Но ведь Антикоррупционный суд – это не просто группа людей, которые должны утвердить своим решением обвинительный акт от Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Суд должен быть независимым органом, а не продолжением НАБУ или САП. Если дела и дальше будут рассматриваться в таком ключе, мы столкнемся с массовым обжалованием приговоров в международных институциях. 90% решений ВАКС могут быть отменены, ведь дела рассматриваются с процессуальными нарушениями, нарушениями прав подсудимых и адвокатов. Так система правосудия превращается в репрессивную систему, чего быть не должно. И по такой же схеме сейчас могут быть реформированы все суды страны.

Реформа судов в том виде, в котором ее предлагают, фактически может лишить судебную систему независимости. Такой риск создает предложение убрать Высшую раду правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей, Государственную судебную администрацию и вместо них создать единый орган контроля. Важно понимать, что полномочия между тремя органами были разделены не просто так. В такой комбинации на судебную систему сложнее централизовано влиять. Ни один из этих органов не мог только лишь собственным решением отстранить судью от занимаемой должности. Само собой, риск давления на судей все равно существовал. Но такая система это давление значительно усложняла. Если же останется один орган контроля, он рискует попасть в полную зависимость от власти. Кто будет назначать членов этого органа? Кому он будет подотчетный?

В свое время нечто похожее Саакашвили предложил и в Грузии. Он создал единый центр контроля - Высший совет юстиции. Там это было еще оправдано, ведь изначально назначать судей мог только Президент. А так полномочия якобы отдали независимому органу. Но вопрос влияния власти на суды Совет так и не решил. До сих пор одна из главных проблем грузинской судебной реформы – судьи очень зависимы от прокуроров. Поэтому, в целом по стране очень низкий уровень оправдательных приговоров. В такой системе граждане фактически лишаются права на защиту.

Так же риски утраты независимости создает и массовый приток новых кадров. Действительно, некоторых судей, которые работают в системе, и сейчас нельзя назвать независимыми. Но по факту, они зависимы более от конкретных предложенный, чем от власти как таковой. Пока у судей достаточно много защитных механизмов, которые, при желании, могут полностью оградить их от влияния. Новые кадры в сумме с отменой части элементов защиты, могут сделать судебную систему фактически "ручной". Возникает вопрос, ни это ли является целью реформирования?

Дополнительный хаос в украинское правосудие может внести система прецедентов, так называемое прецедентное право. Если смешать две разные системы в результате мы получим гибрид, и это ноу-хау вряд ли даст позитивный результат. Нам объясняют, что это поможет избежать ситуации, когда различные суды выносят разные решения по одному и тому же делу. Во-первых, таких случаев не так много. А во-вторых, механизм решения подобных вопросов давно существует. Это компетенция Верховного суда, в частности его Большой Палаты, которая и принимает решения о едином применении законов по конкретной категории дел. Этого вполне достаточно, чтобы не было разночтений в применении судьями одного и того же законодательства при вынесении приговоров. И не обязательно "ломать" всю систему права.

В целом важно понимать, что правосудие – это единый механизм. Нельзя реформировать отдельно каждый из его элементов. Более того, если мы позаимствуем модель судебной системы из одной страны, а прокуратуры – из другой, они просто не смогут работать. Я уверен, что такая реформа должна идти только в комплексе. Мы должны создать единый конституционный орган по реформе правосудия, куда войдут представители судейского корпуса, адвокатуры, прокуратуры и Высшей рады правосудия. Каждая группа специалистов должна прописать проекты изменений к собственному законодательству и предложить Президенту внести их в парламент. Только общими усилиями можно провести судебную реформу, которая восстановит баланс в системе правосудия и вернет доверие граждан к судебной системе в частности.