Как украинцам получить доступ к современной терапии, или почему в Украине только 9% лекарственных средств — это инновационные препараты

Илья Городецкий, директор по вопросам доступа к рынку и развитию бизнеса биофармацевтической компании Takeda в Украине, Молдове и Беларуси

Во всем мире миллионы больных и их близких ожидают появления новых методов лечения или лекарственных средств. Это очень часто является жизненно важным условием, ведь далеко не все болезни человечество научилось лечить. Для того чтобы пациенты могли получить новые лекарства, работают десятки тысяч ученых по всему миру. За исследованиями и разработкой новых препаратов стоят годы экспериментов, тестов, клинических испытаний, согласований и преодоление множества вызовов, а также большие инвестиции. Но усилия того стоят, ведь в результате выигрывают все: новые лекарства не только обеспечивают более длительную и качественную жизнь для пациентов, но и позволяют усовершенствовать систему здравоохранения и положительно влияют на развитие всего общества.

Тысячелетия развития медицины доказали, что трансформировать научные знания в инновационные лекарства — необходимость. Например, если раньше СПИД или гепатит С были практически смертным приговором для пациента, то сегодня разработки в лечении превратили эти болезни в управляемые состояния и увеличили продолжительность жизни миллионов людей с этими диагнозами. Не меньших успехов удалось достичь и в разработке препаратов от малярии, онкологических заболеваний и множества других болезней. В частности, усовершенствования в лечении рака позволили снизить уровень смертности от этого заболевания на 27% всего за последние 30 лет. Хотя многие болезни до сих пор не являются полностью излечимыми, поиски решений не прекращаются.

Вместе с научными институциями ведущую роль в разработке новых лекарств играют фармацевтический и биотехнологический секторы. Более 18% от всех расходов на исследования и разработки (R&D) в мире приходится именно на эти отрасли. В 2018 году только в странах Европы фармацевтические компании инвестировали более 35 млрд евро в научно-исследовательскую деятельность.

При этом разработка новых инновационных лекарств или методов лечения — не только дорогой, но и долгий и экономически рискованный процесс. 10–15 лет — именно столько в среднем инвестирует фармпроизводитель в создание одного нового лекарственного средства. Это время от первоидеи и поисков новых соединений, позже — клинические исследования для проверки эффективности и безопасности каждой из них, длительный процесс одобрения препарата и до получения инновационной терапии пациентами.

Вкладывая средства в новые разработки, производители осознают, что только одна из тысяч молекул может в конце-концов стать действующим препаратом. Или вообще ни одна. При этом многие образцы отсеиваются уже на поздних этапах. Это означает, что львиная доля многолетних усилий и инвестиций может пойти на то, что в итоге не станет лекарством. Несмотря на это, инвестиции в новые разработки продолжаются, ведь даже единственный шанс на успех стоит того, чтобы в него инвестировать время, усилия и средства, чтобы у пациентов появился необходимый им препарат, которого до сих пор не существовало.

Вопрос успешности исследований важен не только для пациентов, врачей, фармацевтической индустрии, но и для человечества в целом. Доступ пациентов к новым методам лечения обеспечивает уменьшение инвалидности и летальности и увеличение продолжительности жизни населения. Считается, что в период с 1986 по 2000 годы увеличение ожидаемой продолжительности жизни на два года можно на 40% связать с появлением и использованием новых лекарств.

Стоит упомянуть и об экономических преимуществах инноваций в медицине и фармации. Например, разработка нового лечения, которое будет замедлять развитие болезни Альцгеймера, может уменьшить расходы на уход и лечение к 2050 году на 218 млрд долларов ежегодно. Это расчеты для бюджета США, но они иллюстрируют, как инновационные разработки могут влиять на любую страну, в том числе и Украину.

Другой пример: в 2006 году FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрило новый препарат для лечения ВИЧ, который соединил в себе три существующих активных ингредиента в одной таблетке. Работа над медикаментом, в ходе которой только на клинические исследования ушло 4 года, позволила пациентам со СПИД сократить прием лекарств до одной таблетки в день и экономить на курсе лечения более 6 тыс долл. США по сравнению с приемом нескольких препаратов.

Если подходить к вопросу комплексно, то успех одного инновационного препарата может способствовать разработке сопутствующей терапии и других новых лекарств. Это так называемый инновационный цикл, который предполагает не только разработку новых лекарств, но и стимулирование дальнейших исследований, реинвестирование в другие препараты или технологии. Любые более дешевые аналоги (генерики) также невозможны без оригинального препарата.

Конечно, все эти усилия, годы работы и многомиллиардные инвестиции не будут иметь никакого положительного эффекта, если в результате пациенты не получат доступа к инновационному лечению в своей стране. Я говорю не о городе или городке, а именно о стране. Ведь решение о доступе к инновационным лекарственным средствам принимает именно государство с учетом его финансовой готовности помочь гражданам. Особого внимания этому стоит уделять именно в развивающихся странах, к которым относится и Украина. В этих странах пациенты обычно не имеют финансовой возможности купить необходимые лекарства, если они не закупаются государством. В то же время применение инновационных лекарств приводит не только к лучшим результатам лечения, но и к экономии средств государства.

Для того, чтобы оценить экономию государственных средств при использовании инновационных лекарств в медицине, применяются методы фармако-экономической оценки препаратов. Это оценка экономической целесообразности затрат на более современный препарат с точки зрения уменьшения расходов на лечение в целом и больший клинический эффект. Такой метод позволяет обоснованно продемонстрировать не только клиническую, но и экономическую целесообразность использования инновационных препаратов и методов лечения.

В Украине это направление оценки пока только развивается. Уверен, это позволит упростить доступ украинских пациентов к инновационным лекарствам, что является конечной целью любых исследований и разработок. Внедрение в Украине фармако-экономической оценки препаратов представляется особенно важным с учетом того, что украинцы лечатся в основном старыми и менее эффективными лекарствами, а доля инновационных препаратов в разы или десятки раз меньше по сравнению с другими странами. В Украине в денежном выражении только 9% лекарств — это инновационные препараты, тогда как 91% — воспроизведенные препараты, то есть генерики. Увеличение процента современных лекарств и является нашей задачей как глобальной биофармацевтической компании в Украине, ведь Takeda стремится улучшить доступ как можно большего количества пациентов к инновационным препаратам.

Именно поэтому мы подчеркиваем необходимость диалога между государством и фармой. Под "диалогом" я имею в виду регулируемую, прозрачную и понятную процедуру взаимодействия между производителем и государством, которая будет иметь преимущества для каждой из сторон. Для государства —оптимизация расходов на здравоохранение и увеличение количества трудоспособного населения. Для производителя — прозрачные условия появления препаратов на рынке. Для пациентов — улучшение результатов лечения и увеличение продолжительности жизни.

Пока же эти механизмы не заработали полноценно, пациенты нуждаются в дополнительной поддержке, которую могут оказывать и производители лекарств. Например, в рамках глобальной "Программы помощи пациентам" наша компания в Украине предоставляет доступ к двум инновационным лекарственным средствам (для пациентов с лимфомой Ходжкина и воспалительными заболеваниями кишечника).

Возможности, которые предоставляет появление инновационных лекарств, огромны и для мира в целом, и для Украины. Они меняют не только жизни пациентов и их близких, но и положительно влияют на общество, возвращая людей к активной жизни, придавая новые импульсы промышленности и позволяя экономить средства. . Убежден, что диалог государства и фармацевтических производителей поможет достичь комплексного подхода к обеспечению доступа пациентов к современному эффективному лечению. Это улучшит как продолжительность, так и качество жизни пациентов в нашей стране.