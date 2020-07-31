Статус авторизированного экономического оператора как маркер инвестиционного роста Украины

Юрий Драганчук, заместитель Министра финансов Украины

29 июля Кабмин принял постановление, разработанное Минфином совместно с Государственной таможенной службой Украины, которое позволяет начать практическую реализацию программы авторизированных экономических операторов (АЭО).

Статус АЭО – это формализированный признак высшего доверия предприятию со стороны таможенных органов.

Авторизация АЭО может быть двух типов: о предоставлении права применения специальных упрощений (АЭО-С) и о подтверждении безопасности и надежности (АЭО-Б).

Предприятие самостоятельно выбирает тип авторизации и одновременно может иметь авторизацию двух типов. Авторизация АЭО признается на всей территории Украины, предоставляется бесплатно, имеет бессрочное действие.

Предприятие со статусом АЭО получает возможность применять специальные упрощения и пользоваться преимуществами во время осуществления таможенных формальностей относительно перемещаемых товаров.

Институт АЭО введен Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и упрощения всемирной торговли. На сегодня программы АЭО реализованы в 83-х странах мира. Еще в 19-ти – в процессе внедрения.

Для Украины программа АЭО станет инструментом для повышения эффективности ведения бизнеса, улучшения маркетингового статуса компании, которая сможет использовать преимущества статуса АЭО.

Статус АЭО позволяет добросовестным компаниям сократить временные и материальные затраты на таможенные формальности ориентировочно до 30 %. Ведь задержек на границе станет меньше, как, собственно, и затрат на услуги таможенных терминалов.

Упомянутым решением Правительства утверждено процедуру и алгоритм осуществления оценки соответствия критериям АЭО, формы документов для подачи предприятиями и выдачи таможенными органами для получения этого статуса.

Для получения авторизации АЭО предприятие подает в Государственную таможенную службу Украины заявление и анкету самооценки в форме электронных документов. На первом этапе это будет осуществляется через электронную почту Государственной таможенной службы.

Одновременно (на протяжении 120 дней от даты вступления в силу постановления), в Государственной таможенной службе будет создан IT-tool для практичного функционирования АЭО.

На протяжении 30 дней с даты регистрации таких документов в Государственной таможенной службе будет осуществляться их предварительное рассмотрение. За результатами – приниматься решение относительно оценки соответствия предприятия критериям АЭО или отказа в такой оценке.

Необходимо учитывать, что в случае принятия решения об оценке соответствия предприятие должно быть подготовлено к этому. К примеру, такой критерий как «надлежащая система ведения бухгалтерского учета, коммерческой и транспортной документации» предусматривает ее проверку на местах, то есть, с выездом комиссии на соответствующие объекты.

Во время такого выезда предприятие обязано предоставить комиссии документы, которые подтверждают ответы в анкете самооценки. Также относительно некоторых вопросов подтверждения информации, которая подлежит оценке для присвоения статусу АЭО, таможенные органы могут опрашивать работников предприятия.

Оценка соответствия критериям АЭО осуществляется на протяжении 120 дней с момента принятия решения. Если предприятие согласно выводам отвечает критериям, Государственная таможенная служба принимает решение о предоставлении авторизации АЭО.

Вместе с тем, обращаю внимание предприятий на необходимость тщательной подготовки документов, которые подаются для получения авторизации АЭО. Так как в случае отказа, в следующий раз такие документы в Государственной таможенной службе рассмотрят не ранее чем через 6 месяцев.

На протяжении первого года с целью наработки опыта таможенные органы смогут обрабатывать не более 10 заявлений на получение статуса АЭО одновременно.

Информация о поданных заявлениях (безличностно, исключительно в форме порядковых номеров заявлений) и состояние их рассмотрения будет размещаться Государственной таможенной службой на официальном веб-сайте. Такой уровень прозрачности позволит претендентам отслеживать состояние их выполнения.

На протяжении второго (с 08.11.2020) и третьего (с 08.11.2021) годов количество заявлений та оценивание соответствия будет увеличиваться до 20-ти и 30-ти соответственно.

Важно подчеркнуть, что правительственное постановление разработано с учетом Руководствующих принципов ЕС относительно АЭО (AEO Guidelines) и европейской практики, а также – ожиданий Европейской комиссии, бизнес ассоциаций, международных экспертов. В дальнейшем это позволит Украине реализовать соглашения о взаимном признании статуса АЭО (AEO MRA).

Внедрение в Украине программы АЭО и заключение соглашений о взаимном признании статуса АЭО будет способствовать выходу украинского бизнеса, вовлеченного в международные цепочки поставки товаров, на рынки ЕС, и, потенциально, еще 56-ти стран мира.