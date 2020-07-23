Задача нового министерства – возродить украинскую промышленность

Муса Магомедов, народный депутат Украины

Правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Это хороший знак для украинской экономики и большого бизнеса. Тот факт, что Кабмин демонстрирует понимание необходимости более внимательно относится к развитию отечественной промышленности, не может не радовать. Ведь история успеха развитых стран показала, что локомотивом роста экономики и создания новых рабочих мест всегда выступает национальная промышленность.

Впрочем, как у нас часто бывает, не обошлось без ляпов. У Правительства нет четкого понимания, какие отрасли промышленности являются стратегически важными для Украины. Пока назван только оборонно-промышленный комплекс, который у нас с 2015 года и так в приоритете. Думаю, перечень скоро появится, после обсуждения с бизнесом и экспертами. Скорее всего, правильнее было бы немного отложить презентацию нового министерства. Не совсем понятны цифры, названные новым министром Уруским в качестве целевых ориентиров работы. Кто и как их рассчитал неизвестно, поэтому эксперты негодуют.

Несмотря на некоторую заминку на старте, необходимо отметить, что инициатива Правительства по созданию МСОП очень своевременная. Большой бизнес давно просил возродить Минпром, при котором в стране была более-менее осмысленная промышленная политика. Поэтому, не будем обращать внимание на первые спотыкания. Гораздо важнее сегодня определить, какие стратегические отрасли промышленности должны стать подопечными нового Министерства.

Приоритетным критерием отбора, на мой взгляд, должно быть значение той или иной отрасли для украинской экономики, а уж затем перспективность ее развития в долгосрочной перспективе. Почему так? Потому что сегодня наша экономика находится в глубоком кризисе. И первоочередная задача – преодолеть кризис, стабилизировать экономические процессы, создать условия для возобновления роста. То есть, речь идет не о перспективности, а о выживании. Исходя из сказанного, на первое место по приоритетности я бы поставил горно-металлургический комплекс. ГМК сегодня это: 12,8 млрд. долл. США валютных поступлений, 24,5 млрд. грн. поступлений в ПФ и 200 тыс. рабочих мест. Если не спасти ГМК, экономика просто рухнет.

Кроме того, в перечень стратегически важных отраслей промышленности нужно внести машиностроение. По некоторым позициям, таким как энергетическое и с/х машиностроение Украина занимает хорошие позиции на мировых рынках. С точки зрения сохранения высокотехнологических производств, стратегически важными являются авиастроительная и космическая отрасли. В самый разгар карантина наш авиа-гигант «Мрия» напомнил всему миру, что в Украине умеют делать самолеты. А наши ракетные носители давно используются космическими державами. Считаю разумным привлечь парламент и экспертное сообщество к обсуждению и утверждению перечня отраслей. Вместе у нас обязательно получится.