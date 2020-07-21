Колонки

12:16 21.07.2020

Автор: ДЕНИС ПАРАМОНОВ

Спрощена система оподаткування: драйвер для мільйонів підприємців

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Спрощена система оподаткування: драйвер для мільйонів підприємців

Денис Парамонов, член Української ради бізнесу, засновник SMK group

 

 

Карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавирусу, негативним чином позначились на і без цього слабкій економіці України. За даними останніх досліджень різних аналітичних центрів, підприємства скоротили близько 15% своїх працівників, а ще приблизно 30% відправили у вимушені відпустки без збереження заробітної плати. За підсумками 2020 року, український бізнес очікує зниження доходів більше, ніж на 40% у порівнянні з попереднім роком.

Президент і уряд заявляють, що розробляють програми для залучення інвестицій і створення нових робочих місць і вживають заходів для загального пожвавлення економіки. Акцент робиться на реалізацію програми «Велике будівництво» і закон про «інвестиційних нянь». Тобто мова йде про великі проєкти із залученням і освоєнням значних за обсягом фінансових коштів. Це чудові плани, але чомусь забуті малий і середній бізнес, які поставлені в такі рамки, що змушені виживати, а не розвиватися. У той же час саме вони можуть і повинні стати драйвером у створенні нових робочих місць і залученні нових інвестицій в економіку країни. Не кажучи вже про збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.

У розвинених країнах малий та середній бізнес забезпечують більше половини внутрішнього валового продукту і більшу частину нових робочих місць. Наприклад, в країнах ЄС на малих і середніх підприємствах працює 68% зайнятого населення, і вони виробляють 58% ВВП. В Італії на частку малого і середнього бізнесу припадає 95% від доходу держави. Це вражаючі цифри, і Україна може до них наблизитися, лише надавши можливості швидко розвиватися малому та середньому бізнесу.

Постійні зміни Податкового кодексу, відсутність механізмів підтримки та стимулювання малого бізнесу, недосконалість системи податкового адміністрування і контролю не дають можливості цієї галузі економіки проявити свій величезний потенціал. Президент і Уряд  постійно заявляють про бажання допомогти бізнесу і зберегти робочі місця або створити нові. Тут дуже важливо зрозуміти, що держава переважно не сама створює робочі місця. А бізнес в свою чергу має інвестувати, заробляти прибуток і сплачувати податки. Але є можливість знайти синергію для завдань бізнесу і держави. Для цього треба створити умови, щоб бізнес був зацікавлений у створенні робочих місць.

Такі рішення є. Це збереження спрощеної системи оподаткування і суттєве зниження податків на працю для підприємцiв. Зокрема, відміна ЄСВ. Остання теза часто наштовхується на критику через питання компенсаторів, але їх можна знайти у підвищенні ставок податків на активи підприємств і заможних громадян.

З іншого боку, у економіці розвинених країн є стійка тенденція до збільшення ступеню прозорості бізнесу. Тому виведення з тіні бізнес-операцій, сприяння декларуванню реальних доходів бізнесу – дуже важливе завдання для держави. Це не стільки збільшить надходження до бюджету, скільки змінить саму культуру ведення бізнесу та поставить у рівні умови всіх гравців ринку. Бо зараз ті, хто ведуть свій облік «прозоро» знаходяться у заздалегідь невигідних умовах.

Треба відзначити й те, що якщо бізнес має чіткий прибуток, то збільшення його оподаткування не приводить до закриття бізнесу. Просто власникові залишається менше прибутку, що неприємно, але не фатально. Від зміни моделі оподаткування у першу чергу страждають компанії, що користуються «схемами». Саме вони вимушені закриватися у першу чергу, бо сама «схема» втрачає сенс. Але треба розрізняти необхідність виведення бізнесу з тіні від поточної потреби поповнення бюджету. Перше – це довгострокова програма, що включає компенсації для бізнесу у зв’язку із поступовими змінами «правил гри». Друге – це вирішення поточної проблеми. І зробити це за рахунок зміни оподаткування, тим більш, у короткі строки – малоймовірно.

Оптимізована і правильно налаштована спрощена система оподаткування є найважливішою умовою для процвітання малого та середнього бізнесу в Україні. Вона має надавати можливість легко працювати реальному мікробізнесу, в той же час має мати запобіжники, щоб великий бізнес не міг використовувати її для мінізізації податків. Така справедлива модель призведе до значного поліпшення загального стану економіки країни. Крім того, масовість і соціальна значимість МСБ не менш визначальна, ніж суто фінансова. Адже мова йде про спроможність і благополуччя мільйонів самозайнятих громадян, їх працівників і родин.  

 

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