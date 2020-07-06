То, что мертво, умереть не может

Артем Коханевич, CEO GigaCloud

Спустя почти четыре месяца после введения в Украине мероприятий по противодействию COVID-19 настало время подвести промежуточные итоги. Скажу сразу – меня очень радует то, что в нынешнем кризисе Украина пострадала заметно меньше, чем многие развитые страны ЕС или США. Давайте разберемся почему, и долго ли нам будет так «везти».

Уже почти полгода бизнес во всем мире живет в состоянии, когда глобальные экономические прогнозы меняются чуть ли не ежедневно. Однако, несмотря на все происходящее, Украине удалось не допустить обвала национальной валюты, удержать экономику и банковскую систему в весьма работоспособном состоянии. Да, мы видим падение ВВП на 1,5% – или даже на 1,3%, как отмечается в обновленном отчете НБУ. Но при этом в экономически более благополучных странах, таких как Франция или Испания, ВВП на фоне COVID-19 сократился гораздо сильнее – на 5,8% и 4,1% соответственно. А ВВП США в первом квартале упал на 5% впервые с 2008 года.

Такая разница в экономических показателях Украины и мира связана с тем, что карантинные мероприятия ударили, в первую очередь, по сфере услуг. И если в большинстве развитых стран доля среднего и малого бизнеса в структуре экономики может занимать до 95%, то в Украине этот показатель никак не достигнет и 30%. По статистике ЕВА (European Business Association), в сфере малого предпринимательства в странах ЕС работает более 50% трудоспособного населения, тогда как в нашей стране этот показатель едва достиг отметки в 10%.

Даже в Минэкономики признают, что микро- и малые предприятия приносят Украине всего 16% ВВП. Для сравнения, в Европе – как минимум в два, а в некоторых странах и в три раза больше. Естественно, многие представители малого бизнеса в нашей стране работают «в серую», а иногда и «в черную». Но даже если предположить, что лишь треть МСБ в Украине прозрачна и находит отражение в официальной отчетности – до развитых стран ЕС нам все еще далеко.

Как ни парадоксально, именно эти различия и дали шанс украинской экономике выжить в эпоху коронавируса. Ведь в первую очередь все карантинные мероприятия ударили не по гигантам промышленности или международным игрокам, а по МСБ в сфере обслуживания, торговли, транспорта и туризма.

Конечно, COVID-19 существенно проредил ряды микро- и малого украинского бизнеса. На какое-то время этот рынок может существенно потерять не только в количестве, но и в качестве услуг, ведь чем больше на рынке игроков, тем здоровее конкуренция. Кроме того, крупные предприятия не могут остановить растущую безработицу – МСБ гораздо активнее создает новые рабочие места и в стабильные времена.

Стоит обратить внимание на еще один довольно любопытный показатель – потребительские расходы. В Украине с началом карантина они существенно сократились, оставшись, однако, в секторе роста (+8,1% в первом квартале). В США этот показатель снизился на 7,6%, и это самый сильный спад с 1980 года. В Европе потребительские расходы также сократились на фоне пандемии, и лишь в мае начали постепенно возвращаться к докризисным объемам.

При этом общие тенденции потребления в Украине и в мире совпадают – люди стали меньше тратить на товары и услуги, не входящие в категорию «первой необходимости», больше покупать в интернете и чаще пользоваться услугами доставки. В свою очередь, на фоне общей стагнации, IT-бизнес показал весьма уверенные темпы роста – из-за перехода большого количества компаний на удаленную работу, увеличения спроса на услуги доступа к интернету и, в том числе, за счет рост облачной инфраструктуры.

В Украине IT-рынок сейчас находится в дважды выигрышном положении. Во-первых, наша экономика остается довольно стабильной, несмотря на все вызовы коронакризиса. Во-вторых, наши специалисты все еще «дешевле» европейских, и тем более американских коллег. А значит, с учетом нацеленности бизнеса во времена любого экономического кризиса в первую очередь оптимизировать свои затраты, украинские специалисты станут еще востребованнее на мировом рынке.

Но все же одним IT-сектором сыт не будешь. Очень важно, чтобы экономика страны развивалась сбалансировано и людям, потерявшим бизнесы и работу, не пришлось годами ждать подходящей конъюнктуры и восстановления роста рынка. Основная роль государства - качественное “инвестирование” заработанных внутри страны денег. И лучшее, что наше правительство может сделать сейчас - инвестировать все доступные средства в предпринимателей и МСБ, создавая условия для быстрого роста этого сегмента рынка. Ведь, как показывает опыт развитых стран, этот сегмент вполне может быть мощным локомотивом экономики.