Действительно ли что-то угрожает курсу власти?

Сергей Быков, Глава аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Большинство украинцев уверены, что страна справиться с грядущими вызовами – об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Центра Разумкова. Верят в правильность действий власти 61% украинцев, а почти 17% считают, что страна не справится с сегодняшними проблемами. Такие данные вселяют веру в завтрашний день. Одобрение людей – это, наверное, еще более важный показатель, чем рейтинги партий или отдельных политиков. Ведь доверие к политикам дает нам объемы фан-клубов, нежели объективный уровень поддержки действий.

Я не доверяю ни одному политику. В полной мере, как доверяю, например, отцу. При этом я поддерживаю отдельные действия многих политиков, иногда из противоположных лагерей. Для меня основное – что политик делает для страны, а не как говорит. Поэтому уровень «доверия» - это размер сегодняшнего фан-клуба политика.

Так по свежему Разумкову. Больше всего украинцы доверяют Президенту Владимиру Зеленскому. Ему доверяет 41% украинцев. Следом, с результатом 32,4% идет спикер Дмитрий Разумков. В тройку лидеров также попал Юрий Бойко, сопредседатель ОПЗЖ, ему доверяют 22,4% избирателей.

Трудно не поддерживать инициативу Президента Зеленского построить 6500 км дорог в Украине, выдать 300% зарплат врачам, которые борются против коронавируса, или повысить минимальную зарплату. Но в то же время, я с самого начала поддерживал инициативу Юлии Тимошенко сделать временные следственные комиссии ВР настоящим следственным органом парламента. Также я еще в прошлом созыве поддерживал идею Олега Ляшко принять закон «покупай украинское – плати украинцам», который стимулировал бы промышленность. Про кого я еще не сказал? А, - точно! Евросолидарность! У них был отличный законопроект, который предлагал выплачивать медикам, которые на работе подхватили ковид, такую же компенсацию, как раненые военные в Донбассе.

При этом даже самые правильные инициативы, которые я поддерживаю, не заставят меня всецело доверять кому-то из политиков.

Но уровень доверия, как мы уже определили, – это уж точно не президентский задел. И имеет к выборам очень сомнительное отношение. Наш вывод подтверждает и опрос центра Разумкова. По их данным, лидерами президентских выборов, если таковые состоятся в ближайшее воскресенье, будут Владимир Зеленский и Юрий Бойко. При этом, Владимир Зеленский снова одержит победу в таких выборах.

Среди всех кандидатов в президенты, Владимира Зеленского поддержат в первом туре 34,6% - это на 4% больше, чем его поддержали в первом туре прошлогодних выборов. На втором месте оказывается Юрий Бойко с результатом 20% (год назад за него голосовали 11,6%). А вот пятый президент Петр Порошенко не попадает во второй тур – как не лезь. За Порошенко готовы проголосовать в первом туре 16,1% избирателей. Это всего на 0,2% меньше, чем его поддержали в прошлом году.

Мы видим, что рейтинг Президента Зеленского продолжает расти, несмотря, что его фан-клуб постепенно сужается. С рейтингами парламентских партий история еще более показательна.

На внеочередных выборах в Раду победила партия Слуга Народа. За нее тогда проголосовали более 43% избирателей. Сегодня их рейтинг снизился до 30%, но партия остается самой популярной в стране.

Кроме Слуги Народа в парламент проходят еще три партии: ОПЗЖ (21,8%), Европейская Солидарность (15,7%) и Батькивщина (8,5%). Говорить о других партиях пока не приходится. Ближе всех к проходному барьеру находится партия Гриценко Гражданская позиция, за которую готовы голосовать 3,4% избирателей.

Поскольку у нас уже приняли избирательный кодекс – следующие выборы точно будут по пропорциональной системе. Это значит, что уже сегодня мы можем моделировать, сколько бы мест получила та или иная партия в Раде.

Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, то Слуга Народа снова стала бы самой большой фракцией. Правда, у них было бы уже не 248, а 184 мандата. А вот нарастили бы свои позиции все остальные партии. Самый большой прирост оказался бы у ОПЗЖ, они могут получить 125 мест в зале. На третьем месте по численности оказалась бы Европейская Солидарность с 90 мандатами. А четверку замыкала бы Батькивщина с 51 парламентским штыком.

При такой конфигурации говорить о монобольшинстве не приходится – сами видите. Однако, это открывает широкое поле для маневров и самых разных коалиций. Одно можно сказать с уверенностью, Слуга Народа стала бы основной фракцией коалиции. Без нее сформировать большинство просто невозможно. Есть одно исключение: Слуга народа может оказаться в парламентском меньшинстве только в случае, если ОПЗЖ объединится с Европейской солидарностью, но за такую коалицию избиратели разорвут и партию Порошенко и партию Бойко.

Когда мы моделируем новый парламент – очень часто забываем, что распустить Раду – это право, а не обязанность Президента. И сделать он это может лишь в трех случаях:

Парламент не сформировал большинство за 60 дней и не назначил правителььство; В «большинстве» меньше 226 нардепов; Парламент не работает 30 дней подряд в течение одной сессии

Все, больше нет возможностей распустить парламент. Да и то, распустить Раду – это право, а не обязанность президента. Так-что, ждем завершения конституционной реформы, а потом сможем обсудить перезапуск Рады.