И "глухое" село услышит

Ольга Дейнега, GR-директор Vodafone Украина



Вчера Кабинет Министров поручил МОЗу привести граничные нормы излучения в соответствие с нормами Евросоюза, увеличив максимальный уровень ЭМВ до 100 мкВт/кв. см.

Один из тех важных примеров, когда государство не только ставит задачи перед бизнесом, но и создает возможности для выполнения этих задач. А на повестке дня сейчас - задача обеспечить национальное покрытие 4G. Это означает, что даже в самом "глухом" селе появится возможность пользоваться уже привычными нам, жителям мегаполисов. возможностями.

В современном мире сложно себе представить государство без развития цифровых технологий. Сегодня в Украине внедряется много инициатив для того, чтобы наши города были комфортными и безопасными, медицина действенной, образование качественным, а государственные услуги быстрыми и удобными: удобно, когда вы без очередей можете получить нужную справку, оформить субсидию, подать отчет в налоговую, записаться к врачу или записать ребенка в детский сад.

Все эти инновации требуют расширения инфраструктуры для обеспечения доступа к беспроводному интернету и повышения качества мобильной связи.

Конечно, процесс строительства базовых станций требует тщательного контроля в том числе и с точки зрения соблюдения экологических норм и влияния на окружающую среду. И операторы первые заинтересованы в их соблюдении. При этом в Украине до сих пор действовали одни из самых строгих санитарных норм в мире: 10мкВт/см2 – в 10 раз "строже" по сравнению, например, со скандинавскими странами или средними показателями в Европе. Сохранение этих норм на прежнем уровне означало бы, что мы просто не смогли бы обеспечить такое же покрытие как в Европе.

Инициатива Кабмина делает сравнимое с европейским покрытие более реальным в Украине. Его необходимость очень явно продемонстрировала ситуация с эпидемией. Для миллионов украинцев доступ к интернету дал возможность работать, а детям – продолжать обучение.

Настал тот момент, когда цифровое неравенство особенно остро отразилось на качестве жизни.

На другой чаше весов извечный вопрос, который слышат наши инженеры при разворачивании сети: "А не навредит ли новая базовая станция моему здоровью". Давайте разбираться. Нам в помощь – немного практической физики, которая снимает эти опасения. Ведь во время звонка мобильные телефоны сами регулируют мощность своего передатчика в зависимости от качества сигнала и дальности базовой станции. То есть, чем ближе базовая станция к абоненту, тем менее мощный сигнал телефона нужен, чтобы обеспечить связь. И наоборот, если базовая станция находится далеко, то телефоны будут выдавать полную мощность своего передатчика. Это влияние – от телефона, который вы держите возле уха – будет несравненно больше, чем от базовой станции, установленной с соблюдением жестких санитарных норм.

Поэтому в данном случае физические законы работают так, что с развитием сети и увеличением количества базовых станций интенсивность электромагнитного поля от ваших телефонов, наоборот, снижается.

Не менее важен и тот факт, что каждое новое поколение связи использует все менее мощные базовые станции, поэтому если вы хотите снизить влияние электромагнитного поля вблизи своего дома, вы наоборот должны быть заинтересованы в установке базовых станций нового поколения. Кстати, уровень излучения базовых станций гораздо ниже, чем даже в бытовых приборах – микроволновках, передающих антеннах радио и телевидения. Если мы так и не решимся снять шапочки из фольги, то "глухое" село так и останется "глухим".