Колонки

15:29 24.06.2020

Автор: СЕРГЕЙ БЫКОВ

Выборы под вопросом? Развенчиваем слухи о переносе выборов

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Выборы под вопросом? Развенчиваем слухи о переносе выборов

Сергей Быков, Глава аналитического центра "ИНПОЛИТ"

 

 

В последнее время все чаще ходят слухи, что местные выборы могут перенести или вовсе отменить.

Отвечаю коротко: выборы состоятся вовремя, 25 октября.

А вот, почему выборы перенести не удастся, как бы того кто-то не хотел.

Есть решение Конституционного суда, которое не позволяет перенести выборы без внесения изменений в Конституцию. Чтобы поменять Конституцию, нужно две очередные сессии. При этом, согласно календарному плану, нынешняя, третья сессия ВР должна закончиться 17 июля. А четвертая сессия Рады (согласно 10 статьи Регламента), должна начаться в первый вторник сентября. В этом году первый вторник сентября совпадает с Днем знаний – 1 сентября.

При этом, очередные выборы назначают не позже, чем за 90 дней до даты очередных выборов. Соответственно, их должны назначить не позже, чем 27 июля 2020 года. До этого даже теоретически невозможно провести две очередные сессии. Когда разрабатывали Регламент, специально предусмотрели такое ограничение, чтобы власть не могла спекулировать Конституцией.

Назвать внеочередную сессию Рады очередной также не получится. Прошлая власть уже пыталась сыграть такую игру и получила по зубам от Конституционного суда.

Еще один вызов – пандемия коронавируса.  

Ситуация хоть и ухудшается, но все еще остается под контролем. Украина уже получила "красный" статус распространения коронавируса. У нас почти 47 больных на 100 тысяч населения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения ожидают, что осенью мир содрогнется от новой волны пандемии. Политики и политологи отреагировали молниеносно и предположили, что выборы могут перенести.

Начнем с процедурного аспекта. Отменить или перенести выборы можно будет только в случае, если введут чрезвычайное положение. Для этого СНБО или Кабмин (в случае эпидемии – Кабмин) предлагает Президенту ввести чрезвычайное положение, а ВР должна утвердить или отказать в утверждении Указа президента о введении чрезвычайного положения. Учитывая сегодняшнюю политическую конъюнктуру, вряд ли парламент поддержит подобное решение.  

Да и партии власти переносить выборы невыгодно. Если рейтинг поддержки Зеленского растет, то рейтинг партии постепенно снижается. И это логично, поскольку люди остро реагируют на ошибки, которые допускают чиновники среднего и нижнего уровней. Соответственно, в выборах не заинтересована и партия "Слуга Народа".

А вот выиграть от слухов о переносе выборов могут оппозиционные партии. К примеру, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционная платформа за жизнь" Бойко и Медведчука. Они могут нарастить проценты поддержки даже от самого факта обсуждения переноса выборов.

Так что, давайте выдохнем, будем готовиться к местным выборам и наблюдать, как социология реагирует на действия наших политиков.

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