Большая победа. Почему инвесторы пришли в регионы

Иван Герасименко, советник главы Днепропетровской облгосадминистрации

В начале июня в Днепропетровской области побывал Министр инфраструктуры Владислав Криклий. Вместе с руководителями области он посетил несколько важных объектов. Условно их можно разделить на новые – успешные, и старые – кризисные.

Успешные современные истории — это привлечение инвестиций, развитие объединенных территориальных громад, децентрализация. Однако как на территории Днепропетровской области, так и по всей Украине есть объекты, основанные еще в царские времена, функционирующие по сей день. Впрочем, они скорее выживают, а не живут. Сегодня эти предприятия либо простаивают, либо минимально загружены заказами. А в свое время их разработки и продукция славились далеко за пределами Украины.

Приведу два примера. Крупные представители машиностроительной отрасли – Днепровский электровозостроительный завод и Днепропетровский тепловозоремонтный завод. Оба сегодня имеют многомиллионные налоговые долги и задолженность по зарплате.

Электровозостроительный завод включен в список объектов, подлежащих приватизации в 2020 году. А в отчете о деятельности тепловозоремонтного предприятия за 2019 год очень подробно описаны причины его проблем, при этом есть четкое понимание, что именно инвестиции обеспечат устойчивое развитие производства.

Эти два завода в сфере машиностроения могут стать магнитами для инвесторов, если вдохнуть в них новую жизнь. Разработки и новые технологии в сфере железнодорожного машиностроения всегда будут востребованы и актуальны. На них должна направляться инвестиционная политика государства, а область, в свою очередь, готова лоббировать данное направление.

Вместе с тем, успешные проекты реализованы в рамках Зеленодольской городской объединенной территориальной громады. Выгодное географическое положение, а также сотрудничество местного бизнеса и власти сделали возможным тот факт, что именно сейчас, а не когда-то в далеком будущем без кризиса и пандемий, здесь наступило время для инвестиций.

За примером далеко ходить не нужно. В максимально короткие сроки в Апостоловском районе появилась Марьянская солнечная электростанция и речной перегрузочный терминал агрокомпании «Нибулон». Эти объекты – истории успеха и перспектив. Рабочие места, миллионные поступления в бюджет, оптимизация рабочих процессов для каждой из сфер, имиджевые дивиденды для области в целом.

Филиал «Зеленодольский» фирмы «Нибулон»:

- около 120 новых рабочих мест;

- 5 млн гривен в бюджет;

- разгрузка областных дорог на 12,5 тысяч фур в год благодаря транспортировке продукции водным транспортом;

- 11 млн гривен инвестиций в развитие громады.

Марьянская СЭС – просто в цифрах:

- более 1,5 млн гривен в бюджет ежегодно;

- производство 14,8 млн кВТ электроэнергии в год, что обеспечит около 8 тыс домохозяйств;

- сокращение на 16 тыс. тонн выбросов СО2 в атмосферу.

Станция позволит продавать солнечную энергию по «зеленому тарифу» и окупится инвесторам в течение 4 лет.

К слову, на днях в Пятихатском районе Днепропетровщины состоится открытие элеватора крупной инвестиционно-строительной компании Kadorr Group, что в очередной раз показывает стремление инвесторов развивать сельскохозяйственную отрасль.

Возвращаясь к машиностроению. Такие предприятия — это сотни квалифицированных специалистов, обширная производственно-исследовательская база. Здесь могли бы выполнять огромные заказы на товары и услуги. Однако технологии и оборудование уже устарели, а долги не дают возможности развиваться и двигаться вперед.

Интересен опыт создания индустриальных и технологических парков на неэффективно используемых территориях заводов. Это довольно обширные площади. Создав условия для привлечения инвесторов (налоговые льготы, например), государство стимулирует приход частных компаний и, как следствие, развитие территорий. Это и благоустройство, и обновление инфраструктуры предприятий, и привлечение инноваций, современных научных разработок.

Глобальный рынок нестабилен и волатилен. Коронакризис ударил по всем сферам жизнедеятельности государства. Однако отрицать успехи в развитии регионов Украины, в частности Днепропетровской области, нельзя. Стремление всех уровней власти к привлечению инвестиций и внедрению успешных мировых практик в бюджетообразующих отраслях должно быть основным приоритетом экономической деятельности.