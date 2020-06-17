Колонки

14:19 17.06.2020

Автор: СЕРГЕЙ БЫКОВ

Грузовики без контроля раздавят каждую гривну на дорогах

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Грузовики без контроля раздавят каждую гривну на дорогах

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

 

Вспоминаю это фото и каждый раз содрогаюсь. В прошлом году я наехал на "наплыв" на одесской трассе и "убил" два колеса. Возможно, низкопрофильная резина еще много лет будет моим кошмаром. Уверен, и у вас есть много фото, как вы повредили колеса или ходовую на отечественных автобанах.

 

 

"Наплыв" это такой себе нарост на дороге, который оставляют под колесами фуры, продавливая асфальт.

У меня никогда не было вопросов: "почему у нас направления, а не дороги?". Все дело в том, что каждая вторая фура едет с перегрузом. А это значит, что даже новые дороги фуры убивают за один - два сезона.

И хоть ты строй 4, хоть 6, хоть 10 тысяч километров в год - фуры раздавят их все. А мы и дальше будем говорить, что дороги - дрянь.

Перегруженные фуры уничтожают наши с вами дороги. Дошли до того, что каждая вторая фура едет с перегрузом - об этом сказал Президент Зеленский во время селекторного совещания с Премьером, министрами инфраструктуры и внутренних дел, а также, руководителями Укравтодора и ДСБТ.

Друзья, это не только наши с вами деньги, это еще и наши жизни.

Только с 12 мая ДСБТ составила уже более 900 протоколов и собрала почти 200 тысяч евро штрафов за перевес. А ведь на дорогах работает всего 141 инспектор ДСБТ. По словам Премьер-Министра Дениса Шмыгаля, с 1 октября их штат увеличат еще на 200 человек.

Но даже тысяча инспекторов ДСБТ не защитит дороги. Уж слишком большой соблазн брать деньги в карман, а не направлять в бюджет. По большому счету, раньше ДСБТ именно этим и занималась. Поэтому мы с членами транспортного комитета Рады еще прошлого созыва добивались, чтобы появились автоматические пункты весогабаритного контроля.
В 2018 году во всей стране был только один рабочий автоматический пункт весового контроля. Сегодня их девять, до 25 июня будет 19, а с 1 октября уже 78. И это автоматические пункты, которые будут взвешивать фуры в движении и автоматически отправлять штраф перевозчику.

Нередко на западных границах товары из одной фуры перегружают в две, а иногда и в три фуры, поскольку в других странах жестко контролируют их вес.  Никто не хочет, чтобы миллионы долларов, которые вкладывают в дорожное хозяйство уничтожали под колесами грузовиков.

Примечательно, что уже и на новых дорогах мы видим перегрузы. А это напрямую угрожает президентской программе "большая стройка". Да и Бог с той программой. Это угрожает дорогам, на которые выделили больше 100 млрд наших с вами гривен. И если на программы многим плевать, то вот деньги заставляют каждого из нас задуматься. Президент поставил задачу правоохранителям провести жесткую кампанию по контролю перевеса на дорогах.

Я очень жду, когда грузовики с перевесом будут показательно задерживать, взвешивать и жестко штрафовать, чтобы другим было неповадно. Иначе, нам придется каждый год выделять сотню миллиардов, которую сожрут грузовики.

Кстати, жесткий контроль веса на дорогах приведет к тому, что активнее будут использовать другие виды транспорта. Стандартная система перевозок работает по следующему алгоритму:

  1. Все, что можно везти по воде – везем по воде;
  2. Что нужно доставить быстрее, чем по воде – везем по железной дороге;
  3. Что не можем доставить по ЖД – везем по дорогам;
  4. Что нужно доставить супербыстро – везем на самолетах.

От этого выиграют и автомобилисты, и перевозчики, и экология. А сегодняшняя ситуация приводит к тому, что без контроля веса дешевле всего везти товары по дорогам, а не по реке или ЖД.
 

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