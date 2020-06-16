Облака не помогут Украине стать современным государством, если не разрешить ими пользоваться

Артем Коханевич, CEO GigaCloud

Коррупция – старый добрый друг любой бюрократии. Современные цифровые инструменты сводят к минимуму взаимодействие людей и информации, а значит – уменьшают саму возможность возникновения коррупционных рисков. В то же время, бюрократическая система изо всех сил борется со всеми проявлениями современности, опасаясь лишиться столь привычной себе "кормушки".

По сути, все вышеизложенное и является той причиной, по которой законопроект 2655 “Об облачных услугах”, подготовленный Министерством цифровой трансформации, никак не может добраться даже до первого чтения.

Привычные для чиновников схемы "бюджетных распилов" при закупке серверного оборудования по завышенным ценам могут исчезнуть, если разрешить государственным органам пользоваться облачными сервисами частных провайдеров. А вместе с ними исчезнут также десятки, а может даже сотни бумажных копий различных документов, ради которых ежегодно вырубаются гектары украинского леса. Исчезнут очереди в приемных, создаваемые необходимостью "отсканировать и распечатать" очередную копию справки для дальнейшего передавания из рук в руки и финального складирования на архивной полке до лучших времен.

С целью реализовать все вышеописанное, Министерство цифровой трансформации предложило воплотить в Украине т.н. принцип Cloud First, определяющий для госорганов приоритет в закупке облачных услуг вместо собственного серверного оборудования. А также предложило ввести определенные требования к поставщикам облачных сервисов, призванные гарантировать высокое качество и безопасность предоставляемых государству услуг.

Первый пункт вызвал вполне ожидаемое сопротивление перекупщиков компьютерного оборудования. Им есть что терять – коррупционно-откатные схемы при закупке серверов для государственных нужд оцениваются в сотни миллионов гривен. Между тем, частные облачные операторы способны обеспечить намного более высокие стандарты безопасности цифровой инфраструктуры, бесперебойности доступа и гибкости управления ресурсами, чем сервера государственных компаний.

Альтернативой же работе "в облаке" чиновники называют серверное оборудование госкомпаний, закупленное десятки лет назад. Такое “железо” сильно отстает по производительности и надежности, часто выходит из строя, а специалистов, которые знают, как все устроено в системных протоколах двадцатилетней давности – уже не найти.

По второму спорят уже сами провайдеры облачных услуг, ведь этот рынок в Украине довольно обширен и неоднороден по своей структуре – только треть его принадлежит национальным облачным провайдерам, остальное - крупные зарубежные корпорации.

Представители государства комментируют законопроект весьма сдержанно. Но даже они не отрицают факта того, что законодательное поле, в котором работает облачный бизнес в Украине, действительно нуждается в урегулировании. И большая часть замечаний по тексту легко снимается доработкой формулировок при подготовке законопроекта ко второму чтению .

Зачем украинским чиновникам облачные технологии?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – все дело в упрощении и ускорении их работы, закономерно приводящим к улучшению госуслуг для простых граждан. Одно из ключевых преимуществ облачных технологий перед традиционной инфраструктурой в том, что облака позволяют стандартизировать применяемые решения. Выгоду от стандартизации давно поняли коммерческие структуры: сегодня ситуация, когда отделы продаж и маркетинга одной и той же компании внедряют разные CRM-системы – банально невозможна. Стандартизация один из самых распространенных в бизнесе способов оптимизации процессов, результатом которых становится значительная экономия денег и высокая скорость запуска новых сервисов.

И снова пример: проблема с недавней утечкой данных, в которой обвинили "Дию”, на самом деле – в нестандартизированном "зоопарке реестров", сегодня существующем в нашей стране. Многие из этих реестров не выполняют требования не только безопасности, но и элементарного здравого смысла. А часть компаний, ввиду устаревшей инфраструктуры, физически неспособна обеспечить безопасное хранение не только клиентских, но и своих собственных данных. Так, в конце июня 2019 года Ukrainian Cyber Alliance обнародовал и направил в правоохранительные органы информацию о доступной для хакеров критической информации ряда госпредприятий и даже систем водоснабжения отдельных украинских городов.

Законопроект №2655 выдвигает требования к стандартизации деятельности поставщиков облачных услуг для государства, гарантируя предоставление действительно качественных IT-услуг и сохранность персональных данных их пользователей. Развитые страны, внедрившие у себя стратегию Cloud First, не просто приняли соответствующий закон. Они разработали большой пакет регламентирующих документов с требованиями к операторам и ввели обязательную сертификацию по допуску операторов облачных сервисов к работе с государственными структурами. Украинская же система регулирования облачного рынка, существующая на сегодняшний день, таких норм не содержит вообще.

Поэтому ситуация с “облачным” законопроектом устраивает всех возможных участников "невидимого коррупционного фронта". Продавцы оборудования сохраняют статус-кво. Небольшие облачные провайдеры (не желающие инвестировать в развитие защищенной инфраструктуры) сохраняют возможность получать госзаказы. Государство делает вид, что проблемы не существует, частично снимая с себя ответственность за будущее IT- сервисов и сохранность персональных данных своих граждан.

Нет закона - нет проблемы. Знакомая по другим отраслям ситуация, не правда ли?