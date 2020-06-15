Terra incognita: гражданство как фактор инвестиционной привлекательности

Леонид Гилевич, советник ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

Возможность множественного гражданства может быть весомым аргументом для привлечения в Украину иностранных инвесторов. В сумме с продуманной налоговой и инвестиционной политикой, двойное гражданство сможет не только защитить государственные интересы, но и вернуть в Украину человеческий и интеллектуальный капитал, за который уже достаточно давно борются все развитые государства.

Практика множественного гражданства в Украине существует, однако находится в «серой зоне». Украинское законодательство прямо не разрешает множественное гражданство, однако, фактически, и не исключает возможность его существования, определяя, что, несмотря на любые другие гражданства, владелец украинского паспорта для Украины будет только гражданином Украины.

Коллизия скрыта в законе о гражданстве. Принцип единого гражданства в Украине, установленный статье 4 Конституции Украины, в статье 2 Закона Украины «О гражданстве Украины» определен как исключающий возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины, и предусматривающий, что если гражданин Украины приобрел гражданство другого государства, либо иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной они признаются лишь гражданами Украины.

Согласно части первой статьи 25 Конституции гражданин Украине не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство. При этом в статье 19 Закона Украины «О гражданстве Украины» определено, что одним из оснований утраты гражданства является добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства. А вот механизм реализации такой нормы в законодательстве отсутствует.

Нужно признать, что законодательство Украины по вопросам гражданства действительно нуждается в изменениях и сложившаяся ситуация нарушает один из общих принципов права – принцип правой определенности.

В последние годы мы в юридической фирме «Ильяшев и Партнеры» наблюдаем значительный интерес иностранцев к украинскому гражданству. Причины могут быть разными: от намерения развивать бизнес в Украине и постоянно жить здесь, до заключения брака с гражданином Украины и просто желания иметь паспорт, который позволяет путешествовать без виз во многие страны. В нашей практике десятки успешных случаев оформления для клиентов всех типов видов на жительство и разрешений на иммиграцию, несмотря на сложность процедуры и законодательные подводные камни. Но только комплексные и продуманные изменения в законодательстве помогли бы увеличить спрос на оформление украинского гражданства при сохранении уже имеющегося. Естественно, любые изменения должны быть тщательно проработаны с учетом международных обязательств Украины.

На рассмотрение парламента передан законопроект № 2590 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства» предлагает расширить перечень лиц, которые имеют право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению. В документе предусматривается возможность для некоторых иностранцев не подавать обязательство о прекращении иностранного гражданства при оформлении украинского. Так, предполагается, что Кабинет Министров составит перечень государств (кроме государств-агрессоров и государств-оккупантов), граждане которых вместо подачи такого обязательства получат право принять присягу гражданина Украины.

В целом, законопроект требует доработки: по мнению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, предусмотренные им правила «в некоторой степени ослабляют требования относительно избежания множественности гражданства», в то время как «любая легализация двойного (множественного) гражданства … возможна только после соответствующего уточнения предписаний Основного Закона Украины», то есть, после внесения изменений в Конституцию. А это – долгая история.

В условиях глобализации и проживания нескольких миллионов этнических украинцев в других государствах видится целесообразным сохранять связь страны с теми, кто в силу личных причин приобретает иностранное гражданство, не «захлопывать» перед ними дверь и вывести из «серой зоны» тех, у кого на руках паспорта разных стран, в правовое поле. Подобный подход к своим гражданам в последнее время наблюдается в государствах-членах ЕС. В свою очередь, возможность для иностранных подданных сохранить свое гражданство при получении гражданства Украины может быть дополнительным аргументом для привлечения в Украину иностранных инвесторов. Приобретение гражданства за инвестиции – также распространенная мировая практика.