Колонки

18:18 11.06.2020

Автор: МАРГАРИТА ОГНИВЕНКО

Как онкологическом пациенту не купить поддельные лекарства, и что зависит от производителя

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Как онкологическом пациенту не купить поддельные лекарства, и что зависит от производителя

Маргарита Огнивенко, руководитель направления госпитальных препаратов MSD Ukraine

 

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в медицинские услуги и обеспечение лечением во всему миру. И для пациентов, которые лечатся от рака, остановок быть не может ― каждая неделя или два задержки могут стоить прогресса в борьбе с болезнью.

Некоторые пациенты раньше могли поехать на очередной курс терапии в другую страну, где действует специальная низкая цена на назначенный им препарат. Из-за закрытия границ они оказались в уязвимом положении, ведь должны организовать свое дальнейшее лечение почти с нуля в Украине.

Это в свою очередь открывает более широкие чем ранее возможности для нечестных поставщиков, которые якобы предлагают лекарства, привезенные из других стран дешевле. Но важно помнить: покупать препараты, отпускаемые по рецепту врача или требующих особых условий хранения, в интернете очень опасно. Как и покупать любые лекарственные средства с рук или по объявлению.

Начнем с конкретного примера. В прошлом году MSD Украины стало известно о нескольких случаях фальсификации нашего продукта, который применяется в онкологии, и продажа фальсифицированного препарата украинским пациентам.

Во-первых, компания сразу сообщила об этом в правоохранительные органы, прокуратуру и регуляторные органы Министерства здравоохранения. Я хочу отметить, что мы ценим оперативную реакцию и усилия правоохранительных органов, направленные на то, чтобы защитить украинских пациентов от опасной поддельной продукции.

Во-вторых, как производитель, мы также проинформировали врачей и медицинское сообщество о том, что на рынке существуют поддельные или незаконно ввезенные лекарства нашего производства. И о том, насколько они могут быть опасным для использования пациентами.

В этом конкретном случае фальсифицированный продукт, который мы проверили в наших лабораториях, не содержал ни единого действующего вещества. Это означает, что пациенты не получили пользы от его применения. А их онкологическое заболевание могло потенциально прогрессировать так же, как это происходило бы при отсутствии какого-либо лечения.

Сейчас идет масштабное расследование, по данным которого преступная организация наладила продажу поддельных лекарств не только в Украине, но и еще в 17 странах, включая США, страны ЕС, Азии и Ближнего Востока. А фальсифицировали они препараты 13-ти крупных мировых фармацевтических компаний. Масштабы деятельности организации говорят о том, что от нее могли реально пострадать многие пациенты, которые нуждались дорогого и серьезного лечения.

Отмечу также, что не только подделка, но и незаконный ввоз препарата может представлять значительную опасность для пациента. Поскольку все лекарства требуют специфических условий хранения. Например ― соблюдения холодовой цепи, то есть конкретных температурных условий хранения и перевозки. Если же цепочка была нарушена, то качество и эффективность препарата могут значительно пострадать. Только уполномоченные дистрибьюторы и лицензированные аптеки обязаны иметь необходимое оборудование, опыт и меры контроля для сохранения качества препаратов.

Что же должен сделать пациент для того, чтобы быть уверенным, что покупает оригинальный продукт, который правильно хранился и отвечает всем требованиям качества, эффективности и безопасности.

• Во-первых, все препараты следует покупать только в официальных лицензированных аптеках, которые могут подтвердить происхождение препарата. Как вариант, пациент может покупать препарат в клинике, где получает лечение ― но вы также вправе спросить о происхождении лекарств и увидеть его документальное подтверждение.

• Во-вторых, стоит проверить документы и упаковку лекарств. Законные продукты международных производителей, которые продаются конечным потребителям в Украине, всегда имеют упаковку и информационную листовку для пациента на украинском языке. Изделия с документами других стран (например, на немецком, итальянском, английском языках) запрещены к продаже конечным потребителям в Украине и не должны продаваться пациентам. И если они попали на рынок — это могло произойти неофициальным путем, без соблюдения всех требований.

• В-третьих, незаконным является приобретение любого препарата у неизвестных продавцов, не имеющих соответствующей лицензии, или же покупка препаратов, которые требуют особых условий хранения, в лицензированных аптеках в Интернете. Это касается, как и объявлений в интернете, так и частных лиц, которые могут предложить вам лекарства. Покупая таким образом, пациенты рискуют получить поддельные лекарства, или такие, которые хранились ненадлежащим образом, или срок годности которых истек.

Понятно, что на практике у пациента могут возникать сомнения, особенно в стрессовой ситуации, когда лекарства нужны быстро. Поэтому мы советуем пациентам, если они сомневаются относительно происхождения лекарств или легальности продавца, обращаться в офис производителя или в представительство производителя в Украине. Достаточно позвонить по телефона, указаным на сайте и рассказать: какой препарат вы хотите приобрести, у какого продавца, что именно вызывает у вас сомнения.

В идеале, после разговора с производителем, вы должны получить ответ — стоит ли покупать лекарства у этого конкретного продавца, и если нет, то где вы можете приобрести их безопасно. Или же какие документы вы должны проверить (попросить в аптеке или больнице), чтобы убедиться в соответствующем качестве лекарств.

Если вы уже купили препарат, и есть сомнения относительно его происхождения — вы можете обратиться к производителю за разъяснением. В этом случае по серии на упаковке вам должны сказать, произведен ли препарат легально (или такая партия вообще существует) и законна ли его реализация в Украине.

Наконец, если вы уже применили препарат, и он не подействовал, или же вызвал непредвиденную побочную реакцию — я рекомендую обязательно сообщить об этом производителю. Если вы действительно столкнулись с подделкой, то производитель сможет обратиться в правоохранительные органы для расследования этого случая. И предупредить врачей и медицинское сообщество, чтобы обезопасить пациентов в будущем.

Производители лекарств инвестируют значительные средства и усилия в разработку инновационных препаратов, которые могут продлить и улучшить жизнь пациентов. Если же вместо настоящих лекарств на рынок попадает подделка — это подрывает доверие пациентов как к лечению в целом, так и к производителю в частности. Но главное — это лишает пациента шанса на то, чтобы вылечить заболевание, или же жить с ним лучше и дольше. Поэтому в игре против контрафактных лекарств производитель и пациент — в одной команде.

Поэтому могу заверить, что международные производители лекарств, которые работают в Украине, заинтересованы в соблюдении всех законных требований по реализации лекарств. А также в том, чтобы пациенты получали лекарства надлежащего качества.

 

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