Публичные финансы должны работать, а не разворовываться

Анатолий Долинный, президент Украинской Федерации Индустрии Безопасности, член Наблюдательного совета Украинской рады бизнеса

С 19 апреля вступили в силу изменения в законодательство о публичных закупках, целью которых было усовершенствовать этот процесс. На самом деле указанные изменения только завершают первый этап реформы - делают прозрачной все еще крайне коррупционную систему. Теперь самое время радикально повысить качество процедур и ввести реальную конкуренцию в сфере закупок.

В ноябре 2019 Украинская рада бизнеса, которая объединяет 87 ассоциаций, в рамках взаимодействия с Минэкономразвития предоставила предложения в т.ч. о продлении реформирования публичных закупок. В частности, мы обращали внимание на то, что действующее законодательство в этой сфере не предусматривает обязательных практик привлечения профильных экспертов. Получается, что члены Коллегии АМКУ рассматривают жалобы, а государственные аудиторы выполняют работы по мониторингу закупок в сферах, в которых они, как правило, не имеют профессиональных знаний.

Налогоплательщики пока не располагают информацией, которая бы гласила, что Коллегия или аудиторы пользуются экспертизой профильных независимых экспертов. И это, по нашему мнению, вызывает отчасти низкое качество решений, недостатки которых хорошо видны профессиональным сообществам, а подозрения в коррупции в государственных органах остаются регулярной темой скандалов в этой сфере.

К сожалению, в обновленном законодательстве о публичных закупках отсутствуют какие-либо упоминания о предлагаемых УРБ и другими объединениями предпринимателей функции независимой экспертизы на разных этапах закупок - при подготовке тендерной документации, мониторинга процедуры торгов и выполнения условий заключенных договоров о закупках и тому подобное.

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в процессе публичных закупок конкуренция имеет место только в немногочисленных сферах. В торгах на крупные суммы, как правило, участвуют будущий победитель и 1-2 его псевдоконкурентов, которые помогают выполнить формальные требования процедуры. Отражением этого положения дел является попытка законодателей совершенствовать процедуры обжалования на разных этапах, поскольку именно обжалования различных процедур к заключению договоров, а не, к примеру, мониторинг выполнения заключенных договоров, стало основным признаком настоящего этапа развития публичных закупок. И новая норма в законе о праве заказчика дисквалифицировать участника за "аномально низкую цену" (на 30-40% ниже ближайшие предложения "конкурентов") стала тоже ярким примером борьбы заговорщиков (а не заказчиков!) с теми предпринимателями, которые надеются на конкурентные торги, или борьбы с такими же преступниками, как и заговорщики, - тендерными троллями. Появление такого "бизнеса" как "троллинг" в сфере закупок является лишним подтверждением нехватки конкуренции - на тендеры, кроме "победителей", нередко подаются только тролли ибо реальным предприятиям там делать нечего! Потому что можно не сомневаться, что на больших торгах 30-40% - разворовывается. Эта норма ("аномально низкая цена"), несомненно, является результатом лоббирования в интересах участников коррупционных схем!

Многие участники торгов сталкиваются с указанными проблемами в закупках, но, к сожалению, тема коррупции в этой сфере еще не получила должной огласки. И ни гражданское общество, ни журналисты, ни политики не объединили усилия для того, чтобы сломать эту коррумпированную систему.

Что мы предлагаем?

Мы в Украине все время в сложных вопросах обращаемся к европейской практике. Но в странах ЕС ни один серьезный процесс не проходит без экспертизы профильных специалистов. Опыт работы экспертом и признание экспертных знаний со стороны третьих сторон становится основанием привлечения специалиста в качестве эксперта для выполнения работ по заказу институтов ЕС.

Для этого необходимым (но не достаточным) условием является инициативная заявка в соответствующих онлайн-инструментах ЕС. Решение об избрании эксперта, очевидно, принимается в индивидуальном порядке по определенным критериям.

В Украине уже есть реестры экспертов, часть из которых, правда, не работает. Например, реестр аттестованных лиц строительной отрасли, реестр адвокатов. Теперь должны быть созданными и реестры экспертов в разных сферах. Часть этих экспертов также должны получить право предоставлять свою экспертизу в процессе публичных закупок. Это позволит минимизировать уровень кулуарности и коррумпированности торгов на таком прозрачном ProZorro.

Как составить такие реестры?

Например, специалист, проработавший долгое время в определенной области, изъявляет желание стать независимым экспертом, в том числе - привлекаться к работам по проведению публичных торгов. Он должен выбрать на сайте держателя реестра соответствующую отрасль, коды товаров и услуг, где его экспертиза может понадобиться, и получать в дальнейшем заказ для осуществления экспертных работ.

Кто-то может возразить: а где гарантия, что эти эксперты тоже не будут действовать в интересах конкретного заказчика или участника? Для этого, во-первых, предлагается ввести функцию номинации эксперта со стороны общественных институтов (например, саморегулируемых организаций), которые могут подтвердить уровень знаний и опыта эксперта, а также в следующем отозвать свои представления в случаях, когда эксперты будут получать нарекания на качество работ или попадать в коррупционные скандалы. Другими словами: общественная организация должна подтверждать статус того или иного специалиста. И, поскольку такие организации заботятся о своей репутации, они будут избегать рисков рекомендовать неопытных или потенциально нечестных кандидатов в эксперты для закупок. Кстати, я считаю, что стоит избавляться от стереотипа, что эксперт должен обязательно иметь "корочку" соответствующего вуза. У нас экспертов в некоторых отраслях может быть несколько на всю страну - кто их здесь будет учить? Поэтому эту бюрократическую преграду в виде авторизации и лицензирования со стороны государственных институтов или учебных заведений стоит убрать - дипломы и сертификаты должны быть преимуществом в конкуренции, а не барьером на вход на рынок услуг.

Во-вторых, в публичных торгах, особенно на значительную сумму, могут привлекаться группы экспертов, а не один. А с группой уже "договориться" гораздо сложнее. Ну и третье: выбирать экспертов для публичной закупки нужно рандомно - по системе случайных чисел.

Должны ли быть выводы экспертов обязательными к исполнению? Конечно, нет. Они будут носить рекомендательный характер. Однако, если в ходе торгов на ProZorro заказчик не прислушивается к выводу экспертов, это может быть признаком коррупционного сговора, который следует мониторить.

Я понимаю, что подобные инициативы вызовут сопротивление среди тех, кто привык готовить торги подковёрно и проводить их в интересах определенных участников. И в случае, если экспертиза заработает, и ни одна серьезная сделка на ProZorro не сможет обойтись без использования рекомендаций специалиста, сначала все это будет идти очень трудно. Но мы должны сломать существующую систему, убрать корень проблемы. Публичные финансы должны работать, а не разворовываться.