Праймериз в "Слуге народа": как выбрать кандидата в мэры Киева

Александр Ткаченко, глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики

Киевляне, Президент, депутаты — все за праймериз в «Слуге народа». На самом деле, дискуссия по выборам мэра Киева, абсолютно правильный путь. Это действительно возможность услышать наш город и выдвинуть достойного кандидата.

Прозрачные праймериз — это шаг навстречу обществу. Убежден, уже на этапе выдвижения кандидата от партии, на него должны повлиять киевляне. Праймериз в классическом формате — это американская история. Дядя Сэм таким образом дал людям возможность управлять политическими партиями. Все для того, чтобы максимально избавить партийных боссов возможности влиять на избирательный процесс. В Украине всегда более влиятельные политики могли повлиять на партию, чтобы получить «вкуснее» место в списке. Но время старой политики прошло. Мы хотим максимально приобщить людей к формированию власти. Кто готов — приглашаем в команду. Кто хочет контролировать и влиять — это возможность быть в процессе.

Сегодня мы не можем использовать американский опыт в полном объеме. Ведь это и большие расходы, и объективные причины связаны с пандемией. Поэтому, я предложил свое видение, как должны состояться праймериз. Выкладываю его четко и кратко: члены парламентской фракции собирают подписи за кандидата, например 25. На основе этого формируется шорт-лист претендентов.

Этот список отдается на публичное обсуждение. Киевляне изучают, анализируют и оценивают. Сейчас внутри фракции обсуждаются идеи, как можно измерить отношение к нашим кандидатам. Как вариант, это привлечь несколько социологических компаний, например четыре. Чтобы иметь объективную оценку от киевлян.

И ключевое, это требования. Все кандидаты должны соответствовать жестким критериям:

- жить в Киеве, знать проблемы столицы. Это очень важно, учитывая, что сейчас есть те, кто подстраивается под политическую конъюнктуру, лишь бы ближе к власти;

- пройти тесты на профпригодность — ну как при приеме на госслужбу. Мер-профан городу не нужен! Вот это все очень просто и банально. Возьмем в качестве примера условную облгосадминистрацию. Если человек желает работать в любом департаменте — он ​​должен доказать свой профессиональный уровень. А когда мы ищем кандидата на должность мэра Киева, такое требование просто must have;

- безупречно владеть украинским языком и, конечно же, английский не ниже intermediate;

- иметь четкую программу развития Киева на пять лет. Это ключевая история. Считаю, кандидаты должны представить план с определенными целями и датами их реализации. Как решать проблемы с пробками? Что делать, чтобы город стал комфортнее для киевлян? План поддержки малого и среднего бизнеса. Четкая экологическая стратегия. Это все должно быть в программе.

Из трех кандидатов, соответствующих критериям выше и которые набрали наибольшее количество голосов, партия выдвигает сильного и единого кандидата в мэры. Я готов к справедливой конкуренции. Мое главное требование — прислушиваться к киевлянам.

Что важно — провести праймериз нужно как можно быстрее. Для того, чтобы консолидировать партию накануне выборов. Сильный кандидат сможет противостоять старой власти в городе. Это должно стать примером единства внутри нашей команды. Тогда победим.