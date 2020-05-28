Операция "реабилитация": как государство может помочь бизнесу после COVID-19

Виктор Шевченко, совладелец группы логистических компаний ZAMMLER

Мир постепенно переходит в пост-карантинный период. Несмотря на то, что всем хочется вернуться к нормальной жизни, выдыхать еще рано. Особенно бизнесу. Ведь ощутить все последствия эпидемии для бизнес-процессов нам еще предстоит в будущем - ближе к осени: именно тогда те предприятия, которым сейчас удается поддерживать более-менее стабильную деятельность, могут столкнуться со спадом оборотов и доходов.

Уменьшить все возможные расходы (маркетинг, корпоративные учебные программы, КСО-проекты), перейти с годового и ежеквартального планирования бюджета на еженедельный, пересмотреть все привычные процессы и максимально трансформировать их в соответствии с новыми условиями - то, что сделали в компании мы. Эти и другие меры позволили нам выстоять и выполнить план на апрель, как результат - сохранить команду, обойтись без вынужденных отпусков и выплатить все зарплаты, премии и бонусы в полном объеме. В это же время мы не можем прогнозировать какой будет ситуация в дальнейшем. И, если в других странах, где есть представительства нашей компании (Польша, Китай) мы чувствуем работающий механизм государственной поддержки бизнеса, то в Украине об этом пока можно только мечтать.

Как у них?

Пример Польши есть далеко не идеальным и решения местной власти восприняты местным бизнесом неоднозначно - есть много нареканий. Тем не менее, мы, как представители логистической отрасли, поддержку ощутили, как с стороны государственных органов власти, так и со стороны финансовых учреждений. В период карантина была налажена работа консульств по выдаче виз для водителей. Также, хоть это и не прямо касается государственной политики, но демонстрирует готовность идти навстречу бизнесу, - нам удалось договориться о приостановке выплаты лизинговых платежей. Правительство Польши взяло на себя покрытие части заработной платы работников в течение 3-х месяцев, но есть условие - работодатель не увольняет работников и сможет доказать негативное влияние эпидемии на бизнес. Кроме того, на время эпидемии бизнес может воспользоваться возможностью отсрочки уплаты налога на прибыль и налога на доходы физических лиц. Также 11.05.2020 г. Европейская Комиссия согласовала Польше программу поддержки бизнеса с бюджетом 2 млрд. злотых (около 450 млн. Евро). Программа частично финансируется за счет структурных фондов ЕС. Средства будут выделены в форме займов и государственных гарантий на займы. Это не все, но ключевые меры, которые, пусть и не является спасительными для бизнеса, но все же позволяют уменьшить финансовую нагрузку.

Если говорить о Китае, то предприятия могут быть освобождены от уплаты части (или платить меньше) взносов социального страхования. Также центральная власть дисконтирует 50% процентной ставки по кредиту, фактически полученной предприятием. Предусмотрено увеличение размера кредитных средне- и долгосрочных займов, а также лояльные условия погашения кредитов для предприятий, временно пострадавших от эпидемии. Кроме этого, для предприятий возможно снижение арендной платы за недвижимость и уменьшение платы за водоснабжение и электроэнергию, а малые и средние предприятия, которые арендуют действующую недвижимость государственных предприятий, вообще могут освобождаться от аренды на определенный период времени.

Что у нас?

Меры, которые сейчас приняты, украинской властью, если несколько и облегчают ситуацию, то только для ФЛП. Крупные и средние предприятия поддержкой государства на период эпидемии не охваченные, хотя есть ряд мероприятий, внедрение которых может значительно помочь бизнесу реабилитироваться.

Среди них:

• уменьшение налоговой нагрузки. В первую очередь для предприятий, которые относятся к отраслям, наиболее пострадавших от карантинных мер (транспорт, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес), а также предприятий, которые потеряли более 25% прибыли в период карантина.

• внедрение налоговых льгот на все типы налогов для компаний, что инвестируют (иностранные, национальные)

• временное освобождение предпринимателей от уплаты налога на доходы физических лиц (заработные платы работников);

• уменьшение ставки НДС для логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку, хранение товаров первой необходимости в условиях карантина;

• создание условий предоставления государственных / муниципальных гарантий по упрощенной процедуре для бизнеса, который привлек / привлекает иностранные инвестиции в реализацию проектов;

• упрощение системы выдачи и согласования разрешительных, строительных документов и других процедурных моментов, которые усложняют и влияют на сроки реализации инвестиционных проектов.

Все мы хорошо понимаем, что после преодоления пандемии, бизнес и экономика не восстановятся в один день. Это будет непростой и длительный процесс и будет зависеть от многих факторов. Бизнес в Украине уже давно привык не надеяться на помощь государства и жить по принципу "лишь бы не мешали". Но именно сейчас у государства есть шанс доказать обратное и перейти от громких фраз о партнерстве государства и бизнеса к реальным действиям. А результаты не заставят себя ждать.