Здоровье – самый благодарный объект инвестирования

Святослав Ханенко, основатель первой Клиники Биохакинга в Восточной Европе "SQLAB — клиника для здоровых"

На потом мы можем отложить что угодно, но только не здоровье. Пауза в реализации этого проекта – верный путь к деградации и болезням

Задумывались ли вы о том, как много ценной информации о человеке можно узнать, просто спросив его: "как ты провел карантин?" Это не то же самое, что и "как ты провел летний отпуск, зимние или майские праздники". Каждый по-своему воспринял период вынужденного глобального затишья. Из разговоров, рассказов, постов в социальных сетях у меня сложилось впечатление, что многие отнеслись к карантину, как дополнительным каникулам. Появилось ощущение повторяющегося Нового года, своеобразного chill out, наполненного расслабленностью, беспечностью, алкоголем и перееданием с утра до вечера с включенным для фона телевизором. "Еду нам доставляли, а из дому мы выходили преимущественно за винишком", - прочитал я в комментариях под постом одного из френдов в Facebook.

Многое поставлено на паузу, отложено "на потом". Но каким будет это "потом" при таком подходе? Отсутствие динамики, проактивности, ответственности по отношению к самому себе и своим основным ресурсам приводит к очень нелицеприятным результатам. О каких ресурсах идет речь? О времени и здоровье – самом ценном, что у нас есть. Какой бы стрессовой ни была ситуация, сколько бы незапланированного свободного времени не преподнесли нам обстоятельства, мы не имеем права терять контроль над собой и пускать свою жизнь на самотек. Сохраняя самообладание и осознанность, человек должен при любых обстоятельствах оставаться лидером по отношению к себе. Что я подразумеваю под таким лидерским подходом? Остановка – прекрасная возможность для перезагрузки и отдыха. Но не бездумного псевдоотдыха, наполненного прокрастинацией, алкоголем и перееданием, а осознанного восстановления и восполнения энергетического запаса. Я выделяю три основные составляющие такого подхода:

Осознание того факта, что здоровье – это не абстрактное отсутствие выраженных болезней в данный период времени, а комплексное благополучие тела, разума, духа, социальных связей и окружающей среды. Соответственно, осознанное восстановление предполагает проработку каждого из этих компонентов. Здоровые привычки, правильное питание, поддержание правильного водного баланса (из расчета 40 мл воды на 1 кг массы тела), качественный сон, сбалансированная физическая нагрузка – это тот минимум, который мог в условиях изоляции обеспечить благополучие нашего тела. Фильтрация информации в беспрерывном потоке, положительный настрой, саморазвитие – то, чем мы можем питать свой разум. Здоровые ценности и вера – залог благополучия духа. Качественная коммуникация с самыми близкими людьми, конструктивных диалог с партнерами, контрагентами, единомышленниками – благополучие в контексте социальных связей. Только подумайте: вынужденная изоляция, на самом деле, позволила нам качественно отфильтровать круг общения, сделать его более экологичным, отсеять токсичные контакты. Окружающая среда: было достаточно времени, чтобы проанализировать качество еды и воды, которую вы употребляете, насладиться неспешными прогулками на свежем воздухе, задумать о степени комфорта условий жизни, стать более внимательным к вопросам гигиены (элементарно, вирус приучил нас держать руки в чистоте).

Следование принципу беспрерывности. Я заметил, что многие люди, которые в докарантинные времена стали воспитывать в себе здоровые привычки, на время изоляции их забросили. На "потом" можно отложить многие вещи: проекты, поездки, покупки, ивенты и еще миллион вещей. Единственное, что нельзя отложить – это свое здоровье, являющееся основой всего, в том числе – основой жизни. Потеряв работу, деньги и даже время, вы можете продолжать путь и восполнить потери. Потеряв здоровье, вы не сможете уже ничего. Однажды приняв решение поддерживать этот ресурс в рабочем состоянии, укрепляя основу своей жизни и активности, вы не можете просто остановиться, это путь не предполагает остановок. Карантины и другие форс-мажоры будут случаться, увы, наша новая реальность будет полна сюрпризов, не всегда приятных. Но это не должно мешать нам достигать однажды поставленной цели – быть здоровыми людьми, хорошо себя чувствовать и уделять своему состоянию первоочередное внимание. И главное – быть свободными. Ведь свобода – это не только внешние обстоятельства. В первую очередь – это внутреннее состояние, основанное на способности самостоятельно контролировать свою жизнь, свои реакции и привычки.

Предпринимательский подход к своему здоровью. Люди, достигшие определенных успехов в предпринимательстве, как правило, задумываются о том, в какие проекты инвестировать свои средства. Рассматривая инвестиционные возможности, часто люди упускают важнейший проект своей жизни – здоровье. И напрасно. Дивиденды от инвестиций в свое здоровье могут быть наиболее весомыми и значимыми. Этот подход лежит в основе биохакинга, который предполагает управление здоровьем как проектом для повышения продуктивности во всех сферах жизни. Как и в случае с любым другим проектом, проект "Здоровье" предполагает комплексную диагностику, постановку целей, разработку и внедрение инвестиционной стратегии, превентивные поддерживающие меры, предвосхищающие неожиданности и сбои.

Вирус – пример такой неожиданности. Больше всего от него пострадали люди с ослабленным иммунитетом, у них возникли осложнения. Те же, кто заботился о своем здоровье и укреплял иммунитет, часто даже в случае заражения переносили вирус без симптомов. Пандемия в этой ситуации должна была бы послужить для нас уроком. Вирусы никуда не исчезнут, будут появляться новые, будут эпидемии и пандемии. Большинство из нас не может повлиять на процессы создания вакцины и поиска эффективных медицинских препаратов и протоколов лечения новой болезни. Однако в наших силах заняться общим состоянием своего здоровья, чтобы встретить "врага" во всеоружии. Хорошая физическая форма понадобится нам и в будущем, когда возникнут новые вызовы непредсказуемой внешней среды. Мы должны настроить свой организм на долгую, продуктивную и счастливую жизнь в будущем.