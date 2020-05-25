Вслед за СOVID-19 планету охватят десятки новых эпидемий. Украина - не исключение

Андрей Лукашенко, доктор медицинских наук, врач-онколог, хирург, заведующий отделением малоинвазивной хирургии Национального института рака, заместитель директора НИР по организационно-методической работе НИР

Экономический кризис, который последует за пандемией COVID-19, далеко не единственная проблема, которую предстоит пережить планете. На днях врачи США высказали вполне обоснованное опасение, что затянувшийся карантин обернется вспышкой онкологических заболеваний.

Их выводы основываются на существенном снижении показателей диагностирования новых случаев выявления злокачественных новообразований. И дело, конечно же, не в том, что люди стали реже болеть.

Перепрофилированные под лечение COVID-19 клиники, режим самоизоляции и закрытие скрининговых программ - вот настоящие причины феномена снижения заболеваемости онко. По последним данным, выявление рака путем скрининговых программ (рак шейки матки, рак груди, рак кишечника) снизилось на 86-94%.

В Украине нет обширных общенациональных программ скрининга рака. Однако и мы фиксируем значительное снижение заболеваемости. Пока достоверной статистики нет. Однако по моим наблюдениям, и исходя из информации от коллег за последние два месяца, выявляемость злокачественных новообразований упала почти в 2 раза.

Разумеется, для того есть целый ряд объективных причин:

Сложность в доступности транспортных средств;

Ограничение возможности диагностических центров в период карантина, надо помнить, что диагностика и лечение злокачественных новообразований требует достаточно сложного оборудования и участия сразу нескольких разнонаправленных специалистов, в том числе и лабораторий, выполняющих морфологическую оценку тканей, результатов биопсий;

Объективно время выполнений морфологических исследований увеличилось в полтора два раза в среднем по Украине, как и снизилась доступность высокотехнологичных методов исследований (эндоскопия КТ / МРТ) в период карантина;

Закрытие учреждений, которые занимаются плановым обследованием/лечением на период карантина.

Все это означает, что по мере снятия ограничений и увеличения доступности “профильных” медицинских услуг выявляемость будет стремительно расти. И нам нужно быть готовым к “всплеску заболеваемости”, что безусловно создаст определенную нагрузку на профильные онкологические учреждения.

Аналогичные проблемы неизбежны и по массе других направлений. Многие из которых входят в десятку ключевых причин смертности.

Едва ли это приведет к коллапсу украинской медицины. Однако повышенная нагрузка на центры неизбежно создаст дополнительные риски для пациентов. Скорее всего увеличится время ожидания плановых операций, не исключены задержки с проведением сложных лабораторных исследований.

Пока сложно прогнозировать масштаб будущих проблем. Однако очевидно, что в будущем нам придется пересмотреть отношение к неургентной медицине в период инфекционных вспышек. Которые, судя по динамике появления новых коронавирусов, неизбежны в будущем.