Как политики проигрывают войну на информационных телеканалах

Сергей Быков, политический консультант, руководитель аналитического центра «ИНПОЛИТ»

Сколько смотрю и хожу на эфиры, складывается впечатление, что в Украине только два политика понимают суть информационного ТВ и правильно его используют. Это Порошенко и Медведчук.

Остальные же воспринимают информационное ТВ как общенациональные каналы вроде «1+1» или канал «Украина». На информационно-развлекательных каналах основа – это развлечения: сериалы, футбол, ток-шоу, как внучка откусила деду ухо из-за родового проклятия.

Основная политика на таких ТВ-каналах – это новостной блок и иногда интервью, которое вшито в новости. Отдельно есть еще программы расследований и центральные ток-шоу вроде «Право на владу» или «Свобода слова», которые несколько дней обсуждают на каждой кухне. Но и ток-шоу больше переходят на информационные каналы, «Шустер live» тому яркое подтверждение.

Пример хорошего интервью, которое вшито в новостной блок, – это интервью Дениса Шмыгаля Алексею Лихману в «Подробностях» на канале ИНТЕР. Ключевое: интервью вшито в блок новостей и является его неотъемлемой частью. Провалы по рейтингам минимальные, ведь аудитория смотрит не столько интервью, сколько ждет продолжение новостей. Попутно, политик в интервью поет свои политические куплеты. Но главное здесь – новости, а не куплеты политика. И очень важно, чтобы из этих куплетов можно было сделать настоящие новости, которые войдут в следующий новостной блок.

На информационном ТВ целый день гнут определенную линию. Например, Медведчук выступил с очередным заявлением, и в студии его каналов с утра до вечера обсуждают сказанные им слова, нанизывая их на события, которые показывают в прямом эфире. И гости телеканалов на самом деле обсуждают заявления Медведчука сквозь призму событий, которые происходят прямо сейчас. Та же история на Прямом канале, где с утра до вечера гости обсуждают живые события через призму «при Порохе было лучше». Не удивительно, что «Прямой» уверенно закрепился на лидирующей позиции среди информационных каналов.

ТОП-каналы* за апрель 2020 года (Возраст 18-54, города 50+)

№ Канал Возраст 18-54 города 50+ rat% shr% 18 Прямой 0,12 0,82 19 News One 0,10 0,67 20 Канал 24 0,10 0,66 22 Канал 112 0,09 0,59 26 Канал Z(ZIK) 0,07 0,44 27 Эспресо ТВ 0,05 0,33 28 5 канал 0,05 0,33

*ТВ-Панель Nielsen по заказу Индустриального телевизионного комитета

У информационных каналов аудитория с устоявшимися политическими взглядами. И этой аудитории с экрана скармливают информационную капусту, которую эта аудитория хочет жевать. И главное на информационном ТВ – принцип тотальности. С утра до вечера нужно давать аудитории ту политинформацию, которая нужна своей аудитории.

Еще один важный аспект информационного ТВ – это конфликт и условный баланс мнений. Если бы на Прямом не было бы ни слова «вражеских» политиков и экспертов, смотреть было бы скучно, пресно и фу-фу-фу. А когда в студии два политика-противника и три якобы независимых эксперта, получается и драма, и скандал. Еще хорошая история, когда в студии два гостя – основной, который задает тон дискуссии, и тюфяк-мямля, который оттеняет основного гостя. Основным гостем может быть политик или эксперт, который «от чистого сердца» поддерживает политику собственника телеканала. В результате у зрителя формируется впечатление баланса, но основной спикер оказывается убедительнее. И зритель подсознательно отдает предпочтение основному, сильному спикеру. И плевать, что тот говорит. Ведь на ТВ не важно, что говоришь, главное – как ты это говоришь. Просто не все понимают, что политические выступления – это не о мозгах, а о сердцах. Сердца, они ведь как свечи – их зажигать надо.

Часто у политиков срабатывает старорежимная история, что неудобные темы нельзя обсуждать. Этим часто грешит и новая власть. До последнего момента мы не видели официальной позиции Офиса Президента по «велюровому скандалу» и по гуманитарно-коммерческому рейсу самолета «Мрия». Замалчивание – стратегическая ошибка в информационную эпоху. Сейчас все на виду и на поверхности. Спрятать маски под сукно не получается. Люди поменялись, они иначе воспринимают информацию. Если раньше замалчивание срабатывало, то сегодня нет. Если власть замалчивает скандал, как с рестораном «Велюр», который принадлежал Николаю Тищенко и продолжил работать во время карантина, то люди подсознательно считают его правдивым. Грубо говоря, сегодня замалчивание проблемы можно приравнять к признанию вины.

Британский Financial Times писал, что Президент Владимир Зеленский может опираться на поддержку канала «Украина 24», который входит в медиагруппу Рината Ахметова. Но даже на этом телеканале в дни кризисов с рестораном «Велюр» или гуманитарно-коммерческим рейсом самолета «Мрия» эти темы не поднимали. Обсуждать хоть как-то эти вопросы на телеканале стали только после выступления Кирилла Тимошенко в ток-шоу «Свобода Слова» на ICTV. Можно предположить, что кто-то не хотел обсуждать скандал, который был на ушах на каждой кухне и на других информационных каналах. Если действительно мы воспринимаем «Украину 24» как телеканал, который показывает позицию всей власти, то в студию нужно было посадить эксперта, который объяснил бы, что на самом деле делает власть и что скандал раздули враги. И при этом сделать, к примеру, телефонное включение кого-то из слабых оппозиционеров. При таких условиях эксперт в студии разбил бы в пух и прах слова оппозиционера и объяснил людям, что было «на самом деле».

А вот эти все ваши теплые праймовые интервью на информационных каналах в стиле «чмоки-чмоки» никому не нужны, если на следующий день это интервью не будут обсуждать на этом же информационном канале. Теплые интервью давайте на центральных каналах – в новостном блоке это заходит. А так, интервью должно быть жестким и колким. Как Скрыпин с Царевым или Гордон с Поклонской. Там конфликт на каждом углу, в каждом вопросе и в каждом ответе.