Как поменять избирательный кодекс, чтобы он служил людям

Сергей Быков, руководитель аналитического центра "ИНПОЛИТ"

Избирательный кодекс продолжат менять. Изначальная редакция избирательного кодекса оказалась не совершенной – как и говорили эксперты. Неравномерные залоги, когда пойти в мэры Киева дороже, чем в президенты, а поход в Днепропетровский облсовет обойдется партии во столько же, как и выборы в парламент.

Сразу после принятия избирательного кодекса в парламенте создали рабочую группу, которая начала его дорабатывать. Рабочую группу возглавил глава партии Слуга Народа Александр Корниенко. Уже есть и первые результаты. Залог для партий, которые идут в местные советы снизили в девять раз. Если раньше в городах с населением больше 90 тысяч избирателей нужно было внести 4 зарплаты на каждые 10 тысяч избирателей, то сейчас нужно внести те же 4 зарплаты, но уже за 90 тысяч избирателей. Это снижает залог для похода в мэры столицы с 4 млн грн до 425 тысяч грн.

На этом изменения не закончатся. Обостряет ситуацию и «козаччина», которую устроили мэры Черкасс, Мукачева, Днепра и ряда других городов, которые в пику власти ослабили карантин у себя в городах. Власть решила преподнести сюрприз таким мэрам в преддверии местных выборов.

Глава партии Слуга Народа в интервью ЗН подтвердил, что команда продолжает работу над избирательным кодексом. Идей есть несколько. Но их сложно назвать симпатичными. Чего таить, они скорее раздражают участников выборов, чем структурируют политическую систему.

С одной стороны, «слуги» думают установить национальный барьер, который похоронит региональные проекты. По-простому, если ваш региональный проект (условные «Черниговские молодцы») не набрал в целом по стране 5% на выборах, то вы не получите места в Черниговском горсовете, даже если все избиратели города голосовали только за вас.

Идею национального барьера часто критикуют и в самой Слуге Народа. Поскольку приравнивать местные выборы к общенациональным – не логично, от слова, совсем. Мотивация голосовать на местных и национальных выборах абсолютно разная. Например, в парламенте люди хотят видеть молодых и прогрессивных ребят из народа, но водоканалом должен управлять человек, который знает, как он устроен. Поэтому в парламент могут отправить условную партию «самокатчиков», а в местный совет - «крепких хозяйственников».

Еще одна мысль – обязать партии, которые пойдут в местные советы, выдвигать кандидатов минимум в 2/3 областей страны. Согласитесь, эта идея очень совпадает с первой (о 5% барьере по стране). Она в том числе противоречит самой идее местного самоуправления. Позже, сам Александр Корниенко заявил, что норма о 2/3 касается не выдвижения, а регистрации ячеек. И, по-правде говоря, в Законе о политических партиях в 11 статье уже есть норма, что партия должна зарегистрировать свои ячейки более, чем в половине областей Украины и отчитаться об этом перед Минюстом. Доводить этот показатель до 2/3 не имеет смысла, если не появится контроль.

Есть у разработчиков и здравые предложения. Например, уменьшить до 10 тысяч избирателей порог, когда на выборах начинается пропорциональная система. Сегодня в кодексе – это 90 тысяч избирателей. То есть, если в вашем городе 89 тысяч избирателей, то выборы у вас будут мажоритарными – голосовать вы будете за конкретных людей в избирательном округе. Если же избирателей 90 и более тысяч, то голосовать вы будете за партии и сможете внизу бюллетеня указать кандидата в списке партии, которого поддерживаете. Это называется пропорциональной избирательной системой с открытыми списками.

Если порог вхождения в пропорциональную систему снизят до 10 тысяч избирателей – это заставит партии идти к людям на места. Еще важно, что снижение количества избирателей, когда начинается пропорциональная система приведет к необходимости вносить залог за участие в этих выборах. Это логичный и неизбежный итог. Правда, пока не ясно, будет ли отличаться размер залога от более крупных населенных пунктов.

Некоторые изменения, которые я уже описал, могут показаться прорывными и структурированными. Но эти изменения не делают политическую систему стройной. А главное, они не решают вопрос выскочек и политических проектов, которые как грибы рождаются перед парламентскими выборами.

Чтобы партии росли снизу вверх и не теряли контакт с людьми - их нужно ввести в жесткие рамки. Например, ввести ранжирование для участия партий в выборах на разных уровнях:

«Местечковый уровень» - выборы в громаде

Разрешить всем партиям идти на выборы в ОТГ, районы и города, которые не разделены на районы и не включают в себя больше одной ОТГ. «Срединный уровень» - выборы в области

В города и области, которые разделены на районы или включают в себя больше одной ОТГ могут идти только те партии, у которых есть фракции минимум в двух советах «местечкового уровня. «Национальный уровень» - выборы в парламент

В Верховную Раду Украины могут идти партии, у которых есть фракции минимум в двух советах «срединного» уровня

Важно ограничить возможность депутатов в местных советах переходить из фракции во фракцию и запретить внефракционным депутатам вступать во фракции – это защитит от «тушкования».

Таким образом партиям придется строить свои структуры снизу вверх и не терять связь с людьми. Ведь, если партия потеряет доверие на уровня громады – она может потерять возможность идти в парламент. Таким образом мы решим вопрос сшивания Украины и выстроим стройную политическую систему. При этом, любые новые проекты ста нут невозможными, если они не прошли через сито местных выборов. А контролировать «козаччину» мэров нужно не через избирательный кодекс, а через префектов, которые смогут останавливать незаконные решения местной власти.