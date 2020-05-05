Нелинейное мышление – единственное оружие бизнеса в схватке с властью

Алексей Куприенко, СЕО траблшутингового агентства Underdog The UnLawyers

В чем секрет резонанса, который получило обращение сообщества «Бизнес-100» к парламенту, и как этот опыт может помочь каждому предпринимателю.

Что происходит, когда в поединке сходятся соперники, чьи силы неравны? Участь слабейшего незавидна: удары противника разрушительны, а собственные выпады не наносят оппоненту никакого вреда.

В мире единоборств, чтобы уравнять шансы бойцов, специально используются весовые категории. Однако, в реальной жизни массивные игроки беззастенчиво навязывают бой тем, чьи шансы на победу ничтожно малы.

С обострением экономического кризиса, ужесточением конкурентной борьбы и отсутствием последовательности политического курса, нелинейные технологии становятся чуть ли не единственной надеждой большинства отечественных бизнесов. То компании-мастодонты решат укрупнить рыночную долю за счёт игроков поменьше, то власть решится на очередной противоречивый ход, ложащийся тяжелым бременем на предпринимателей.

Буквально на днях имел место кейс, наглядно показывающий силу нешаблонного подхода.

Влиятельные предпринимательские сообщества серьезно обеспокоены вероятностью дефолта страны, в частности – губительными последствиями непринятия парламентариями так называемого пакета МВФ, который вошел в обиход как «Антиколомойский закон».

Суть закона 2571-Д в том, что национализированные банковские объекты не должны возвращаться бывшим владельцем. Это одно из главных требований МВФ, выполнение которого позволит получить столь необходимую для оздоровления украинской экономики финансовую помощь.

Обеспокоенность украинских предпринимателей вызвали кулуарные разговоры о том, что некоторые парламентарии не собираются поддерживать этот законопроект и не видят в этом ничего критичного. Казалось бы, у неолигархического, неинтегрированного в политику бизнеса ничтожные шансы противостоять возможному законодательному фиаско.

Юридических механизмов влияния нет. Выступления в медиа участников бизнес-сообществ тают или теряются в информационной волне других важных событий. И, разумеется, обречены на провал переговоры с парламентариями, имеющими самое прочное политическое положение за всю историю независимой Украины.

Базовая логика подсказывает, что предпринимателей ожидает классическое столкновение танка с пехотой, где у последней шансов нет.

Тем не менее, одна из бизнес-ассоциаций повела себя нелинейно. Сообщество «Бизнес 100», объединяющее десятки национальных инвесторов, напомнило парламентариям, что политик - это далеко не единственное амплуа, в котором существуют нынешние законодатели.

Сегодняшние народные избранники - это вчерашние выходцы из целого ряда бизнесов. Поэтому сообщество заявило о своей готовности разорвать деловые отношения с компаниями, аффилированными с депутатами, не поддерживающими закон 2571-Д. Более того, Бизнес-100 подчеркнуло, что готово призывать к нерукопожатности представителей таких предприятий, а также самих парламентариев.

Удивительным образом угроза не подавать депутатам руки была подхвачена авторитетными медиа и блогосферой. На беспрецедентный нелинейный шаг, меняющий ролями «властьимущего» и «просящего», серьезно обратили внимание. Ряд экспертов и общественно-политических деятелей прямо заявили, что безразличие парламентариев не оставляет бизнесу и обществу другого выбора.

Сложно спорить с тем, что чиновники, едва вкусив власть, забывают о реалиях, в которых еще недавно находились сами: жили, работали, выстраивали социальные связи. Увы, это не какая-то особенность украинского властного аппарата. Такова человеческая психика: с изменением роли на нас обрушивается каскад целей, задач и статусов, которые значат для принятия решений намного больше, чем интересы других людей.

Единственный способ воздействия в такой ситуации – это не взывать к соблюдению правил или человечности, а ломать шаблон. Выводить визави, «застрявшего» в образе, обратно, в реальность. Поступить так, как «Бизнес-100» и буквально напомнить парламентариям о том, что они, в первую очередь, просто люди. Что, выйдя «из-под купола» и перейдя улицу Грушевского, они могут оказаться в положении, когда прохожий не подаст им руки.

В своём материале «Теория игр по-украински» я повторяю эту идею об отношениях бизнеса и власти. Нет смысла менять правила, когда спекуляции, нарушения и давление массой на слабейшего становятся игровым каноном сами по себе.

Если предприниматели раз за разом оказываются легковесами, поставленными в спарринг с супертяжами из власти, боксировать не стоит. А вот поломать шаблон и вынудить неповоротливого амбала бежать наперегонки, - это путь к верной победе.

Пример «Бизнес-100» наглядно показывает, как смелость сделать нелинейный ход стирает мнимые преимуществе и вынуждает безразличного провластного соперника вспомнить об интересах тех, кто его к власти привёл.