Задачи и полномочия будущей Службы финансовых расследований

Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, вице-президент Европейской ассоциации налогоплательщиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Для любого современного государства, в том числе и для Украины, главным вызовом является содействие и сохранение здорового бизнес-климата. Спектр финансово-экономических преступлений ежегодно расширяется и постепенно меняется, а, значит, растут и вызовы, на которые необходимо адекватно реагировать государственным институтам.

Экономическое развитие государства является основой для усиления и движения вперед благосостояния отдельно взятого гражданина, а также является гарантией стабильного и поступательного развития. В сильном с экономической точки зрения государстве свободный конкурентоспособный бизнес создает рабочие места, развивает производство, платит налоги и расширяет ареал экономических возможностей государства. Ответственностью и обязанностью соответствующих государственных органов является защита здоровой бизнес-среды, выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и их предупреждение. Для достижения этого в Украине необходимо провести фундаментальные изменения: полностью поменять существующий налоговый кодекс, принять новый, основанный на принципах упрощения администрирования и налоговой либерализации. Это будет способствовать экономическому движению и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса.

Хочу поделиться некоторыми соображениями по вопросу создания очень важного органа - Службы финансовых расследований. По моему глубокому убеждению, основной целью этого органа должна быть защита каждого гражданина, добросовестного предпринимателя, бизнес-среды в целом, а также содействие экономическому развитию страны и государственным интересам. Предупреждением и выявлением преступлений в экономической и финансовой сферах этот орган даст сигнал обществу, что тот, кто совершит такого рода преступление, независимо от фигуры и должности, будет отвечать перед законом.

Уверен, что в нынешних условиях, когда взаимоотношения субъектов экономических процессов и государственных, контролирующих, фискальных и правоохранительных органов выходят за пределы правового поля, государство более ощутимо и решительно должно влиять на финансовые процессы, создавая условия для развития экономики и бизнеса, жестко контролировать и неотвратимо «наказывать» участников преступных финансовых схем.

Достаточно доверия и авторитета со стороны общества, чтобы Служба финансовых расследований, как правоохранительный орган, обеспечила правильно выстроенную им политику. Если изначально заложить международные стандарты, высокую компетенцию сотрудников и активную коммуникацию с обществом - это обеспечит гораздо более высокую степень легитимации и эффективности. На данный момент мы наблюдаем прямо противоположный процесс по действующих соответствующих органах, дискредитировавших себя в глазах украинского общества.

Учитывая специфику борьбы с экономическими преступлениями со стороны государства к Службе финансовых расследований должно быть постоянное внимание, СФР должна постоянно находиться в процессе своего развития: это создание и развитие ее материально-технической базы, постоянное совершенствование оперативно-технических и аналитических возможностей. На фоне растущей экономической преступности в Украине, особенно в регионах, необходимо особое внимание уделить вопросу подбора высококвалифицированных кадров, постоянному повышению их квалификации, межведомственной и внутриведомственной координации, активному выстраиванию взаимодействия с международными партнерами.

Основные задачи и полномочия Службы финансовых расследований, по моему мнению, это:

- превенция правонарушений в финансово-экономической сфере;

- проведение в полном объеме следственных действий в соответствии с подследственностью КПК Украины;

- поиск и анализ информации, с целью дальнейшего ее использования;

- выявление и превенция административных правонарушений в финансово-экономической сфере;

- выявление причин правонарушений в финансово-экономической и денежно-кредитной сферах и другие.

Я твердо убежден, что сейчас среди большого количества законодательных «антикризисных» инициатив есть одна, которая должна быть рассмотрена в ближайшее время - это создание нового единого органа, который будет расследовать финансовые и экономические преступления - Службы финансовых расследований, и медлить власти с этим вопросом нужно.