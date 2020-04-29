Как вернуть из-за границы деньги, украденные у украинцев?

Галина Янченко, заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель председателя Антикоррупционного комитета ВРУ

В апреле парламент пересматривал бюджет на 2020 год. Это был вынужденный шаг для того, чтобы найти дополнительные средства на здравоохранение и борьбу с коронавирусом. В то же время в банках за рубежом спрятаны миллиарды долларов, незаконно выведенных из Украины за последние десятилетия. Эти средства вполне реально могут стать дополнительным ресурсом для бюджета, если будут внесены ряд изменений в законодательство.

Нужно признать, что в вопросе возвращения активов бывших должностных лиц из-за рубежа успехи Украины оставляют желать лучшего. Деньги Азарова и Бакулина, Иванющенко, Клименко и Януковича, - кроме уже знакомых фамилий, в иностранных юрисдикциях до сих пор спрятаны деньги многих малоизвестных «схемщиков», которые годами паразитировали на государстве.

Речь идет о миллиардах долларов, выведенных из Украины в разные годы.

На сегодня украинским правоохранительным органам известно, где спрятаны деньги. Расследуются сотни уголовных производств. Но конфисковать деньги практически невозможно - из-за длительности и сложности процедуры уголовного процесса и сбора информации в рамках международного сотрудничества.

Простой пример: на исследование одной операции в иностранной юрисдикции в рамках международно-правовой помощи тратится около 1 года. Банковская информация сохраняется в течение 5 лет. Из-за этого часто работа правоохранительных органов превращается в борьбу с ветряными мельницами.

Поэтому, мы с коллегами из депутатского корпуса и экспертами Украинского института будущего разработали законопроект №3304, который позволит активизировать эту работу. Законопроект откроет возможность для украинских правоохранительных органов подавать гражданские иски в зарубежные юрисдикции.

Эти полномочия мы предлагаем предоставить Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Кроме гражданских исков, мы предоставляем АРМА полномочия:

- Представлять интересы Украины в иностранных юрисдикциях.

- Привлекать судебных советников (Litigation Funds) для сопровождения этих исков. Отмечу, что привлечение иностранных советников - устоявшаяся практика Министерства юстиции во время представления интересов Украины в судах за рубежом.

- Финансирование работ таких советников будет осуществляться за счет части возвращенных ими средств и активов. То есть, дополнительные средства из госбюджета на эти цели не нужны. Более того, законопроектом прямо запрещается финансировать расходы на судебных советников другим способом. Порядок отбора советников будет определять Кабмин.

Практика гражданских исков для возвращения активов действует во многих странах мира. А главное – на них не будут тратиться дополнительные средства госбюджета.

А пока мы как страна активно не ведем такой работы, средства украинских налогоплательщиков, незаконно выведены за границу, конфискуются в пользу бюджетов других стран.

Так, напомню, в 2016 году часть денег экс-премьера Павла Лазаренко, которые находились на счетах в банке в Антигуа и Барбуда, уже была конфискована в бюджет этой страны карибского бассейна, а именно – 66,7 млн. долларов. Местное правительство аргументировало конфискацию тем, что деньги Лазаренко были добыты коррупционным путем. Вряд ли Павел Лазаренко когда-нибудь вернется в Украину, ведь здесь в отношении него открыты многочисленные уголовные производства. Но мы как государство могли бы претендовать на украденные им средства и бороться за их возврат из иностранных юрисдицкий.

В том же году Латвия по решению суда пополнили госбюджет почти на 50 млн евро, арестованных в рамках уголовного дела по отмыванию средств, выведенных из Украины. Речь идет о 49,3 миллиона долларов, принадлежавших бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову. Эти средства были на счетах латвийского отделения ПриватБанка. Кроме этого, в рамках дела арестовали и меньшие суммы на счетах оффшорных компаний Сергея Курченко и бывшего министра экологии Николая Злочевского. Еще один недавний пример - снова Латвия, где в 2019 году были конфискованы деньги, выведенные из Украины Юрием Иванющенко. Речь идет о 30 млн долларов.

К сожалению, мы как страна работу по конфискации таких активов в свою пользу проводим довольно медленно. В то же время данный законопроект позволит активизировать эту работу, предоставит правоохранительным органам больше возможностей для поиска средств и активов, и их возвращения в пользу украинских налогоплательщиков по упрощенной процедуре. В нынешних экономических реалиях важна каждая гривна. Поэтому в выигрыше будут все украинцы.