Поддержка отечественного производителя как шаг к преодолению кризиса

Александр Лопатин, инвестор, основатель американо-украинской компании ITW Systems

23 апреля Министерство труда США опубликовало информацию о том, что со середины марта 26 млн американцев обратились за получением пособий по безработице. Закрытие бизнесов, потеря работы и доходов населения в связи с карантином и соответствующими ограничениями – после самой эпидемии, это вторая по значимости проблема во многих странах. И сейчас крайне важно на государственном уровне иметь механизм преодоления её последствий.

По данным Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы в стране - 13,7-15,4% - от 2,5 до 2,8 миллиона человек. Малый и средний бизнес вынужден останавливать работу или хотя бы брать «паузу». Ряд компаний, которые продолжают выплачивать зарплату в полной мере и удерживать всех сотрудников, вынуждены сокращать другие статьи расходов или терпеть убытки.

Сложно спрогнозировать как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но уже сейчас можно и нужно создавать план выхода из кризиса.

На данный момент антикризисные меры большинства государств, как и размер и распределение антикризисного бюджета, сводится к трем основным категориям задач:

поддержка системы здравоохранения и сохранение жизней;

поддержка граждан, особенно малоимущих и лишившихся работы;

поддержка бизнеса.

Конечно, в разных странах на реализацию этих задач выделяются абсолютно разные сумы (например, от 0.06% ВВП в Венгрии, до 4.5% ВВП в Германии, и до 10% ВВП в США). Но здесь вопрос не столько в количестве денег, сколько в механизме и цели - власть должна быть действительно заинтересована в помощи гражданам и бизнесу, действовать быстро, слаженно и эффективно.

Есть ряд примеров стран, таких, как Молдова, Румыния, Грузия, Словакия и ряд других, с ВВП не большим, а то и меньшим, чем ВВП Украины, но при этом внедривших ряд антикризисных мер с весьма позитивными результатами. Существует ряд подходов, которые, на мой взгляд, украинская власть могла бы также взять на вооружение, так как эти меры не несут финансовой нагрузки на бюджет страны, но являются весьма эффективными.

Одним из инструментов такой реальной поддержки может быть создание определенных привилегий для отечественных производителей. Как показывает мировая практика, такие программы уже реализовываются рядом стран и доказывают свою эффективность. Ведь, преодолевая эпидемию, подключая все возможности для спасения своих компаний и помощи населению, сохраняя рабочие места в кризисный период, украинские производители имеют право рассчитывать на определенные преференции. От государства это не требует никаких финансовых вложений, а бизнесу позволит восстановиться и продолжить работу после преодоления эпидемии.

Например, если взять США, хорошим примером поддержки отечественного бизнеса является американская программа энергоэффективности. Суть в том, что с одной стороны, государство оказывает финансовую поддержку организациям (“зеленые” тарифы, доступные кредиты), которые внедряют энергоэффективные решения, а с другой - условием получения государственной поддержки является покупка продукции американского производства (Made in America). Такая модель работает и поддерживается налогоплательщиками, так как способствует поддержке и развитию местного бизнеса, и созданию рабочих мест.

Несколько лет назад меня приятно удивил пример Бахрейна и их опыт поддержки отечественного бизнеса. Во время моей бизнес-встречи с их министром энергетики, он рассказал о привилегиях для местных производителей: при участии даже в государственных тендерах, если предложение местного производителя не превышает стоимость других предложений на аналогичный товар более чем на 15%, то предпочтение отдается местному производителю. Логика очевидна: местное производство - это налоговые поступления, рабочие места, зарплаты, которые через потребительские расходы, дают дополнительные вливания в экономику и доходы государства.

Так же эффективной мерой поддержки и развития бизнеса является налог на выведенный капитал, как альтернатива налога на прибыль. Если бизнес не выводит средства из бизнеса, а реинвестирует их в расширение и развитие, то эти средства неправильно рассматривать, как полученную прибыль и облагать налогом. Расширение производства – значит новые рабочие места, закупка оборудования и материалов, увеличение оборотов и др. Это, в свою очередь, принесет поступления в бюджет государства посредством других налогов, таких, как НДС.

Безусловно, пандемия COVID-19 – это трагедия, которая затронула практически весь мир.

Такого никто не ждал и, как результат, к такому никто не был достаточно подготовлен. Поэтому, последствия COVID-19 для населения и экономики в огромной степени зависят от своевременности действий государства, системности подходов и стратегических решений.