Вызовы перехода на дистанционное обучение Киево-Могилянской академии

Андрей Глыбовец, декан факультета информатики Национального университета Киево-Могилянская академия

Уже более 400 лет Национальный университет Киево-Могилянская академия остается центром студенческой жизни для талантливой молодежи со всей Украины. НаУКМА проводит подготовку студентов по 22 бакалаврским, 27 магистерским образовательным программам, а также 15 образовательно-научным программам (PhD). В своем составе один из старейших университетов Украины имеет 6 факультетов, 33 кафедры, 31 научный центр и лабораторию, а также Киево-Могилянскую бизнес-школу.

Переход на дистанционное обучение, вызванный карантинными мерами безопасности, был для нас неожиданным, стрессовым и проблематичным.

Первым вызовом стала реализация полноценного дистанционного обучения за очень короткий срок. Могилянка никогда не рассматривала дистанционный формат обучения и больше ориентировалась на формат смешанного обучения «blended learning» и постепенно двигалась в этом направлении. В частности, с 2007 года в университете начала работать платформа Moodle / DistEdu, и за эти годы многие преподаватели академии начали использовать ее в образовательном процессе. В 2018 году был открыт Центр электронного образования НаУКМА. Его глава Александр Подденежный, занимался популяризацией смешанной формы обучения, стандартизацией процессов и привлечением факультетов, кафедр и преподавателей к активному использованию электронной платформы Moodle / DistEdu. Материалы лекций, семинарских занятий, тестов и т.д. для более 1500 дисциплин были переведены в электронный формат и изложены на платформе. Таким образом, были заложены основы, что способствовало динамичному переходу НаУКМА на дистанционный формат обучения.

Безусловно, дистанционное обучение активно поддерживалось со стороны руководства НаУКМА. В результате совместных усилий членов оперативного штаба, деканов факультетов, проректоров и руководителей центров было отработано четкую и прозрачную стратегию действий университета в условиях переходного периода и карантина, а также разработаны операционные планы действий.

В первую неделю карантина Александр Подденежный и команда Центра электронного образования НаУКМА наладили процессы дистанционного обучения и подготовили более десятка онлайн вебинаров для преподавателей и студентов по работе в системе электронного обучения Moodle / DistEdu, а также инструкции по использованию Microsoft Teams и Zoom.

Однако, даже с дополнительными инструкциями не все преподаватели смогли быстро адаптироваться к новому формату обучения. Некоторые из них существенно увеличили письменный формат работы для студентов. Но этот факт был сразу обнаружен благодаря опросу студентов, на основе чего были приняты соответствующие меры. Сейчас мы активно помогаем разработать методологические рекомендации, проводим онлайн тренинги / вебинары, подключаемся отдаленно и показываем, как и что нужно делать.

Мы делаем все, чтобы обучение сохраняло свое качество, а не превратилось в самообучения. В частности, упомянутые онлайн вебинары по обучению преподавателей, НаУКМА ЦЭО проводит каждый день (уже проведено более 23 вебинаров за 2 недели). Созданы соответствующие инструкции и методическое пособие для преподавателей, а также происходит информирование всех участников учебного процесса.

Проблемы есть не только у преподавателей, но и студентов. Большинство из них поехали домой, в частности в отдаленные уголки Украины, где нет подключения к качественному Интернету, поэтому они не могут в полной мере приобщиться к онлайн обучению. Все эти проблемы мы решаем в индивидуальном порядке. В частности, Мicrosoft Teams позволяет сделать запись дистанционного занятия, чтобы студенты могли повторно прослушать материал, если у них возникли дополнительные вопросы (или написать в чате и спросить непосредственно у преподавателя), а также поделиться этой записью со студентами, которые по тем или иным причинам не присутствовали на онлайн-лекции или семинаре, в том числе и в случае, если у студента отсутствовало Интернет-соединения или оно было нестабильным. Однако, даже если у студента возникли проблемы с подключением, вся информация в чате после завершения лекции будет доступна, и он сможет просмотреть ее в любое время.

Еще один очень острый вопрос, который стоит на повестке дня - это выпускные курсы. Мы активно работаем над разработкой алгоритма по дистанционной защите курсовых и дипломных работ, а также обеспечением работы деков на период весенне-летней сессии.

Для нас важным является качество обучения. Это было и является приоритетом Киево-Могилянской Академии. Так, наши онлайн лекции - это не «просмотр киноленты». В дистанционном формате, так же как и в очном обучении, лекция требует интерактивных методов работы со студентами. Поэтому преподаватели активно используют такие диджитал инструменты, как Мicrosoft Teams и другие приложения для видеосвязи, позволяющие не только распространять материалы, но и общаться с аудиторией, отвечать на вопросы предоставлять комментарии. В частности лабораторные работы из своего курса я провожу в Мicrosoft Teams. Студенты предварительно загружают свои работы на платформу, чтобы преподаватель мог заранее их просмотреть и сформулировать соответствующие вопросы. Кроме этого в Мicrosoft Teams чрезвычайно удобно проводить лекции, поскольку эта платформа позволяет напоминать студентам о будущем дистанционное занятие, ведь имеет функцию встроенного расписания и календаря.

Мы очень благодарны Microsoft Украина, а также Zoom за то, что они обеспечили соответствующую поддержку и сопровождение дистанционного учебного процесса.

Мы надеемся, что наш опыт перехода на дистанционное обучение поможет другим учебным заведениям также эффективно использовать инструменты для обеспечения качественного онлайн-образования. Надеемся, что после окончания карантина пройденный нами путь по имплементации современных технологий дистанционного обучения, повысит качественный уровень учебного процесса в НаУКМА и откроет для нас новые возможности и перспективы.