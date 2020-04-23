Преодолеть эпидемию и не убить экономику: что предлагает бизнес

Александр Кардаков, член Украинской Рады бизнеса, глава Набсовета Octava Capital

Коронавирус продолжает ползти планетой, инфекция не обошла и Украину. Власть пытается остановить ее распространение через жесткие карантинные меры, но одновременно продление карантина парализует экономическую деятельность страны. И это может обернуться последствиями намного хуже, чем COVID-2019. Украинский бизнес выступает с действенными предложениями и призывает власть смягчить карантин.

По данным Торгово-промышленной палаты Украины, около 600-700 тысяч предприятий остановились. А это значит, что более 3,5 млн работников фактически потеряли работу - отправлены в бессрочные отпуска за свой счет. Это уже приводит к существенным негативным последствиям для госбюджета, который недополучает миллиарды гривен и не может полноценно финансировать необходимые для страны расходы. Параллельно происходит рост цен на товары, увеличивается нагрузка на социальные фонды, и дальше эти негативные процессы будут только углубляться.

Посмотрим на европейские страны. Уже сейчас правительства западных государств размышляют, как постепенно вернуться к нормальной жизни, внедряя стратегии мягкого выхода из карантина. Суть такой стратегии - идти небольшими контролируемыми шагами, рассчитанными на несколько месяцев, и тщательно отслеживать ситуацию с уровнем заболеваемости. Например, в Испании, которая уже прошла пик эпидемии, работники предприятий постепенно возвращаются на работу. В Италии и Австрии тоже частично открылись магазины - в частности, хозяйственные и книжные. Австрийцы планируют с 1 мая открыть торговые центры и салоны красоты, и если все пойдет по плану, с середины мая позволят работать заведениям общественного питания.

Даже в США, которые являются сейчас антирекордсменом по распространению COVID-2019, президент страны Дональд Трамп планирует возобновлять экономическую активность в начале мая.

А что же Украина? Просто закрыть все бизнесы, не относящиеся к критической инфраструктуре, заставив людей сидеть дома - это не выход. Поэтому Украинская Рада бизнеса, в которую входит 84 бизнес-ассоциации, подготовила предложения, чтобы изменить модель карантина в Украине с жесткой на более эффективную. Иными словами заменить тотальный карантин на рискоориентированный.

Что это значит? Представители бизнес-объединений в сотрудничестве с аналитическими центрами и экспертами подготовили конкретные предложения в нормативную базу, которая была принята на период карантина.

В частности:

• Разрешить продолжить работать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговое и бытовое обслуживание населения, предоставляющие услуги почтовой связи, пунктов выдачи товаров и т.п. Конечно, при условии обеспечения безопасных условий труда и пребывания в помещениях: не более определенного количества людей, соблюдение социальной дистанции, обязательные маски и регулярная дезинфекция.

• Разрешить перевозки пассажиров служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений и их работников, или осуществления предприятиями, учреждениями перевозок своих работников на основании договоров о предоставлении транспортных услуг. При этом бесплатный проезд для льготных категорий, среди которых в основном люди пожилого возраста, находящихся в зоне наибольшего риска - отменить.

• Открыть метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре, обеспечив их дезинфекцию каждые два часа, и не допуская людей без масок. Льготный бесплатный проезд также отменяется.

• Регулировать цены на продуктовые товары: здесь должен вмешаться АМКУ, который должен следить за соблюдением требований законодательства о защите экономической конкуренции во время регулирования цен на товары продуктовой группы и отчитываться о принятых мерах.

• Разработать и внедрить комплекс действий по поддержке отечественных производителей, которые готовы хоть сейчас приступить к производству медицинского оборудования, защитных средств, тестов ПЦР и тому подобное. Для этого им нужно максимально упростить условия труда - уменьшить продолжительность и сложность процедуры получения разрешений на изготовление защитных масок, костюмов и т.д. и организовать льготный налоговый период.

• Приложить максимальные усилия для мобилизации системы здравоохранения, обеспечив опорные больницы всем необходимым оборудованием, а медперсонал средствами индивидуальной защиты, повысив ему зарплату, социальные гарантии и т.д. Параллельно ввести бесперебойную и эффективную систему тестирования на коронавирус, а также обеспечить все общественные места дезинфицирующими средствами.

• Обеспечить стабильную и качественную коммуникацию с людьми, объясняя важность гигиены, соблюдение социальной дистанции, невозможности посещения публичных мест.

На что нацелены эти предложения? Бизнес сильно страдает от широких карантинных ограничений. При этом больше всего страдают работники со средней и ниже средней заработной платой, которые не имеют накоплений. Такие ограничения приведут к худшим последствиям для населения, чем прямые последствия эпидемии, поэтому ключевым приоритетом в настоящее время является изменение модели карантина с тотальной на рискоориентированную, с акцентом на инфицированных и группы риска.

Надеюсь, правительство прислушивается к представителям реального сектора экономики. Нам не безразлично, что будет дальше с украинским бизнесом, особенно малым и средним, и сотнями тысяч украинцев, которые могут остаться без средств к существованию. Мы готовы бок о бок со всеми ветвями власти работать в рамках Антикризисного центра, чтобы согласовать предложения, прийти к консенсусу и выработать такой план действий, который позволит хоть и в ограниченных условиях, постепенно восстанавливать украинскую экономику. Это в наших общих интересах.