По прогнозу МВФ, ВВП Украины упадёт на 7,7%. Оптимистичный прогноз

Игорь Гуменный, президент UBC Group

Коронавирус погружает мир в кризис сравнимый по масштабу с Великой депрессией. Недавно вышел прогноз МВФ. На фото внизу в руках у Гиты Гопинат - октябрьский прогноз МВФ. Он потерял актуальность уже через три месяца...

Украина - часть мира и все, что ни происходит в мире моментально сказывается на нашей экономике. В экономике потребления, которая примерно на 2/3 обусловлена потреблением, экономический рост всегда надувание пузырей.

Экономические агенты - предприниматели всегда хотят расти, конкурируют, переоценивают свои возможности, берут кредиты, производят больше и больше, инвестируют в расширение, не считаясь со спросом, затратами, мощностями конкурентов, с объемом рынка и т.п.

Частные потребители в странах золотого миллиарда пользуются низкими банковскими ставками и живут в кредит, постоянно увеличивают расходы на все: от телефона, ТВ или машины до недвижимости. Им подражают потребители во всем мире. Все думают, что всегда будут иметь стабильный доход.

В развитых странах ситуация усугубляется тем, что частные потребители мало того, что закредитованы - они все ещё и инвесторы в фондовый рынок. Свои накопления инвестируют в ценные бумаги. Инвестируют и участвуют в надувании пузырей. Вирус это всего лишь спусковой крючок.

Самый большой оптимист сейчас МВФ. Он предполагает падение мировой экономики в 2020 году всего на -3% и стремительный отскок -- рост +5,8% в 2021 году (при условии, что с пандемией будет покончено в 2020 году).

Я думаю, падение будет больше.

Статистика за март в США:

- розничные продажи упали на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, это стало самым большим снижением с начала записей в 1992 году.

- промышленное производство упало на 5,4%, это больше, чем в кризис 2008-2009 годов, что стало самым большим месячным падением с 1946 года.

- производство в обрабатывающей промышленности упало еще сильнее - на 6,3%.

Банковская отчетность - хуже ожиданий.

Это статистика только марта, карантинные мероприятия начались только во вторую половину месяца. В США, за помощью по безработице на прошлой неделе обратилось 5,24 млн человек. Всего по данным правительства, более 22 млн американцев потеряли работу за последние четыре недели, когда пандемия коронавируса охватила США.

Ситуация в динамике: экономика США поставлена на паузу и по базовому сценарию во втором квартале потеряет около 20% ВВП, безработица уже составляет от 15 до 20%. Председатель Федерального резерва Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что во втором квартале уровень безработицы в США может составить 30%. В марте в США насчитывалось примерно 163 млн человек трудоспособного населения, что равносильно потере 48,9 млн рабочих мест.

Можно констатировать, что в США:

- экономика остановилась;

- число заявок на пособия выросло на 22 млн за 4 недели;

- безработица около 20%;

- ВВП снизится на 20-25%;

- отсрочки выплат по 30% ипотечных кредитов;

- значительная часть экономики остановилось, резкое падение потребления со стороны как частного, так и корпоративного сектора;

- падение капиталовложений и частного инвестирования;

- обвал показателей доверия;

- истощение сбережений граждан и компаний.

В прошлый кризис 2008-2009 годах мировую экономику поддержали развивающиеся рынки. Но в этот раз падает везде.

ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым сокращением показателя с 1976 года, сообщает South China Morning Post. Розничные продажи сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в январе и феврале 2020 года. Инвестиции в основной капитал снизились на 16,1%. Промпроизводства – 8,4%.

В Индии, по данным Nomura Holdings Inc., за 40 дней падение ВВП может составить 8% или более. Прогнозируется падение индийской экономики на 0,4% по итогам фингода, который завершится в марте 2021 года. Аналитик индийского подразделения Societe Generale Кунал Кунду прогнозирует снижение ВВП Индии в этом фингоду на 0,1%. В последний раз спад в индийской экономике был зафиксирован в 1980 году, тогда он составил 5,2%.

Следом за карантином придёт долговой кризис.

После остановки своих экономик, страны по всему миру объявили о мерах почти на $8 трлн для стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса. В результате их задолженность значительно вырастет, предупредил МВФ.

По оценкам МВФ, мировой долг вырастет с 83,3% ВВП в прошлом году - до 96,4% в 2020 году. У развитых стран он и вовсе увеличится со 105,2% - до 122,4% ВВП за этот период. В частности, в США – со 109% - до 131,1% ВВП, а в еврозоне – с 84,1% - до 97,4% ВВП.

Украина действует в этих же рамках. В целях борьбы с коронавирусом увеличила дефицит более чем в три раза - до 298,4 млрд грн, с 2,1% ВВП до 7,5% ВВП. К кризису мы подошли в хорошей форме. На 1 января 2020 года соотношение госдолга к ВВП было около 50%.

Но в тоже время в Украине за время карантина работу потеряли от 1 млн до 1,3 млн украинцев, не считая вернувшихся трудовых мигрантов. Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500−700 тыс., за следующие две недели — в апреле — еще на 500−600 тыс. человек, и составляет около 2,5−2,8 млн человек. Такую оценку дал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

По прогнозу МВФ, ВВП Украины упадёт – на 7,7%. Тоже оптимистичный прогноз. Я думаю падение будет больше. Минимум 10%.

Вслед за безработицей произойдет падение потребительского спроса. Глубина падения увеличится за счет прекращения теневой деятельности. Услуги, рестораны, туризм на 50% в тени. Доходы работников теневого сектора также не поддержат розничный товарооборот.

Кроме всего прочего многие продажи и услуги носят сезонный характер. Они не восстановятся в 3-м и 4-м кварталах. Сезонные продажи товаров импульсивного спроса не перейдут во второе полугодие. К примеру, потребность выпить прохладительный напиток нельзя перенести на потом.

Украине не привыкать падать. ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9%. Мы потеряли 20% промышленного потенциала. В первой половине 90-х мы потеряли треть экономики.

Есть также ряд положительных моментов. В структуре экспорта Украины, порядка 40% занимает агробизнес. Цена на сельхозпродукцию не падает.

Ежегодные инвестиции "заробитчан" порядка $12 млрд конечно уменьшатся, так как многие из них потеряли работу и вернулись в Украину, но останутся значительными. Пока вернулось около 10% гастарбайтеров.

В плюс для внутреннего рынка сыграет закрытие границ. Каждый год из Украины утекает около $10 млрд - это ежегодные траты украинских туристов и путешественников за границей. Все эти деньги поддержат потребительский спрос в Украине.

Все эти моменты будут способствовать восстановлению украинской экономики во втором полугодии и послужат хорошей основой для роста в 2021 году.

В Украине начнут послаблять карантинные ограничения после 15 мая. Учитывая опыт Китая (карантин в Ухане сняли 8 апреля) рестораны у нас откроются на второй неделе июня. Но даже в июне, думаю, мы не будем знать, как будет развиваться ситуация в сентябре. Пока не будет вакцины или лекарства против коронавирус - мы будем жить, постоянно приспосабливаясь или оглядываясь на возможный новый всплеск пандемии. Этот вирус поменяет наш стиль жизни.