Как отстаивать интересы во время карантина

Татьяна Титаренко, управляющий партнер юридической компании Legrant

Ограничения, вызванные вспышкой коронавируса, осложнили и без того непростую работу судебной системы. Тем не менее, появляются новые поводы для споров, и бизнесу так или иначе приходится доказывать свою правоту. К каким альтернативам можно прибегнуть в этот период?

Карантин-карантином, а работать как-то нужно. Многие компании сумели перестроиться и наладить процессы в удаленном режиме. Производственные объекты либо перешли в режим вынужденного простоя, либо усилили медицинский контроль. Транспорт и логистика наблюдают новый спрос на адресную доставку продуктов питания и хозяйственных товаров. В то же время во внешней торговле все чаще звучит словосочетание «форс-мажор». Словом, активность хоть и снизилась, но не прекратилась. А, значит, никуда не девается и ее неотъемлемая часть – споры.

Нередко противоречия возникают с государственными органами, например, с налоговой службой, местными властями или госпредприятиями. Обжаловать их действия в суде сейчас достаточно проблематично, так как система правосудия также работает с ограничениями, а потому рассмотрение дела может затянуться, а время, как известно, является самым ценным ресурсом для бизнеса.

Одной из альтернатив судам является Совет бизнес-омбудсмена, который помогает компаниям в спорах с госструктурами. Цифры говорят сами за себя: за последние пять лет эта организация рассмотрела свыше 7 тыс. жалоб. Большинство из них были связаны с вопросами налогообложения. Сегодня даже при наличии определенных фискальных послаблений, у бизнеса остается немало проблем. Ну, а следственные действия во время карантина вообще никто не отменял, и они занимают в общем количестве жалоб второе место после налоговых споров. Уровень удовлетворенности заявителей составил 96%, а степень выполнения рекомендаций – 91%. Этот способ защиты имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые мы разберем по порядку.

Первое: обращение в Совет бизнес-омбудсмена не стоит денег. Онлайн-заявка на сайте организации заполняется совершенно бесплатно. В судах, к примеру, взимается соответствующий сбор, а, если дело проиграно, то приходится еще и компенсировать оппоненту затраты на правовую помощь. Здесь же никаких дополнительных расходов не требуется. Необходимо только, чтобы обращение соответствовало требованиям. Жаловаться можно только на госструктуры (в т.ч. госкомпании), причем не позднее, чем через год после спорной ситуации. Кроме того, все возможности административного обжалования должны быть исчерпаны. И, наконец, еще один критерий – это отсутствие арбитражного рассмотрения / решения или судебного разбирательства / решения.

Второй плюс – минимум бюрократии. Обмен информацией происходит в электронной форме, что особенно актуально в период карантина и помогает достаточно оперативно собирать необходимые данные.

Третье преимущество – это, конечно же, сроки. Если судебная тяжба может тянуться годами, то Офис бизнес-омбудсмена рассматривает заявку на протяжении трех месяцев, после чего события могут развиваться по таким сценариям…

Медиация и мирное урегулирование. Так как обращение в Совет бизнес-омбудсмена является одним из способов внесудебного решения споров, данный орган постарается убедить стороны пойти навстречу друг другу и разрешить противоречия мирным путем. Сотрудники совета активно привлекают к переговорам представителей заинтересованных министерств и ведомств для поиска выхода из положения. Если бизнес-омбудсмен видит стремление участников противостояния к сотрудничеству, ситуация может разрешиться «малой кровью», и дело будет закрыто. К примеру, в недавней практике Legrant был кейс, когда ГФС заблокировала доступ к реестру налоговых накладных одному из зерновых терминалов Одесского морского порта без наличия каких-либо юридических оснований. В процессе рассмотрения жалобы Советом бизнес-омбудсмена, благодаря проведению встреч, инициированных Советом, организации публичных мероприятий и публикаций в СМИ, работа реестра для компании была полностью возобновлена.

Рекомендации госструктурам. Такие случаи встречаются гораздо чаще, так как государственные органы могут занимать принципиальную позицию и отрицать наличие каких-либо нарушений. В этом случае Совет бизнес-омбудсмена издает рекомендации, в которых указывает, что необходимо сделать для того, чтобы устранить проблему. Кроме того, в этом документе прописываются сроки, в течение которых указанные госструктуры обязаны рассмотреть, внедрить и предоставить отчет бизнес-омбудсмену.

К примеру, в прошлом году Legrant представляла интересы двух клиентов в Совете бизнес-обмудсмена по делу о внедрении платы за предоставление госпредприятием комплекса услуг, которые по факту не предоставлялись. В результате, Совет бизнес-омбудсмена издал рекомендации в которых рекомендовал терротделению Антимонопольного комитета Украины рассмотреть дело о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

А в этом году Совет бизнес-омбудсмена рассматривал дело о систематическом давлении на хоздеятельность предприятия сотрудниками Следственного управления финрасследований ГУ ГФС в Одесской области. После изучения всех обстоятельств бизнес-омбудсмен рекомендовал налоговым органам проверить факты безосновательного прессинга в регионе и установил сроки для выполнения своей рекомендации.

Эскалация вопроса на уровень высших органов власти. Если же государственные органы или предприятия не выполняют рекомендации бизнес-омбудсмена, рассмотрение дела может перейти на новый уровень. Например, бизнес-омбудсмен может обратиться в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Кабинет министров или Офис президента. И, если позиция компании правильная, и госструктуры действительно совершили нарушение, то шансы восстановить справедливость в этом случае заметно возрастают.

Наконец, решение бизнес-омбудсмена может стать достаточно весомым аргументом в суде, если стороны все-таки решат продолжить свой спор при активном участии служителей Фемиды. В ходе рассмотрения заявления Совет может собирать необходимые данные, опрашивать свидетелей, при необходимости привлекать экспертов. То есть к моменту судебного заседания компания вооружится неплохой доказательной базой, которая также будет склонять чаши весов в ее сторону.

Так, к примеру, полученные в ходе рассмотрения Советом рекомендации по одному из прецедентных дел о неправомерном начислении одним из филиалов ГП «Администрация морских портов Украины» портового сбора были рассмотрены судом как одно из главных в доказательной базе.

Поэтому в период карантина и не только Совет бизнес-омбудсмена остается действенным инструментом для бизнеса при защите своих законных прав в спорах с государством. А с учетом медленного продвижения судебной реформы и сложностей, вызванных эпидемией, внесудебное урегулирование будет становиться все более востребованным.