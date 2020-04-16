Налоговые льготы на апрель для предприятий могли бы поддержать бизнес и сохранить налоговые отчисления уже в краткосрочной перспективе

Алена Лебедева, основательница Aurum Group

Уже сегодня можно говорить о том, что в наступившем коронакризисе следует ожидать две основных волны.

Первая, связанная с внутренним потреблением, уже началась. По разным оценкам, не менее 80% всех бизнесов страны ощутили снижение спроса на свои товары или услуги, при чем падение доходов составило от 10-15% у ряда компаний крупного бизнеса, до 100% – у целых отраслей, преимущественно в сфере услуг. Все это привело к существенному снижению доходов населения, полной или частичной потерей зарплаты у миллионов украинцев. Пик негативных последствий этого этапа можно ожидать уже в мае-июне, когда начнет сильнее снижаться потребление тех, кто в марте-апреле потерял работу или часть доходов. В случае смягчения карантинных мер в ближайшие месяц-два, можно надеяться, что с осени ситуация начнет постепенно восстанавливаться.

Но к тому времени, очень вероятно, Украину ждет вторая волна – падение внешнего спроса, сформированное замедлением крупных экономик мира, для которых Украина является поставщиком преимущественно сырьевой продукции, а ведь экспортоориентированные отрасли страны формируют основную часть ВВП. Этот период может затянуться на несколько лет, в зависимости от того, сколько потребуется для преодоления вопросов связанных с созданием вакцины или лекарств от коронавируса и полного снятия карантинных мер, в том числе в международном сообщении. Я согласна с оценкой многих экспертов, о том, что выход из текущего кризиса будет с большой вероятностью U-образный, то есть восстановление наступит после длительного периода низкого или нулевого роста, что связано со спецификой преодоления пандемии.

Как в сложившейся ситуации действовать бизнесу?

Хрестоматийное правило для бизнеса в периоды турбулентности и неопределенности – провести глубокие реформы и оптимизацию для избавления от балласта, для того чтобы иметь возможность пережить сложные времена и начать расти с восстановлением спроса. Cost cutting также включает в себя отказ или откладывание любых некритичных проектов по капитальным инвестициям, минимизации долговой нагрузки, и так далее. В текущей ситуации компании Аурум Груп не стали исключением, в зависимости от отрасли доходы компаний снизились, по сравнению с февралем, на 20%-100%, что автоматически потребовало оперативной разработки и внедрения антикризисных программ, пересмотра бюджетов, минимизации расходной составляющей.

Что может сделать государство для эффективной поддержки бизнеса в данной ситуации?

Мы видим много позитивных примеров западных стран, внедряющих многомиллиардные программы по поддержке малого и среднего бизнеса: кредиты «за полчаса», прямую денежную поддержку бизнесов и граждан и т.д., но наше правительство прямо дает понять, что средств для этого в Украине на сегодня нет. Даже довольно позитивно воспринятую бизнесом льготу на освобождение от уплаты налогов на землю и недвижимость в марте не смогли продлить на апрель по причине формирования серьезных дефицитов в местных бюджетах. Но тут хочется провести параллель с массовым освобождением от уплаты аренды помещений предпринимателями – ведь справедливо, если арендатора кафе или магазина целесообразно на период карантина освободить от аренды на 80%-100% его доходов? После кризиса он сразу восстановит свою работу, арендодатель даже не потеряет время на поиски нового контрагента. А если сейчас арендатор просто уйдет? И вообще, какая объективная рыночная ставка аренды помещения в закрытом торговом центре? Думаю, – ноль.

Так почему стоимость аренды государственной земли под остановленным (или почти остановленным) предприятием в апреле 2020 года не ноль?

Чтобы не быть голословной, вот лишь пару цифр одного из заводов нашей группы, который работает в секторе тяжелого машиностроения. С 1 января текущего года в регионе размещения завода вдвое выросла ставка налога на землю. Только за апрель, например, сумма налога на землю и на недвижимость составит 724 000 грн. При этом спад промышленного производства в совокупности со снижением деловой активности во время карантина привели к тому, что предприятие не работает даже на 20% своей мощности сейчас. К сожалению, в таком положении оказался не один наш завод, думаю, многие промышленники испытывают те же проблемы. Временные налоговые льготы государства могли бы действительно поддержать бизнес, рабочие места и способствовали бы сохранению отечественных предприятий и, конечно, налоговых отчислений уже в краткосрочной перспективе.

И последнее: возможно, не совсем популярная позиция, но укрепление гривны перед наступлением кризиса не усилило, а наоборот, ослабило экономический потенциал страны. Плавная девальвация национальной валюты могла бы сдерживать импорт и защищать внутреннее производство, это позволило бы поддерживать и расширять экспорт продукции как классических для Украины отраслей, так и способствовала бы развитию новых направлений. Кроме того, плавная девальвация облегчила бы обслуживание номинированного в гривне долга по ОВГЗ. Возможно, это одна из стратегий, которую целесообразно рассмотреть правительству.