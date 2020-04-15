Ставка на АПК: около 14,7 грн инвестиций и более 85 тысяч рабочих мест

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

(подается на языке оригинала)

На початку тижня Україна отримала новий держбюджет надзвичайної ситуації. Попри всі міфи, що українські фермери залишаться без підтримки, разом із народними депутатами Уряд повністю зберіг підтримку аграрної галузі.

Отже, АПК отримає від держави 4 млрд грн. Куди конкретно будуть спрямовані кошти, хто їх отримає і який матимемо ефект?

Основні програми направлені, в першу чергу, на підтримку малих сільгоспвиробників та фермерів. Саме малий і середній аграрний бізнес є ключовим для розвитку локального виробництва і продукції з доданою вартістю, для виробництва органічної продукції, розширення місцевих ринків збуту та відкриття нових експортних напрямків.

Головний принцип, над яким зараз працює Мінекономіки – це збереження існуючих та створення нових робочих місць, це формування сприятливих умов для ведення бізнесу, залучення інвестицій. Тож і серед головних критеріїв, за якими напрацьовувались і відстоювались програми АПК, це економічний та соціальний ефект.

Державна підтримка тваринництва, на яку виділено 1 млрд гривень, має згенерувати 1 700 додаткових робочих місць. Очікується, що запрацює понад 100 тваринницьких ферм та комплексів.

Програма по частковій компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва враховує водночас як інтереси сільгоспвиробників-покупців техніки, так і інтереси національних виробників. Продовження реалізації цієї програми стимулюватиме розвиток національного машинобудування з максимальним використанням місцевих ресурсів. Очікувані надходження податків і зборів від учасників програми та суміжних виробництв становитимуть близько 2 342,3 млн грн, з яких більше 550 млн грн – це податки на фонд оплати праці.

Очікуваний ефект від ще однієї програми - підтримки шляхом здешевлення кредитів (у бюджеті закладено 1,2 млрд гривень) – це розширення доступу сільгоспвиробників до пільгових кредитів та зменшення вартості кредитів. Сукупний обсяг залучених кредитних ресурсів може скласти 16,4 млрд грн.

Підтримка садівництва, виноградарства та хмелярства, на яку в Держбюджеті-2020 виділено 400 млн грн, має залучити 1,2 млрд грн інвестицій. Важливо, що саме цей формат підтримки може надати можливість для створення близько 80 тисяч робочих місць.

Ще одна програма, підтримка фермерства, спрямована на розвиток сільських територій та знову ж таки – на вирішення проблеми безробіття, яка в умовах Covid-19 та карантинних заходів набула, на жаль, загрозливих обсягів. Сьогодні люди, які повернулися в Україну, в села, мають отримати усі умови для рестарту своєї професійної діяльності або опанування нової справи. Державна підтримка фермерства у 2020 році передбачає підвищення зайнятості сільського населення на 3 300 додаткових робочих місць.

Загалом, ми очікуємо, що цьогорічна підтримка АПК дозволить залучити близько 14,7 млрд грн інвестицій в економіку України та створити понад 85 тисяч робочих місць.

Державна підтримка стратегічних аграрних напрямів має мультиплікативний ефект і позитивно впливатиме на розвиток суміжних галузей економіки.

Окрім державної підтримки агропромислового комплексу, для стимулювання виробництва і розвитку економіки ми маємо залучати інші державні ресурси. Що мається на увазі? По-перше, це ресурс державних закупівель (а це, до слова, 640 млрд гривень!), який надавати українським підприємствам або іноземним компаніям зі значним ступенем локалізації. Це успішна міжнародна практика, яка використовується в провідних країнах Європи і США.

По-друге, це доступ до кредитних ресурсів. Тому ми вже анонсували 2 кредитні програми – це модифікована програма «Доступні кредити 5-7-9%» (компенсація відсоткової ставки до нуля) та «Нові гроші» (кредити під 5%), які, в першу чергу, направлені на підтримку малого та мікробізнесу.

Крім того, наразі ми працюємо над програми для середнього і великого бізнесу, які б забезпечували так званий R&D (тобто наукові дослідження і інноваційні розробки) і довгостроковий ріст економіки.