Если немедленно не создать Службу финансовых расследований, могут наступить лихие 90-е

Григол Катамадзе, президент ВОО АНУ, вице-президент Европейской ассоциации налогоплательщиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Я твердо убежден, что сейчас среди большого количества законодательных «антикризисных» инициатив есть одна, которая должна быть рассмотрена в ближайшее время - это создание нового единого органа, который будет расследовать финансовые и экономические преступления - Службы финансовых расследований. И медлить власти с этим вопросом нужно.

Не устаю публично и последовательно уже почти 5 лет предлагать Концепцию Ассоциации налогоплательщиков Украины относительно объединения в Службу финансовых расследований экономических подразделений налоговой милиции в составе ДФС Украины, Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) в структуре МВД Украины, Департамента контрразведывательной защиты экономики государства (ДКЗЭГ) в структуре СБУ. У них возникают проблемы разграничения компетенции, происходит дублирование полномочий, отсутствует персональная ответственность за «теневую» экономику, за злоупотребление и нанесение ущерба, а также имеет место отсутствие координации взаимодействия органов финансового контроля.

По моему глубокому убеждению, используя возможности финансового мониторинга Службы финансовых расследований, переход от карательной функции к функции аналитики и расследования с четким определением основных задач и компетенции созданного органа, власть будет способна вернуть доверие общества к государственным органам, например, налоговой милиции, недовольство работой которой демонстрирует вся бизнес-среда.

Безусловно, задачей нового единого органа, который будет расследовать финансовые и экономические преступления, должно быть обеспечение финансовой безопасности государства. Это защита государственных финансов как при наполнении бюджета, так и при распределении бюджетных средств, тщательная и кропотливая работа с системными правонарушениями, такими как хищение бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, работа по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, выявлению и розыску активов, полученных от подследственных экономических преступлений. Это, наконец, позволит ликвидировать коррупцию во многих сферах, что является очень актуальным вопросом современности.

Пандемия коронавируса - это очень серьезный вызов для всего мира. Ни для кого не секрет, что в Государственном бюджете Украины на 2020 год нет финансовых ресурсов для предотвращения распространения коронавирусной болезни и преодоления ее последствий. К тому же, всем нам уже ощутимо, как в связи с карантином, истощаются финансовые ресурсы государства, снижается уровень жизни населения, а взамен еще больше возрастает уровень «тенизации» и криминализации экономики.

Международный опыт свидетельствует о том, что уменьшение количества государственных органов финансового контроля и финансовых расследований только повышает эффективность их деятельности.

Хочу подчеркнуть, власти нужно безотлагательно осуществить все для того, чтобы «эпидемия» давления на бизнес наконец закончилась. Бизнес должен быть защищен от необоснованного вмешательства в его хозяйственную деятельность и уголовного преследования.

В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, 6% уже полностью закрыли свой бизнес, часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов, треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падение доходов на 90-100% с начала карантина и уже освободили до 50% штата сотрудников и т.д., как сообщает Opendatabot. Это, извините, мы провели только три недели на карантине и неизвестно, сколько придется провести времени еще. Поэтому, убежден, что государство более ощутимо и решительно должно сейчас влиять на финансовые процессы, создавая условия для развития экономики и бизнеса, жестко контролировать и неотвратимо «наказывать» участников преступных финансовых схем и тому подобное.

Для меня и, уверен, для многих украинцев совершенно не понятна ситуация с «попыткой» власти создать новый единый орган, который будет расследовать финансовые и экономические преступления - Службу финансовых расследований.

Так, осенью 2019 группа народных депутатов, представителей аналитических центров и украинского бизнес-сообщества, юристов, экономистов, финансистов, 2,5 месяца активно работали в рабочих группах, и для окончательного принятия Закона о создании СФР оставалось совсем немного - проголосовать в парламенте, а Президенту подписать Закон и ввести его в действие и начать процесс. Вместо этого, труд, время, энергия огромного количества людей, кто работал над законопроектом и верил, что мы действительно движемся по пути создания современного правового государства, 17-тистраничным текстом замечаний от главного юридического управления ВРУ отправили в "мусорную" корзину ...

Обращаю внимание правительства и народных избранников на недопустимость ни в коем случае сокращения расходов, заложенных на создание Службы финансовых расследований в сумме 1,3 млрд грн., ища источники формирования Резервного фонда. Пока что обещания и попытки как предыдущей так и нынешней власти создать единый орган так и не оправдались.

Уверен, что могут наступить «лихие» 90-е годы, если не хуже.